Андрей Мостовой о 3:2 со «Спартаком»: «Нереальные эмоции, голос сорвал. Как будто Евро‑2008»
Андрей Мостовой эмоционально отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком» (3:2).
«Это нереальные эмоции. У меня в первый раз такое в жизни было. Когда мы пропустили второй гол, то руки опустились. Но потом забили… Я даже голос сорвал. Это как будто Евро‑2008 снова был. Круто.
Перед игрой понимали важность матча «Зенит» – «Спартак». Вчера всей командой за «Факел» болели, чтобы сегодня чемпионство оформить.
Ваня Сергеев – наш джокер. Палочка‑выручалочка.
Вторая чемпионская звезда очень важна. Нам руководство постоянно об этом напоминало.
Мотивация дальше? А для чего мы играем? Побеждать – наша задача», – сказал полузащитник «Зенита».
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