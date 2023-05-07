Андрей Мостовой о 3:2 со «Спартаком»: «Нереальные эмоции, голос сорвал. Как будто Евро‑2008»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Факел Андрей Мостовой Матч ТВ Иван Сергеев Футбол

Андрей Мостовой эмоционально отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком» (3:2).

«Это нереальные эмоции. У меня в первый раз такое в жизни было. Когда мы пропустили второй гол, то руки опустились. Но потом забили… Я даже голос сорвал. Это как будто Евро‑2008 снова был. Круто.

Перед игрой понимали важность матча «Зенит» – «Спартак». Вчера всей командой за «Факел» болели, чтобы сегодня чемпионство оформить.

Ваня Сергеев – наш джокер. Палочка‑выручалочка.

Вторая чемпионская звезда очень важна. Нам руководство постоянно об этом напоминало.

Мотивация дальше? А для чего мы играем? Побеждать – наша задача», – сказал полузащитник «Зенита».

Главная причина гегемонии «Зенита» – системные трансферы

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8 комментариев

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Nick Crosier
Мостовой сильно прибавил, а Спартаку он практически всегда забивает.Его команда.
+9
0
+9
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rugbyfan
Ответ παсτоρ
Евро-2008 у нас по городу ездили ночью все и бибикали
Очевидно то заговор против спартака
+7
0
+7
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παсτоρ
Евро-2008 у нас по городу ездили ночью все и бибикали
+4
0
+4
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dim32842009@yandex.ru
Ответ Рррррррроман
Ну там хоть 11 голландцев обыграли, а тут всего одного, и то не чистокровного
Зато в имени Роман все чистокровно почти, и то с примесью токсинов..
0
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