Андрей Мостовой о 3:2 со «Спартаком»: «Нереальные эмоции, голос сорвал. Как будто Евро‑2008»

Андрей Мостовой эмоционально отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком» (3:2).

«Это нереальные эмоции. У меня в первый раз такое в жизни было. Когда мы пропустили второй гол, то руки опустились. Но потом забили… Я даже голос сорвал. Это как будто Евро‑2008 снова был. Круто.

Перед игрой понимали важность матча «Зенит» – « ». Вчера всей командой за « » болели, чтобы сегодня чемпионство оформить.

Ваня Сергеев – наш джокер. Палочка‑выручалочка.

Вторая чемпионская звезда очень важна. Нам руководство постоянно об этом напоминало.

Мотивация дальше? А для чего мы играем? Побеждать – наша задача», – сказал полузащитник «Зенита».

Главная причина гегемонии «Зенита» – системные трансферы