Быстров о «Спартаке»: «Половина команды недостойна носить эту форму – они не бьются. Соболев плачет, что в Питере ему не дали сыграть, а должен тянуться к уровню Малкома, Клаудиньо»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Факел Малком Клаудиньо Павел Маслов Александр Соболев Иван Сергеев Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Быстров считает, что многие игроки «Спартака» недостойны играть за клуб.

– Уткин уже поздравил «Зенит» с чемпионством-2024. Ты согласен, что у питерцев не будет конкуренции и в следующем сезоне?

– Нет, конечно. Все равно другие клубы должны как-то противодействовать. А как? Это грамотная селекция и хороший тренер.

– Кто-то берет Ренана, а кто-то Дуарте в Южной Америке.

– Если вы берете футболиста-иностранца, он должен быть на голову сильнее всех, кто у тебя играет. Промеса нашли, он приносит уже не один год очки, голы и удовольствие. Ищите еще таких футболистов!

Почему Сергеев получает 3-4 минуты и летит на каждый мяч, забивает победный гол, глаза горят, а Маслов выходит с видом обиженного чемпиона мира? Я понимаю, что «Спартак» – великий клуб. Но ты-то еще не великий! Я не вижу у половины команды, что они достойны носить форму красно-белых. Не по футбольным качествам, а потому что не бьются. Если тебя возят, то не убирай ножки. Дай сопернику разок! Начинают потом: «Вот им можно, а нам нельзя». Я не видел этого, что одним позволяют, а другим – нет.

Хороший пример – «Факел». В Воронеже футболисты мяч вырывали с мясом у питерцев, бразильцы ножки подгибали, прыгали. Правда, на все 90 минут не хватило темп держать, но 60 минут – это уже немало. А Соболев плачет, что в Питере ему не дали сыграть. Он что, лучше выглядел в предыдущих матчах? Пока его не покритикуешь, он ходит как сонная муха. Он не должен обращать внимание на посторонние вещи. Он должен тянуться к уровню Малкома, Клаудиньо. Пускай они нервничают, пускай они будут недовольны. «Зениту» тоже тяжело держать эту планку пять лет подряд, – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

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29 комментариев

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Алар
Володька, конечно, своеобразный человек, но разве он не прав?
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Tpy6kaMerlina
Быстров всё по делу. Сам Володька на поле пахал и равнодушным брёвнышком никогда не ходил. Да и как эксперт не сидит поленом в студии, мечет искру
+17
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Maks1922
Проститутка, бросил Спартак во время чемпионской гонки и ещё варежку свою раскрывает. Иуда
+20
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Ak4705
Как бы не относились к Вовке, но он полностью прав
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Такие дела
Ответ Tpy6kaMerlina
Быстров всё по делу. Сам Володька на поле пахал и равнодушным брёвнышком никогда не ходил. Да и как эксперт не сидит поленом в студии, мечет искру
Может икру?
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
А если Соболев просто по природе не может играть на уровне Малкома и Клаудиньо? Что же тогда делать?)
+3
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Oleg Olegov
Быстров вообще бывает когда-нибудь довольным?)
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Juran
Соболев вообще главный нытик и это не считая, что он фактически дельфин))
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apa4i
Я понимаю, что «Спартак» – великий клуб. Но ты-то еще не великий, ты сонная муха постоянно плачет и ноет
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Четко Быстров все сказал и в точку.
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T622222
Ответ Maks1922
Проститутка, бросил Спартак во время чемпионской гонки и ещё варежку свою раскрывает. Иуда
Я пошел в Лужу сразу после его ухода и 0-3 мы влетели Рубину и все были в шоке!!!!
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Ростов-на-Дону
Ответ ЗЕНИТ65
В спартак он откуда перешёл?
вы его туда выкинули пендалем под зад!
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ЗЕНИТ65
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
А если Соболев просто по природе не может играть на уровне Малкома и Клаудиньо? Что же тогда делать?)
Идти в народное хозяйство.
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Ростов-на-Дону
Ответ Алар
Володька, конечно, своеобразный человек, но разве он не прав?
В чём он прав? В том, что плюнул во все колодцы из которых воду пил?
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Ильдар Фарукшин
Ответ LifeSpartak
По кукушке вашим черно.... Шамар надавал!
Они не мои
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Николай Иванов
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
А если Соболев просто по природе не может играть на уровне Малкома и Клаудиньо? Что же тогда делать?)
Охранником в пятерочку идти.
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Алексей Минин
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
А если Соболев просто по природе не может играть на уровне Малкома и Клаудиньо? Что же тогда делать?)
Уйти в хайдайвинг.
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LifeSpartak
Ответ ЗЕНИТ65
В спартак он откуда перешёл?
Да лучше бы не приходило!
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Владимир Тищенко
Спартак, уже 35 лет команда 🤡🤡🤡🤣🤣
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Dinamik1
Соболев должен носить не форму а плавки.
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Ильдар Фарукшин
Наверное последний раз хорошо по кукушки надовали 😊
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