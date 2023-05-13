Орлов о «Зените»: «Лидер в России по всем направлениям. Это система. Клуб заслуженно стал доминирующим чемпионом»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Матч ТВ Футбол

Геннадий Орлов считает, что «Зенит» заслуженно выиграл Мир РПЛ пять раз подряд.

«Есть гурманы от футбола, в кавычках хочу сказать, они говорят: «Это не тот «Зенит, вот был Петржела». Но Петржела не выиграл золотые медали, был хороший футбол, но веселый, много промахов было.

Сейчас в «Зените» все поставлено на научную основу. Он лидер в России по всем направлениям – по менеджменту, базе футбольной, стадиону. Так и получилось – и повара лучшие, и медицина хорошая. «Зенит» заслуженно стал доминирующим чемпионом.

Меня на улице останавливают и спрашивают: «Вот уедут бразильцы, что будет?» Уедут, но зарплатная ведомость остается, условия остаются. «Зенит» – это система, в ней все просчитано, могут приобрести игроков даже более высокого качества. Поняли, что не надо брать игроков с именами, отыгранный вариант, как это было, когда Маркизио появился. Надо покупать молодых, пусть здесь вырастает.

Надеюсь, к Малкому будет интерес в сборной Бразилии. Смена будет», – сказал комментатор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

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28 комментариев

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Johnie
За деньги Газпрома почему бы и нет)

И еще 14 помощников Семака не забываем
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ЕгориЙ
У Орлова язык от чьей-то задницы просто не отлипает. Ладно бы заслуженно, так такую ересь несёт.
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не ну если 5 лет держать главой рфс человека из системы своей, то можно достичь успехов...
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Pelerin
Деда заело. Похоже, рассказы про "систему" теперь модная тема в окружении Миллера)
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Волк16
Орлов бессовестный! все в стране знают какой Зенит чемпион искусственный!!! причём за народные деньги!!!
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Григорий Геник
А всего-то, Геннадий Сергеевич, нужно было избавиться и от Розины и от Спалетти.
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Aleksey Yashin
"Так и получилось – и повара лучшие, и медицина хорошая"

И спонсор крепкий, и админресурс мощный
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Евгениий
Не надоело одно и тоже каждый день публиковать по несколько раз?
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Максим Белолипцев
> Надеюсь, к Малкому будет интерес в сборной Бразилии

Так он же гражданин России?
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Spartakus1984
Если все так то зачем Питерские во главе с Орловым оправдываются и пытаются на словах доказать и объяснить всем о своем величии?)))
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MishaFCZ
Ответ Волк16
Орлов бессовестный! все в стране знают какой Зенит чемпион искусственный!!! причём за народные деньги!!!
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SMART789
Ответ Волк16
Орлов бессовестный! все в стране знают какой Зенит чемпион искусственный!!! причём за народные деньги!!!
обычно про "все знают" громче всех вопят всяких проходимцы, жулики и популисты
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SMART789
Ответ Wiley Fox
Лидер по работе с судьями А стадион зениту не принадлежит Я вот снимал виллу на Бали, но я не говорю, что у меня вилла на Бали И стадион с очень плохой акустикой и вентиляцией
ну не всем же дарят стадионы за нефтедоллары
кому то приходится строить за свои городские на налоги
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La Crosse Bobcats
Ответ Silent2006
Ну, лучший стадион у «Краснодара». При всем уважении.
при всем уважении, у стадиона Краснодара есть большой недостаток - он слишком камерный. с такой относительно ничтожной вместимостью, сложно быть лучшим стадионом. + у стадиона Зенита колоссальное преимущество над всеми стадионами в России, а именно крыша и вообще замкнутый тепловой контур, что в наших климатических условиях, просто огромный плюс.
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Ivan Petrov
Ответ La Crosse Bobcats
при всем уважении, у стадиона Краснодара есть большой недостаток - он слишком камерный. с такой относительно ничтожной вместимостью, сложно быть лучшим стадионом. + у стадиона Зенита колоссальное преимущество над всеми стадионами в России, а именно крыша и вообще замкнутый тепловой контур, что в наших климатических условиях, просто огромный плюс.
Считаешь бюджетники Питера активнее краснодарских?
Внутри стадион Краснодара в разы лучше твоего Крестовского,который не входит по красоте даже в тройку. И зачем Краснодару твоя крыша?
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