Орлов о «Зените»: «Лидер в России по всем направлениям. Это система. Клуб заслуженно стал доминирующим чемпионом»

Геннадий Орлов считает, что «Зенит» заслуженно выиграл Мир РПЛ пять раз подряд.

«Есть гурманы от футбола, в кавычках хочу сказать, они говорят: «Это не тот «Зенит, вот был Петржела». Но Петржела не выиграл золотые медали, был хороший футбол, но веселый, много промахов было.

Сейчас в « » все поставлено на научную основу. Он лидер в России по всем направлениям – по менеджменту, базе футбольной, стадиону. Так и получилось – и повара лучшие, и медицина хорошая. «Зенит» заслуженно стал доминирующим чемпионом.

Меня на улице останавливают и спрашивают: «Вот уедут бразильцы, что будет?» Уедут, но зарплатная ведомость остается, условия остаются. «Зенит» – это система, в ней все просчитано, могут приобрести игроков даже более высокого качества. Поняли, что не надо брать игроков с именами, отыгранный вариант, как это было, когда Маркизио появился. Надо покупать молодых, пусть здесь вырастает.

Надеюсь, к Малкому будет интерес в сборной Бразилии. Смена будет», – сказал комментатор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Краснодаром», который состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.