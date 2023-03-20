Геннадий Орлов: «Федотов знает секрет, как побеждать «Зенит», ЦСКА был хорош. Петербуржцам не хватило мастерства»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Владимир Федотов Антон Заболотный Матч ТВ Федор Чалов Сочи Футбол

Геннадий Орлов похвалил игру ЦСКА в матче с «Зенитом».

В 20-м туре Мир РПЛ армейцы на своем поле обыграли «Зенит» (1:0) благодаря голу Федора Чалова на 72-й минуте.

«Зенит» потратил много сил, отдавался игре, но не хватило мастерства. У Кассьерры было два великолепных момента, но не хватало атакующей мощи, это заслуга ЦСКА. Федотов знает секреты, как побеждать «Зенит», он это доказал, тренируя «Сочи». Они хорошо изучают все действия игроков.

Команды были достойны друг друга. Если бы была ничья, то, может, это был бы закономерный исход, но молодец Чалов. Красивое зрелище, игра.

Не могу делать упреки игрокам «Зенита», потому что ЦСКА был хорош, свежие игроки. Когда Чалов и Заболотный рядом, это полезно для ЦСКА, они проскакивают между линиями. ЦСКА сумел взломать оборону «Зенита», – сказал Орлов.

Федотов переиграл Семака. ЦСКА доминировал в прессинге, на подборах и аутах

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9 комментариев

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Ростов-на-Дону
Ответ Алексей Ненахов
Мешков на ВАРе
Точно!
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Спартак Уокер
Прямо как будто это секрет любой может победить Зенит если есть качественный подбор игроков и хороший тренер
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
Ответ Алексей Ненахов
Ну что греха таить , Кукуяна не хватало Зениту
Смешно,-детский сад какой-то, одно и то же 🤕
0
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Алексей Ненахов
Ответ Ростов-на-Дону
Иванова и Вилкова ещё по бокам с флажками лазурными.
Мешков на ВАРе
+1
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-1
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Пётр Зозуля
Интригу на немного сохранили, но все равно Зениту сложнее будет растерять такой запас очков
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Ростов-на-Дону
Ответ Алексей Ненахов
Ну что греха таить , Кукуяна не хватало Зениту
Иванова и Вилкова ещё по бокам с флажками лазурными.
+1
-3
-2
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Ростов-на-Дону
У "зени" один полезный а составе - Ерохин, но физрук его на лавке маринует.И, какое мастерство у пешеходов может быть, Гена?!
0
-1
-1
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Алексей Ненахов
Ну что греха таить , Кукуяна не хватало Зениту
+2
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Владислав88
Это секрет знают все. Унылый физрук Семак. Я удивляюсь до сих пор, как другие тренеры по РПЛ его не обыгрывают. У него один и тоже состав из матч в матч. Закрывай Малкома и Клаудиньои дело а шляпе. Команднлцигрыникакоц нет, а индивидуально все остальные ни о чём-то.
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-3
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