Геннадий Орлов: «Федотов знает секрет, как побеждать «Зенит», ЦСКА был хорош. Петербуржцам не хватило мастерства»

Геннадий Орлов похвалил игру ЦСКА в матче с «Зенитом».

В 20-м туре Мир РПЛ армейцы на своем поле обыграли «Зенит» (1:0) благодаря голу Федора Чалова на 72-й минуте.

«Зенит» потратил много сил, отдавался игре, но не хватило мастерства. У Кассьерры было два великолепных момента, но не хватало атакующей мощи, это заслуга ЦСКА. Федотов знает секреты, как побеждать «Зенит», он это доказал, тренируя «Сочи». Они хорошо изучают все действия игроков.

Команды были достойны друг друга. Если бы была ничья, то, может, это был бы закономерный исход, но молодец Чалов. Красивое зрелище, игра.

Не могу делать упреки игрокам «Зенита», потому что ЦСКА был хорош, свежие игроки. Когда Чалов и Заболотный рядом, это полезно для ЦСКА, они проскакивают между линиями. ЦСКА сумел взломать оборону «Зенита», – сказал Орлов.

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