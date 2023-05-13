Лэмпард считает, что «Челси» все еще привлекателен для топ-игроков: «Форма – это временно, а класс постоянен. Этот клуб всегда будет успешным»

Фрэнк Лэмпард считает, что «Челси» остается привлекательным клубом для топ-игроков.

«Я бы и сейчас подписал контракт с « ». Я перешел в этот клуб, когда он был в шестерке или восьмерке, я мало что о нем знал, но 13 лет спустя, когда я уходил, у меня была масса всевозможных медалей и трофеев, потому что клуб продвинулся вперед.

Я видел, как «Челси» вырос в самый успешный клуб в эпоху Премьер-лиги на тот момент. В этом клубе есть много замечательного. Есть старая поговорка о том, что форма – это временно, а класс постоянен. И она довольно хорошо подходит к футболу.

«Челси» всегда будет успешным футбольным клубом. Я так считаю, очевидно, из-за моей связи с клубом, но я абсолютно в это верю», – сказал тренер «синих».

Сейчас лондонский клуб занимает 11-е место в таблице , набрав 42 очка в 34 матчах.