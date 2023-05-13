Лэмпард считает, что «Челси» все еще привлекателен для топ-игроков: «Форма – это временно, а класс постоянен. Этот клуб всегда будет успешным»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Футбол

Фрэнк Лэмпард считает, что «Челси» остается привлекательным клубом для топ-игроков.

«Я бы и сейчас подписал контракт с «Челси». Я перешел в этот клуб, когда он был в шестерке или восьмерке, я мало что о нем знал, но 13 лет спустя, когда я уходил, у меня была масса всевозможных медалей и трофеев, потому что клуб продвинулся вперед.

Я видел, как «Челси» вырос в самый успешный клуб в эпоху Премьер-лиги на тот момент. В этом клубе есть много замечательного. Есть старая поговорка о том, что форма – это временно, а класс постоянен. И она довольно хорошо подходит к футболу.

«Челси» всегда будет успешным футбольным клубом. Я так считаю, очевидно, из-за моей связи с клубом, но я абсолютно в это верю», – сказал тренер «синих».

Сейчас лондонский клуб занимает 11-е место в таблице АПЛ, набрав 42 очка в 34 матчах.

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16 комментариев

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kaka10
Лэмпард считает, что «Челси» все еще привлекателен для топ-игроков: «Этот клуб всегда будет успешным. Лэмпард – это временно, скоро придёт топ-тренер»
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Karl0709
Челси интересен только для сбитых лётчиков.
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Артур Ганненко
Странный аргумент. Если бы он про Реал и Барсу такое сказал, то ок, но Челси же до Абрамовича был середняком, сам Лэмпард это признает. Но почему то делает вывод, что успехи обязательно придут. Если тогда успех пришел это не значит, что и сейчас придет
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юра георгиевский
Причём здесь «всегда успешен» ....... ?! Говорит, как-будто до Ромы Абрамовича (2003 год) этот клуб что-то путное выигрывал. Одно чемпионство Англии в 50-х годах прошлого века и всё. До Абрамовича этот клуб был абсолютно средненькой командочкой, борющейся за 10-12 место в АПЛ. Сейчас Абрамович ушёл и Челси скатился на старое место в таблице(11) в АПЛ, своё родное.
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Temp LC
Кошелёк боули зачастую привлекает топ игроков
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Спартак Уокер
Сейчас там только деньги и нечего больше
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Валя Крик
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
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RealJericho
Ответ Temp LC
Кошелёк боули зачастую привлекает топ игроков
Те еще «Аристократы», блин😂
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Трент 66
Ответ Rad0
Речь о дважды победителе Лиги Чемпионов, о чём вообще речь? Челси - клуб с богатой историей, а не манчестерский бездушный нефтяной проект.
Чем Челси, который поднялся за счет наворованных денеш олигарха лучше Сити?
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