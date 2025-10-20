Хавбек «Хетафе» Санкрис об удалении за фол на Винисиусе: «Он не провоцировал нас, просто играл. Серьезность нарушения преувеличили, но я коснулся его – это моя ошибка»

Полузащитник «Хетафе» взял на себя вину за удаление в матче с «Реалом».

«Сливочные» одержали победу со счетом 1:0 в 9-м туре Ла Лиги . В этом матче два игрока «Хетафе» были удалены за нарушения на Винисиусе Жуниоре : Аллан Ньом получил красную карточку за удар выставленной в сторону рукой в лицо, Алекс Санкрис был наказан второй желтой карточкой за то, что попал Винисиусу по ногам сзади.

«На мой взгляд, [серьезность фола] преувеличили, но что есть, то есть. Я прикоснулся к нему, и все. Это футбол, это была моя ошибка, что я коснулся его. В следующий раз я извлеку из этого урок.

Он не провоцировал команду, он играл в свою игру, и все. Мы делаем свое дело. Нам не нужно ни во что вмешиваться. Это моя ошибка, я уже сказал это», – заявил Санкрис после игры.

