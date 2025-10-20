  • Спортс
  • Хавбек «Хетафе» Санкрис об удалении за фол на Винисиусе: «Он не провоцировал нас, просто играл. Серьезность нарушения преувеличили, но я коснулся его – это моя ошибка»
Хавбек «Хетафе» Санкрис об удалении за фол на Винисиусе: «Он не провоцировал нас, просто играл. Серьезность нарушения преувеличили, но я коснулся его – это моя ошибка»

Полузащитник «Хетафе» взял на себя вину за удаление в матче с «Реалом».

«Сливочные» одержали победу со счетом 1:0 в 9-м туре Ла Лиги. В этом матче два игрока «Хетафе» были удалены за нарушения на Винисиусе Жуниоре: Аллан Ньом получил красную карточку за удар выставленной в сторону рукой в лицо, Алекс Санкрис был наказан второй желтой карточкой за то, что попал Винисиусу по ногам сзади.

«На мой взгляд, [серьезность фола] преувеличили, но что есть, то есть. Я прикоснулся к нему, и все. Это футбол, это была моя ошибка, что я коснулся его. В следующий раз я извлеку из этого урок.

Он не провоцировал команду, он играл в свою игру, и все. Мы делаем свое дело. Нам не нужно ни во что вмешиваться. Это моя ошибка, я уже сказал это», – заявил Санкрис после игры. 

Тренер «Хетафе» обвинил Винисиуса в провокации после удаления Ньома: «Ему не стоило подходить и говорить, что это была отличная замена. «Реал» не наказывали за похожие фолы» 

Винисиус повторял «Я хорош» после второго удаления «Хетафе» за фол на нем. Иглесиас ответил вингеру «Реала»: «Вот почему тебя все ненавидят»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
