Каррагер о трансферах «Ливерпуля»: «Обычно так делал «Реал» – Анчелотти и Дель Боске давали игроков, а им оставалось разбираться с этим. Это создало проблемы для Слота»

Джейми Каррагер высказался о трудностях «Ливерпуля», возникших из-за трансферов.

«Они подписали много игроков, и это создало проблемы для тренера.

Когда вы тратите столько денег на игроков, нужно интегрировать их в команду, найти способ сделать так, чтобы это работало. Мысль о том, что Флориан Виртц не будет попадать в состав «Ливерпуля» в течение нескольких недель, абсурдна. Придется найти способ сделать так, чтобы это сработало.

Это немного напоминает мне «Реал». Летнее трансферное окно, проведенное «Ливерпулем», было похоже на «Реал », а не на «Ливерпуль». Обычно «Ливерпуль» – по крайней мере, в мои времена и времена Юргена Клоппа – не покупал лучших игроков на рынке. В «Ливерпуле » так не поступали, но этим летом они это сделали.

Александер Исак , пожалуй, лучший доступный нападающий на рынке, а Флориан Виртц – лучшая «десятка», за них заплатили большие деньги. Чаще всего так делал «Реал», и потом таким тренерам, как Висенте Дель Боске или Карло Анчелотти, оставалось только разобраться с этим. Им давали набор игроков, и именно с этим столкнулся Арне Слот», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».