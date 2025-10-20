  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каррагер о трансферах «Ливерпуля»: «Обычно так делал «Реал» – Анчелотти и Дель Боске давали игроков, а им оставалось разбираться с этим. Это создало проблемы для Слота»
17

Каррагер о трансферах «Ливерпуля»: «Обычно так делал «Реал» – Анчелотти и Дель Боске давали игроков, а им оставалось разбираться с этим. Это создало проблемы для Слота»

Джейми Каррагер высказался о трудностях «Ливерпуля», возникших из-за трансферов.

«Они подписали много игроков, и это создало проблемы для тренера. 

Когда вы тратите столько денег на игроков, нужно интегрировать их в команду, найти способ сделать так, чтобы это работало. Мысль о том, что Флориан Виртц не будет попадать в состав «Ливерпуля» в течение нескольких недель, абсурдна. Придется найти способ сделать так, чтобы это сработало.

Это немного напоминает мне «Реал». Летнее трансферное окно, проведенное «Ливерпулем», было похоже на «Реал», а не на «Ливерпуль». Обычно «Ливерпуль» – по крайней мере, в мои времена и времена Юргена Клоппа – не покупал лучших игроков на рынке. В «Ливерпуле» так не поступали, но этим летом они это сделали.

Александер Исак, пожалуй, лучший доступный нападающий на рынке, а Флориан Виртц – лучшая «десятка», за них заплатили большие деньги. Чаще всего так делал «Реал», и потом таким тренерам, как Висенте Дель Боске или Карло Анчелотти, оставалось только разобраться с этим. Им давали набор игроков, и именно с этим столкнулся Арне Слот», – сказал бывший защитник «Ливерпуля». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
logoЛа Лига
logoДжейми Каррагер
logoРеал Мадрид
logoАлександер Исак
logoпремьер-лига Англия
logoФлориан Виртц
logoЛиверпуль
logoКарло Анчелотти
logoЮрген Клопп
logoВисенте Дель Боске
logoАрне Слот
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Спортсу’’ нужен frontend-разработчик – создавать интерфейсы для миллионов болельщиков. Приходите к нам работать!
18 минут назадВакансия
«Сьон» готов пригласить Мостового на стажировку. Александр отреагировал: «Уже в Швейцарии про меня говорят! Четыре года назад поехал бы, а сейчас увидишь цены – и лететь не хочешь»
74сегодня, 14:51
Бородин о том, кто талантливее – Батраков или Аршавин: «Глупо сравнивать. Батраков полтора года на этом уровне, Аршавин играл в АПЛ, был лидером сборной на Евро. Андрей – номер один»
17сегодня, 14:48Видео
Ханси Флик: «Барса» изменила меня – стало больше эмоций. Не нравится, когда мой внук видит меня таким. Я ни разу не улыбнулся, когда «Бавария» побеждала «Барсу» 8:2»
51сегодня, 14:45
Денис Глушаков: «Дайте Мостовому возглавить «Спартак»! Надо уже дать шанс российскому специалисту со спартаковской историей»
37сегодня, 14:10
Сафонов думает об уходе из «ПСЖ» из-за нехватки игрового времени. Энрике полностью доверяет Шевалье (L’Equipe)
110сегодня, 14:01
Джо Коул: «Кейн лучше Холанда как футболист – может сыграть на разных позициях. Эрлингу нет равных среди центрфорвардов – он забьет 1000 голов за карьеру, думаю»
40сегодня, 13:55
Гильермо Абаскаль: «Спартак» должен становиться чемпионом – у них лучшая команда РПЛ по составу»
13сегодня, 13:45
Спаллетти, Манчини или Палладино могут заменить Тудора в «Ювентусе» (La Gazzetta dello Sport)
56сегодня, 13:31
Де Лаурентис призвал не вызывать в сборные игроков старше 23 лет: «Травмы 30-летних футболистов – удар по лигам. Клубы, которые платят им весь год, получают недостаточную компенсацию»
43сегодня, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
37-летний Дзюба сделал 20 пасов под удар с игры в этом сезоне РПЛ – больше всех. У Сперцяна 19 таких передач
15 минут назад
Трент частично тренировался в общей группе «Реала». Цель защитника – вернуться к класико
6 минут назад
Баринову интересен вариант с переходом в МЛС. Хавбека не устроило предложение «Локо» о продлении контракта (Sport Baza)
619 минут назад
У «Серика» Юрана нет побед 4 матча – сегодня поражение после трех ничьих. Команда идет 13-й в Первой лиге Турции
820 минут назад
«Рейнджерс» возглавил экс-ассистент Флика Рель. Клуб идет 6-м в чемпионате Шотландии
226 минут назад
Суд отклонил апелляцию «Крыльев» на взыскание 923 млн рублей по иску «РТ-Капитал»
131 минуту назад
Хавбек «Хетафе» Санкрис об удалении за фол на Винисиусе: «Он не провоцировал нас, просто играл. Серьезность нарушения преувеличили, но я коснулся его – это моя ошибка»
432 минуты назад
Гендиректор «Милана» о Батракове: «Мы не интересуемся этим футболистом»
942 минуты назад
Аморим – единственный тренер за 5 сезонов АПЛ с победами над «Ливерпулем» и «Сити» на выезде
851 минуту назад
Клопп о возвращении в «Ливерпуль»: «Это возможно, но я не скучаю по тренерству – по стоянию под дождем, пресс-конференциям, интервью. Я не хочу умирать в раздевалке, мне нравится моя работа сейчас»
7сегодня, 15:15