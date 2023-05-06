Лэмпард о 3:1 с «Борнмутом»: «Заслуженная победа. Молодежь «Челси» еще нащупывает почву под ногами, даже если ты чемпион мира – это АПЛ»

Фрэнк Лэмпард объяснил, как победа над «Борнмутом» (3:1) повлияет на «Челси».

«Я доволен. У нас за плечами была тяжелая серия, сезон у нас сложный, впереди еще много работы. Но выступление и результат именно в этом матче – очень хорошие. Мы заслужили победу. Это приятный шаг для ребят. Они усердно работали, приехали на стадион, на котором очень сложно победить большинству команд в этом сезоне, и сделали это.

Важно, что футболисты чувствуют, что способны выйти и повлиять на ход матча. Мы работали над этим, и каждый из игроков проявил себя. забил, да и каждый игрок поучаствовал в голах, действовал активно. Если хочешь бороться за что-то на том уровне, на который мы рассчитываем, именно такая конкуренция и нужна.

Я не знаю, почему некоторые футболисты пока не обрели уверенность в себе. У нас есть несколько молодых новичков, и нет никакой разницы, выиграли они чемпионат мира или нет, потому что они перешли в . Так что некоторые игроки у нас пока лишь нащупывают почву под ногами.

Обычно в «Челси» 1-2 таких футболиста, а сейчас – больше. Понятно, что команде может быть непросто найти ритм, обрести уверенность. Но мы сделали первый шаг. У нас не будет спокойного плавания, но команда талантливая, и игроки должны действовать как одно целое, чтобы привести нас туда, куда мы хотим попасть», – сказал главный тренер « ».

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