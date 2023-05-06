Лэмпард о 3:1 с «Борнмутом»: «Заслуженная победа. Молодежь «Челси» еще нащупывает почву под ногами, даже если ты чемпион мира – это АПЛ»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Борнмут Жоау Феликс Футбол

Фрэнк Лэмпард объяснил, как победа над «Борнмутом» (3:1) повлияет на «Челси».

«Я доволен. У нас за плечами была тяжелая серия, сезон у нас сложный, впереди еще много работы. Но выступление и результат именно в этом матче – очень хорошие. Мы заслужили победу. Это приятный шаг для ребят. Они усердно работали, приехали на стадион, на котором очень сложно победить большинству команд в этом сезоне, и сделали это.

Важно, что футболисты чувствуют, что способны выйти и повлиять на ход матча. Мы работали над этим, и каждый из игроков проявил себя. Жоау Феликс забил, да и каждый игрок поучаствовал в голах, действовал активно. Если хочешь бороться за что-то на том уровне, на который мы рассчитываем, именно такая конкуренция и нужна.

Я не знаю, почему некоторые футболисты пока не обрели уверенность в себе. У нас есть несколько молодых новичков, и нет никакой разницы, выиграли они чемпионат мира или нет, потому что они перешли в АПЛ. Так что некоторые игроки у нас пока лишь нащупывают почву под ногами.

Обычно в «Челси» 1-2 таких футболиста, а сейчас – больше. Понятно, что команде может быть непросто найти ритм, обрести уверенность. Но мы сделали первый шаг. У нас не будет спокойного плавания, но команда талантливая, и игроки должны действовать как одно целое, чтобы привести нас туда, куда мы хотим попасть», – сказал главный тренер «Челси».

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22 комментария

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headmaster
Обыграли одну из слабейших команд, у которой и мотивации особой не было. Хотя в нынешней ситуации и это повод для гордости
+36
-4
+32
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QWertY
Хорошую игру выдала банда LLLLLLamperda. Для молодых игроков нужен молодой тренер, и Френки лучше всех подходит. Будет ошибкой если Боули не продлит топаря
+42
-14
+28
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Зизуха
Даёшь физруку полноценный контракт!
+8
0
+8
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deadjoker
Ответ headmaster
Обыграли одну из слабейших команд, у которой и мотивации особой не было. Хотя в нынешней ситуации и это повод для гордости
Ну мотивация у них не вылететь в шип :) но они почти задачу выполнили
+6
-1
+5
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Sergeev55
Спасибо, что не пропустили Борнмут выше себя!!!
+6
-2
+4
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v.belorussky
Ответ QWertY
Хорошую игру выдала банда LLLLLLamperda. Для молодых игроков нужен молодой тренер, и Френки лучше всех подходит. Будет ошибкой если Боули не продлит топаря
По классике: контракт до 2029
+3
0
+3
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romaroman26
Ответ QWertY
Хорошую игру выдала банда LLLLLLamperda. Для молодых игроков нужен молодой тренер, и Френки лучше всех подходит. Будет ошибкой если Боули не продлит топаря
😂😂😂 надеюсь на продление)))
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Victorious
Ответ The Best
Вот почему Френки маринует Бадиашиля на банке?Он светлое пятно в этом проходном дворе,при этом имеет хороший первый пас и может разгонять атаки.
У него было повреждение, а в ЛЧ он вообще не был заявлен Поттером
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Artūras Grigas
Ответ QWertY
Хорошую игру выдала банда LLLLLLamperda. Для молодых игроков нужен молодой тренер, и Френки лучше всех подходит. Будет ошибкой если Боули не продлит топаря
Для Чемпионшипа он как раз.
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U
Ответ QWertY
Хорошую игру выдала банда LLLLLLamperda. Для молодых игроков нужен молодой тренер, и Френки лучше всех подходит. Будет ошибкой если Боули не продлит топаря
так толсто, что даже тонко
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Artūras Grigas
Ответ headmaster
Обыграли одну из слабейших команд, у которой и мотивации особой не было. Хотя в нынешней ситуации и это повод для гордости
Ну не каждый физрук , руководящий середняком , может обыграть другой середняк. Вообще то - для физрука это достижение!
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Висита Эльмурзаев
Ответ headmaster
Обыграли одну из слабейших команд, у которой и мотивации особой не было. Хотя в нынешней ситуации и это повод для гордости
Челси как будто один из сильнейших 🤦
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Ноно Гомес
Борнмута многие топовые не могли выиграть, так что подвиг маленький....
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Artur Turik
Впереди ещё много работы? Точнее 4 тура.
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Artūras Grigas
Мда , Бормут , команда уровня Чемпионшипа , а физрук доволен что его середняк одолел такой клуб. Но я соглашусь - это достижение середняка.
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Ansu Fati
Вау, Челси победил)) теперь я видел все))
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The Best
Вот почему Френки маринует Бадиашиля на банке?Он светлое пятно в этом проходном дворе,при этом имеет хороший первый пас и может разгонять атаки.
+2
-2
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