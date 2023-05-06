Болельщики «Челси» бурно отреагировали на гол команды «Борнмуту».

Как сообщает Daily Star, после результативного удара хавбека на 9-й минуте игры 35-го тура фанаты начали скандировать: «Мы остаемся в АПЛ!»

Обыграв « », «синие» гарантировали себе место в высшей лиге на следующий сезон. «Саутгемптон», «Лидс» и «Эвертон» уже не смогут их догнать.

В последний раз « » выступал во втором дивизионе в сезоне-1988/89.

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