Фанаты «Челси» скандировали «Мы остаемся в АПЛ!» после гола «Борнмуту»
Болельщики «Челси» бурно отреагировали на гол команды «Борнмуту».
Как сообщает Daily Star, после результативного удара хавбека Конора Галлахера на 9-й минуте игры 35-го тура АПЛ фанаты начали скандировать: «Мы остаемся в АПЛ!»
Обыграв «Борнмут», «синие» гарантировали себе место в высшей лиге на следующий сезон. «Саутгемптон», «Лидс» и «Эвертон» уже не смогут их догнать.
В последний раз «Челси» выступал во втором дивизионе в сезоне-1988/89.
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