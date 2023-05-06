Фанаты «Челси» скандировали «Мы остаемся в АПЛ!» после гола «Борнмуту»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия болельщики чемпионшип Борнмут Конор Галлахер Футбол

Болельщики «Челси» бурно отреагировали на гол команды «Борнмуту».

Как сообщает Daily Star, после результативного удара хавбека Конора Галлахера на 9-й минуте игры 35-го тура АПЛ фанаты начали скандировать: «Мы остаемся в АПЛ!»

Обыграв «Борнмут», «синие» гарантировали себе место в высшей лиге на следующий сезон. «Саутгемптон», «Лидс» и «Эвертон» уже не смогут их догнать.

В последний раз «Челси» выступал во втором дивизионе в сезоне-1988/89.

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39 комментариев

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eao79rus
Душевный момент. Болельщики простого небогатого клуба из глубинки искренне радуются спасению в АПЛ. Сказка продолжается...
+194
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Ulukbek Kiyazov
До чего мы дожили, Челси ликует, что не вылетел) Что будет дальше? Тоттенхем кубок выиграет какой-нибудь?)
+75
-9
+66
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Иван Тасминский
После победы на стадион хлынули, надеюсь?
+61
-2
+59
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Газонокосильщик Хави
Ответ Ulukbek Kiyazov
До чего мы дожили, Челси ликует, что не вылетел) Что будет дальше? Тоттенхем кубок выиграет какой-нибудь?)
Ну они больше с сарказмом и тд. А титул ттх...нет не при нашей жизни
+27
-5
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Evgeny Trifonov
"Я остаюсь, я буду здесь жить" (с)
+20
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Иван Иванов
Ответ DolJun
по факту!
Почему ты тут не скандируешь "Мы остаёмся в АПЛ!!!!" ?🤨
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Вадим Никулин
молодечики,с юмором подошли)))
+8
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bostonKG
Вот это осчастливили фанатов, вложив сотни миллионов умудрились не вылететь..
+8
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deadjoker
Газон не продавали потом? :))
+8
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Rio de Janeiro
Не зря сотни миллионов на Мудриков потратили!
+12
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Aram Avanesian
Ответ Ulukbek Kiyazov
До чего мы дожили, Челси ликует, что не вылетел) Что будет дальше? Тоттенхем кубок выиграет какой-нибудь?)
Слишком рискованно Тотенхему выиграть кубок . У многих слабое сердце
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Алекс Самойлов
Ответ DolJun
потому что я не фанат, очевидно
не фаната Челси ??? аааа, я забыл . ты же глорик
+7
-2
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Фан Рубина
Они шли к этому успеху 20 лет.
+5
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Айнур Билалов
без очищения чемпионшипом не стать чемпионом апл
+4
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KOT_B_yHTAX
"Everybody To the Nikolskaya!"
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Мохнатый55
Практически трофей.
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Helge
теперь они каждый год будут праздновать это счастливое событие
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Иван Пупкин
В АПЛ мы встретим лето,
спасибо Мудрику за это!
+2
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IsaacDC
Кто бы рассказал мне эту новость 2-3 года назад - ни за что бы не поверил.
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Spaten
Мы начинаем КВН - для чего? Для чего?
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Футбол-Мастер
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
О, похоже кто-то здесь немного ревнив по поводу успехов "Челси". Не переживай, товарищ, может быть ваша любимая команда тоже когда-нибудь поднимется на вершину! 🤗
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Андрюха с района
Остаются, чтобы бороться за середину таблицы) Хотя лондонскому середняку не привыкать это делать)
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DolJun
по факту!
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Андрюха с района
Ответ заблокированному пользователю
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Причем тут Рома?) Школьник, хоть чуть подумай, о ком идет речь, чтобы так не позориться) Я про Романа)
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Пользователь заблокирован
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