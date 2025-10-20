«Рейнджерс» возглавил экс-ассистент Флика Рель. Клуб идет 6-м в чемпионате Шотландии
«Рейнджерс» объявили о назначении нового главного тренера.
Шотландскую команду возглавил Данни Рель. Стороны заключили контракт на два с половиной года.
С октября 2023 года по июль 2025-го немецкий специалист возглавлял «Шеффилд Уэнсдей». До этого он работал ассистентом Ханс-Дитера Флика в «Баварии» и сборной Германии.
«Рейнджерс» занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, набрав 9 очков после 8 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Рейнджерс»
