«Челси» определится с новым тренером на этой неделе. Почеттино – фаворит

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» определится с новым главным тренером в ближайшее время.

Как сообщает The Athletic, окончательное решение о назначении нового тренера лондонский клуб примет на этой неделе.

Фрэнк Лэмпард будет руководить командой в четырех последних матчах АПЛ.

Новый тренер будет сотрудничать с Лэмпардом, а также со спортивными директорами Лоуренсом Стюартом и Полом Уинстэнли. 

Главным претендентом на пост главного тренера «Челси» остается Маурисио Почеттино

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32 комментария

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Акира_1
Ответ falkao2013
Нормально поступают с Фрэнком?! Человек пришёл в команду в тяжёлый момент,выполнил поставленные ему задачи,а они уже тренера нового собрались назначать. Стыдно должно быть владельцам.
Лэмпард об этом изначально знал, что он лишь временно. Наброс не зашёл.
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RealOneLove
Жаль, что руководство Челси не видит в Брайтоне тренера который бы подошел на новый сезон.
+25
-2
+23
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deadjoker
А из кого они выбирают если нагель и Энрике слетели, а компани продлил контракт?
+11
0
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rej1sta
Ответ Пирс Морган
Реакция нового тренера, когда он увидит планы Лэмпарда на последние 4 игры. :(
В атаке пошире, а в защите поуже?
+10
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Пирс Морган
Реакция нового тренера, когда он увидит планы Лэмпарда на последние 4 игры.

:(
+8
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Уся Ваткин
Почеттино – фаворит, Мостовой - джокер
+8
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DolJun
ну могут не торопиться: с задачей на сезон и лэмпард справился, плюс там еще задачка нарисовалась - помочь 7 хагу вывести мю в ле, раз уж с челси мимо еврокубков пролетели
+5
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ML26
Ответ falkao2013
Аа,если изначально было известно и была договорённость,то вопросов нет. Но на месте Боули можно и рассмотреть кандидатуру легенды.
Уже рассматривали и давали шанс. Он, мягко говоря, не справился с задачами для топ-клуба
+3
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BZB
Если Боэли в себя не прийдет, вообще не важно кто будет тренером.
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EminenceGrise
А с новым президентом не определится)))))
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The Best
Так а есть другие кандидаты?😂
А,ну да.Писал же кто-то что Челси рассматривает тренера Селтика но думаю это утка.Поч сейчас единственный вариант у Челси
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Артём Толоконников
Ответ falkao2013
Аа,если изначально было известно и была договорённость,то вопросов нет. Но на месте Боули можно и рассмотреть кандидатуру легенды.
Серьезно??
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Иван Иванов
Почеттино построил очень интересный проект в Тоттенхэме там была надёжная оборона ,при нем прогрессировали молодые игроки Деле Алли,Эриксен,Кейн,это была британская версия Атлетико Симеоне.
+4
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GuruFutbola
Ответ deadjoker
А из кого они выбирают если нагель и Энрике слетели, а компани продлил контракт?
Поттера и лэмпарда)
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raiska123
Снова?
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falkao2013
Ответ Акира_1
Лэмпард об этом изначально знал, что он лишь временно. Наброс не зашёл.
Аа,если изначально было известно и была договорённость,то вопросов нет. Но на месте Боули можно и рассмотреть кандидатуру легенды.
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Ноно Гомес
До сих пор жду Зизу, надежда есть)
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Спартак Уокер
Почетинно вряд ли поможет в этой ситуации
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Акира_1
Это у СМИ фаворит Почеттино, а Боэли сейчас впечатлится победой над Борнмутом в 3 мяча и Лэмпарда оставит. Никто и её удивится с этого. 🤷‍♂️
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jacktheripped
Ответ Иван Иванов
Почеттино построил очень интересный проект в Тоттенхэме там была надёжная оборона ,при нем прогрессировали молодые игроки Деле Алли,Эриксен,Кейн,это была британская версия Атлетико Симеоне.
Атлетико Симеоне брал исправно трофеи) Почеттино ни брал ничего. Сравнение смешное.
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Pitkin
Ответ Ноно Гомес
До сих пор жду Зизу, надежда есть)
Зидан в АПЛ не придёт. Это не его лига.
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