«Челси» определится с новым тренером на этой неделе. Почеттино – фаворит
«Челси» определится с новым главным тренером в ближайшее время.
Как сообщает The Athletic, окончательное решение о назначении нового тренера лондонский клуб примет на этой неделе.
Фрэнк Лэмпард будет руководить командой в четырех последних матчах АПЛ.
Новый тренер будет сотрудничать с Лэмпардом, а также со спортивными директорами Лоуренсом Стюартом и Полом Уинстэнли.
Главным претендентом на пост главного тренера «Челси» остается Маурисио Почеттино.
:(
А,ну да.Писал же кто-то что Челси рассматривает тренера Селтика но думаю это утка.Поч сейчас единственный вариант у Челси