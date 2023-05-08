«Челси» определится с новым тренером на этой неделе. Почеттино – фаворит

«Челси» определится с новым главным тренером в ближайшее время.

Как сообщает The Athletic, окончательное решение о назначении нового тренера лондонский клуб примет на этой неделе.

будет руководить командой в четырех последних матчах .

Новый тренер будет сотрудничать с Лэмпардом, а также со спортивными директорами Лоуренсом Стюартом и Полом Уинстэнли.

Главным претендентом на пост главного тренера « » остается .