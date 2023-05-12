Глава итальянской федерации о чемпионстве «Наполи»: «Они подтвердили, что идеи более значимы, чем деньги»

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) прокомментировал чемпионство «Наполи».

« » подтвердил, что идеи по-прежнему актуальны и имеют гораздо большее значение, чем деньги.

Менеджмент в приоритете по сравнению с покупкой игроков, которые потом не оказывают решающей роли для успеха», – сказал .

Напомним, ранее «Наполи» стал чемпионом Италии впервые за 33 года.