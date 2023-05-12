Глава итальянской федерации о чемпионстве «Наполи»: «Они подтвердили, что идеи более значимы, чем деньги»

Теги серия А Италия Наполи Габриэле Гравина Футбол

Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) прокомментировал чемпионство «Наполи».

«Наполи» подтвердил, что идеи по-прежнему актуальны и имеют гораздо большее значение, чем деньги.

Менеджмент в приоритете по сравнению с покупкой игроков, которые потом не оказывают решающей роли для успеха», – сказал Габриэле Гравина.

Напомним, ранее «Наполи» стал чемпионом Италии впервые за 33 года.

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Ka
1 чемпионство за 33 года. 3.33% - безусловно доказательство. Правда скорее того, что раз в год и палка стреляет. Как Лестер в АПЛ. А в 4 из 5 случаев побеждают деньги
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg A.A.
Ответ Artem Piatkov
Так вроде самый дорогой состав Сериала как раз у Наполи (Transfermarkt) Ладно, цены выросли так как выиграли Сериал, но и до начала сезона были 4-ми по стоимости Не то, чтоб прям только на идее выиграли :))
Он такой дорогой стал в этом сезоне, сравни перед началом старта прошлого сезона
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mihel
Ответ Artem Piatkov
Так вроде самый дорогой состав Сериала как раз у Наполи (Transfermarkt) Ладно, цены выросли так как выиграли Сериал, но и до начала сезона были 4-ми по стоимости Не то, чтоб прям только на идее выиграли :))
За счёт чемпионства цены выросли
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Наши деньги — как наши дети. Какими бы ни были большими, они всегда нам кажутся маленькими.
©
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Так вроде самый дорогой состав Сериала как раз у Наполи (Transfermarkt)

Ладно, цены выросли так как выиграли Сериал, но и до начала сезона были 4-ми по стоимости

Не то, чтоб прям только на идее выиграли :))
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полуэктов Пётр
Ответ Artem Ka
1 чемпионство за 33 года. 3.33% - безусловно доказательство. Правда скорее того, что раз в год и палка стреляет. Как Лестер в АПЛ. А в 4 из 5 случаев побеждают деньги
Тем более, что в Италии сейчас нет ни одной команды, которая бы ассоциировалась в деньгами.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cap Rooney
Идеи дорисовать себе нолики в бюджет за трансфер Осимена. Ну и фартило им жутко в этом сезоне. Но результат есть результат.
По поводу идей: тогда и Ювентус 9 лет доказывал, что идеи важнее денег.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cap Rooney
Ответ Roman
Ну и за того же Осимена 75 лямов выложили
Никто за него столько не выкладывал.
70 разбили на несколько лет, плюс наполи скинул в Лилль второго кипера и трёх ноунеймов из примаверы за 20 млн.
А за плюсваленцу Ювентус останется без еврокубков.
Если продадут без обменов и дорисовок в чужую пользу - выйдут в огроменный плюс.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
В следующем сезоне к несчастию в Италии думаю выиграют уже деньги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman
Ответ Artem Piatkov
Так вроде самый дорогой состав Сериала как раз у Наполи (Transfermarkt) Ладно, цены выросли так как выиграли Сериал, но и до начала сезона были 4-ми по стоимости Не то, чтоб прям только на идее выиграли :))
Ну и за того же Осимена 75 лямов выложили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Президент идейного клуба Наполи, любит деньги намного больше, чем обычно … забавно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Ashhabadskiy
Это круто стать чемпионом Италии, но готов ли Наполи на следующий сезон?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ғолиб Хошимов
Деньги не для Серии А
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Schiaff1no
Можно подумать Милан с Интером сорят деньгами направо и налево. Чемпионство Наполи доказывает только, что финансово сериал в дерьме, ничего больше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tore2016
Первый случай за 33 года и можно говорить, что идеи по-прежнему актуальны и имеют большее значение ,чем деньги? А как же остальные 32 года?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
Просто вовремя поймали свою игру а дальше всё шло по накатанной,ни хвича ни осимхен нигде не будут играть столь результативно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
whereissuso
Де Лаур, который за лишнюю копейку готов удавиться: а че в смысле?
В президенты национальных футбольных федераций только лицемеров берут?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Так то в Италии ни у кого денег нет, чтобы говорить подобным образом. Между Наполи и северными командами нету большой разницы в финансах как в той же Испании, где Реал и Барса сильно богаче любого клуба
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Ахаха

Бабло Газпрома и пистолеты с гароттами неаполитанской Каморры - вот и весь рецепт

Сколько голов коней было прислано президентам клубов? Скоро узнаем
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спортс. Ру
абсолютно согласен, наполи провел прекрасный сезон нашли химию между игроками , и не почувствовали ухода лидеров(инсинье и кулибали) на их место взяли перспективных недорогих футболистов и построили сильную команду возможно на долгие годы если, ключевые игроки останутся ,то можно побороться за лч.главное не продать хвичу и витю
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий