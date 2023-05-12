Глава итальянской федерации о чемпионстве «Наполи»: «Они подтвердили, что идеи более значимы, чем деньги»
Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) прокомментировал чемпионство «Наполи».
«Наполи» подтвердил, что идеи по-прежнему актуальны и имеют гораздо большее значение, чем деньги.
Менеджмент в приоритете по сравнению с покупкой игроков, которые потом не оказывают решающей роли для успеха», – сказал Габриэле Гравина.
Напомним, ранее «Наполи» стал чемпионом Италии впервые за 33 года.
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Ладно, цены выросли так как выиграли Сериал, но и до начала сезона были 4-ми по стоимости
Не то, чтоб прям только на идее выиграли :))
По поводу идей: тогда и Ювентус 9 лет доказывал, что идеи важнее денег.
70 разбили на несколько лет, плюс наполи скинул в Лилль второго кипера и трёх ноунеймов из примаверы за 20 млн.
А за плюсваленцу Ювентус останется без еврокубков.
Если продадут без обменов и дорисовок в чужую пользу - выйдут в огроменный плюс.
В президенты национальных футбольных федераций только лицемеров берут?
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