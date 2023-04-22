Дисквалификация Лукаку на игру с «Ювентусом» отменена федерацией: «Неподобающее поведение оправдано расизмом в адрес игрока»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Кубок Италии Федерация футбола Италии Ромелу Лукаку Габриэле Гравина Футбол

Федерация футбола Италии отменила дисквалификацию Ромелу Лукаку в Кубке Италии.

Форвард был удален в конце первого полуфинального матча с туринцами (1:1). Реализовав пенальти, он продемонстрировал жест, призывающий фанатов соперника замолчать. После этого между командами возник конфликт, по итогам которого бельгиец получил вторую желтую карточку в этой игре.

Позднее стало известно, что фанаты «Ювентуса» оскорбляли Лукаку на расовой почве и имитировали звуки, издаваемые обезьянами.

«Интер» обжаловал дисквалификацию, но его апелляция не была удовлетворена.

Как передает La Gazzetta dello Sport, после этого в ситуацию вмешался президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, принявший решение отменить запрет на участие в матче. Это связано с тем, что «игрок неоднократно становился объектом серьезных проявлений расовой ненависти и дискриминации, которые оправдывают формально неподобающее поведение».

Дисквалификация отменена в «исключительном и экстраординарном порядке».

Ответная игра «Интера» с «Ювентусом» пройдет 26 апреля в Милане.

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19 комментариев

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Ебздрогыч
Удобная позиция. Теперь можно и фолы Лукаку не свистеть, потому что он нарушает правила страдая от расизма
+27
-6
+21
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Заяцволк
Отличные новости для нашего Ювентуса, главное, чтобы он в старте вышел, и будет игра против 10-рых
+13
-2
+11
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snowie
ой картонка в очередной раз отработала свой вопросик 😂
+8
-1
+7
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2RIN
При том, что почти на каждом матче сериала бывают расистские кричалки, именно в этом случае лично президент федерации подключился и отменил дискву)
+7
-1
+6
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Anf
Ответ Buharoid
Комментарий удален модератором
Про кричалки в адрес сербов че расскажешь?
+7
-2
+5
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Моутиньо оформляет 40
Непрааомерно
+3
-1
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Кирилл Павлюченко
Как сказал Гравина:"В Кальчо все равны, но Интер ровнее."
+3
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HardEdge
Предлагаю вообще отменять все красные карточки игрокам Интера. Пусть все знают, какая беспристрастная в Италии федерация.
+3
-1
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Anf
Ответ Buharoid
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«Ой все, это другое!!! Ты расистфашист» понятно все с тобой, можешь не отвечать
+2
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MinkoffS
Ювентусу вообще везёт на этой неделе. сначала отменили -15, потом отменили дисквалификацию черной деревяхи, неспособной забить с метра, занимающей место на поле.
+1
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Buharoid
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MinkoffS
Идиотская позиция федерации. Одни ведут себя как гимно, другой ведёт себя как гимно. Должны были наказать и одних, и другого, а не наказали никого. Хороший пример для других хулиганов.
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Buharoid
Ответ Anf
Про кричалки в адрес сербов че расскажешь?
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0rbit
Ответ Buharoid
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🤡
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ibra207
Ответ Ебздрогыч
Удобная позиция. Теперь можно и фолы Лукаку не свистеть, потому что он нарушает правила страдая от расизма
договорились просто, заменили на пять ударов плетью
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