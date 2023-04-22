Дисквалификация Лукаку на игру с «Ювентусом» отменена федерацией: «Неподобающее поведение оправдано расизмом в адрес игрока»

Федерация футбола Италии отменила дисквалификацию Ромелу Лукаку в Кубке Италии.

Форвард был удален в конце первого полуфинального матча с туринцами (1:1). Реализовав пенальти, он продемонстрировал жест, призывающий фанатов соперника замолчать. После этого между командами возник конфликт, по итогам которого бельгиец получил вторую желтую карточку в этой игре.

Позднее стало известно, что фанаты « » оскорбляли на расовой почве и имитировали звуки, издаваемые обезьянами.

«Интер» обжаловал дисквалификацию, но его апелляция не была удовлетворена.

Как передает La Gazzetta dello Sport, после этого в ситуацию вмешался президент футбола Италии Габриэле Гравина, принявший решение отменить запрет на участие в матче. Это связано с тем, что «игрок неоднократно становился объектом серьезных проявлений расовой ненависти и дискриминации, которые оправдывают формально неподобающее поведение».

Дисквалификация отменена в «исключительном и экстраординарном порядке».

Ответная игра « » с «Ювентусом» пройдет 26 апреля в Милане.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол