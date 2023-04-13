Нагучев считает Генича лучшим комментатором: «У него всегда стоит. Он великолепно разбирается в игре»
Роман Нагучев назвал Константина Генича лучшим футбольным комментатором.
– Еще пару лет назад все, в том числе и ты, называли лучшим комментатором Дениса Казанского. Кто лучший сейчас?
– Константин Генич. У него всегда, что называется, стоит. Он все еще великолепно разбирается в игре и будет разбираться, потому что играл и любознателен. Он сочетает одинаковое понимание того, что происходит на поле, и того, что нужно зрителю.
Костя сейчас на первом месте совершенно точно. Он еще и в очень хорошей форме, его приятно слушать. Мне только немного жаль, что он ведет телеграм так, будто это твиттер. Мне кажется, мы заслуживаем более развернутых реплик, – сказал комментатор «Матч ТВ» в интервью Sports.ru.
«В России говорят: «Он старший. Слушайся». А старший, может, с ума сошел». Интервью Романа Нагучева
"Ух! Какой торс! Криштиану Роналду!"
У Генича всегда стоял, стоит и будет стоять)
p.s. Уткину привет)))
Казался умнее, но как-то все долго ломался... А тут с этим великолепным "стоит" зашел с козырей, учится на лету...