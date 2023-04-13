Роман Нагучев назвал Константина Генича лучшим футбольным комментатором.

– Еще пару лет назад все, в том числе и ты, называли лучшим комментатором Дениса Казанского. Кто лучший сейчас?

– . У него всегда, что называется, стоит. Он все еще великолепно разбирается в игре и будет разбираться, потому что играл и любознателен. Он сочетает одинаковое понимание того, что происходит на поле, и того, что нужно зрителю.

Костя сейчас на первом месте совершенно точно. Он еще и в очень хорошей форме, его приятно слушать. Мне только немного жаль, что он ведет телеграм так, будто это твиттер. Мне кажется, мы заслуживаем более развернутых реплик, – сказал комментатор « » в интервью Sports.ru.

«В России говорят: «Он старший. Слушайся». А старший, может, с ума сошел». Интервью Романа Нагучева