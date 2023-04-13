Нагучев считает Генича лучшим комментатором: «У него всегда стоит. Он великолепно разбирается в игре»

Теги премьер-лига Россия телевидение Константин Генич Роман Нагучев Матч ТВ контент Футбол

Роман Нагучев назвал Константина Генича лучшим футбольным комментатором.

– Еще пару лет назад все, в том числе и ты, называли лучшим комментатором Дениса Казанского. Кто лучший сейчас?

Константин Генич. У него всегда, что называется, стоит. Он все еще великолепно разбирается в игре и будет разбираться, потому что играл и любознателен. Он сочетает одинаковое понимание того, что происходит на поле, и того, что нужно зрителю.

Костя сейчас на первом месте совершенно точно. Он еще и в очень хорошей форме, его приятно слушать. Мне только немного жаль, что он ведет телеграм так, будто это твиттер. Мне кажется, мы заслуживаем более развернутых реплик, – сказал комментатор «Матч ТВ» в интервью Sports.ru.

«В России говорят: «Он старший. Слушайся». А старший, может, с ума сошел». Интервью Романа Нагучева

Материалы по теме

79 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stomatologbeatles
Спорное мнение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
elephant12
Нормальный Генич комментатор, но не лучший
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
ну с мужиками понятно, что по девченкам на матч ТВ Ром? 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Ответ miiister
Вот они критерии комментатора на матч тв .
теперь понятен хаотичный круговорот комментаторов на матч ТВ 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Дзюба навострил ушки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Ответ prus_3
Как же вы, долбанные комментаришки, достали своей пошлятиной! Стали на карачки, мордой в грязь и пузыри пускать — кто больше.
комментаришки это мы или Генич с товарищами?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айвенго
Дожили. Самовлюбленный, обидчивый, необразованный Генич стал лучшим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FranTotti
Ответ angry horse
Отлично разбирался в игре Владимир Никитович Маслаченко, а Генич это пародия 😎
Правильно будет Никитич.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
После этого отрывка стало понятно, что большая простыня в виде интервью с Нагучевым, точно не стоит прочтения ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Каждое утро наверное на проходной проверяют, не встал, уволен😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jii Gee
Ну ничего себе критерий - стоит. Постеснялся бы хоть. А Генич несмотря на то, что вроде бы разбирается в футболе производит крайнее неприятное впечатление своей настырностью и неуважением ко второму комментатору. Также часто не к месту любит козырять эрудицией и сыпать разными фактами, которые мешают восприятию игры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evincive
Какой был футболист, такой и комментатор. Матч ТВ и профессионализм понятия несовместимые.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glukinho
Ответ Дэннис Молинарев
Генич обидчивый, мстительный, злопамятный и лузер в качестве игрока. С такими вводными никак нельзя стать лучшим или, хотя бы, объективным
если отбросить тупой хейт, то как хоть одно из этих качеств может мешать быть комментатором?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alcsk
"Какой торсище! Алексис Санчес!"
"Ух! Какой торс! Криштиану Роналду!"

У Генича всегда стоял, стоит и будет стоять)
p.s. Уткину привет)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Kompaneytsev
Ответ v.belorussky
АХАХАХАХ Если бы такая новость вышла 1 апреля, ещё понял бы. По-моему, на матчах, комментируемых Геничем, звук отключают вообще все, независимо от клубных пристрастий.
Это правда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ekaterina_)))
Как же они любят такие фразочки. Им почему-то кажется, что это классно звучит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
«Парни, ещё не время друг у друга отсасывать!»(Криминальное чтиво)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
сарайгалата
Ответ angry horse
Отлично разбирался в игре Владимир Никитович Маслаченко, а Генич это пародия 😎
Маслаченко повезло, что в его время не было интернета, а то бы его крыли почище нынешних комментаторов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prus_3
Как же вы, долбанные комментаришки, достали своей пошлятиной! Стали на карачки, мордой в грязь и пузыри пускать — кто больше.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimonivanov
Видишь много цитат одного и того же человека в новостях? Значит, на спортсе вышло интервью.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
slow focus
вот оно что
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Афанасий Дирихле
Ответ старые кеды
принимай сиалекс! футбол не смотрел чтоли ? популярная реклама была.
Поттера не смотрел что ли? Популярный фильм был
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gornostaev
Поздновато Нагучев понял, что неприкрытая и грубая лесть является главным критерием профессионализма и карьерных перспектив в Газпром-медиа...
Казался умнее, но как-то все долго ломался... А тут с этим великолепным "стоит" зашел с козырей, учится на лету...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Радует что стоит))) А не лежит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DpeMa111
Был когда то неплох, но нынешний уровень - это полное дно, на фоне другого дна быть может и лучший
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий