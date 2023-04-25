Губерниев о любимых комментаторах: «Черданцев велик, он достиг пика. Я в восторге от Пирожкова, Генич великолепен, нравятся Минин, Керимов»

Дмитрий Губерниев назвал любимых футбольных комментаторов.

– Ваш топ-3 любимых комментаторов? Под кого больше нравится смотреть футбол?

– На футболе я в полном восторге от работы , он огромный молодец, мне как болельщику его не хватает на матчах чемпионата страны. Он блестящий комментатор – умный, тонкий, понимающий футбол.

Мне нравится , , великолепен по-прежнему. Не хочу никого обидеть, дальше можно продолжать: , Черданцев, , – ребята стараются, большие молодцы.

На футболе и хоккее я люблю слушать Дениса Казанского, но он ушел с « ». Могу без них смотреть, но с ними интереснее.

– Вы 27 лет в профессии, больше десяти лет вы один из ведущих комментаторов в стране. говорил, что ему уже сложно находить мотивацию, потому что он достиг пика. У вас бывают мысли о своеобразном завершении карьеры или вы с микрофоном, что называется, до конца?

– Георгий велик, он достиг пика. Теперь самое главное – осмотреться.

Я своего пика еще не достиг, я работаю и иду наверх. У меня полно жизненных идей, полно различных мотивационных историй в профессии. Я кайфую от каждого эфира, я не устал, прекрасно себя чувствую. В душе мне 16 лет, я сосуществую со зрителями.

– Какая цель у ?

– Жить и работать хочется. Общаться с вами, выступать с группой, комментировать соревнования и жить полноценной жизнью. Творить, любить, делать добро и помогать людям. И все это следует жить, шить, и все это будет носиться! – сказал Губерниев.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол