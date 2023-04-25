Губерниев о любимых комментаторах: «Черданцев велик, он достиг пика. Я в восторге от Пирожкова, Генич великолепен, нравятся Минин, Керимов»

Теги премьер-лига Россия телевидение Дмитрий Губерниев Георгий Черданцев Константин Генич Роман Трушечкин Денис Казанский Эльвин Керимов Олег Пирожков Александр Неценко Роман Нагучев Матч ТВ Станислав Минин Футбол

Дмитрий Губерниев назвал любимых футбольных комментаторов.

– Ваш топ-3 любимых комментаторов? Под кого больше нравится смотреть футбол?

– На футболе я в полном восторге от работы Пирожкова, он огромный молодец, мне как болельщику его не хватает на матчах чемпионата страны. Он блестящий комментатор – умный, тонкий, понимающий футбол.

Мне нравится Минин, Керимов, Генич великолепен по-прежнему. Не хочу никого обидеть, дальше можно продолжать: Трушечкин, Черданцев, Неценко, Нагучев – ребята стараются, большие молодцы.

На футболе и хоккее я люблю слушать Дениса Казанского, но он ушел с «Матч ТВ». Могу без них смотреть, но с ними интереснее.

– Вы 27 лет в профессии, больше десяти лет вы один из ведущих комментаторов в стране. Георгий Черданцев говорил, что ему уже сложно находить мотивацию, потому что он достиг пика. У вас бывают мысли о своеобразном завершении карьеры или вы с микрофоном, что называется, до конца?

– Георгий велик, он достиг пика. Теперь самое главное – осмотреться.

Я своего пика еще не достиг, я работаю и иду наверх. У меня полно жизненных идей, полно различных мотивационных историй в профессии. Я кайфую от каждого эфира, я не устал, прекрасно себя чувствую. В душе мне 16 лет, я сосуществую со зрителями.

– Какая цель у Дмитрия Губерниева?

– Жить и работать хочется. Общаться с вами, выступать с группой, комментировать соревнования и жить полноценной жизнью. Творить, любить, делать добро и помогать людям. И все это следует жить, шить, и все это будет носиться! – сказал Губерниев.

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35 комментариев

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Кирилл.С-Пб
О каком пике речь?) Безумия?)
+11
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+11
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Mmzz
Ответ Кирилл.С-Пб
О каком пике речь?) Безумия?)
Застройщик ПИК, где жора ипотеку брал
+10
0
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U
Ну и вкус.
+8
-1
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Slavnov
черданцев,вчера 2 или 3 раза путал игроков и даже не исправлялся,это уровень
+9
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Назар Игорь
Ответ Хызыр
Не знаю, все русские комментаторы норм, почему все хейтят? Реально чушь нес и заслуживал хейта только Шмурнов. Чердак даже сейчас вполне норм комментит. Игроков путает иногда конечно
И не только игроков. Названия государств тоже, это его конëк.
+1
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Syndycate
Чердак и Гейнич - это треш
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Екн Лор
Ответ Slavnov
черданцев,вчера 2 или 3 раза путал игроков и даже не исправлялся,это уровень
Зато благодаря Черданцеву Дуглас Коста поиграл за Зенит)
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dudufufu
Ответ Slavnov
черданцев,вчера 2 или 3 раза путал игроков и даже не исправлялся,это уровень
А ещё, со ста метров, через секунду после падения, определял пенальти это или нет
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Felp
Ответ Крэнг
Губерниев и Черданцев... представьте этот комментаторский тандем в действии 😂
Было Черданцев и Шмурнов на одном матче, вот это было безумие. Матч Сити Челси до сих пор в голове из-за этих поехавших
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Sobachkin
Короче перечислил всех кто ещё остался присобленцем на МатчТВ, ибо остальных уволили
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Утренняя Аврора
А кто такой Пирожков? Артур Пирожков, который поет в диких нарядах поет дикие песни?
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АцЦкий Котик
гутцайт соло
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bosonogii
Только ты так себе
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sebrijic
Скажи каких комментаторов любишь ты и тебе скажут какой комментатор ты
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Назар Игорь
Почему ни слова о себе, самом любимом? Ведь отсутствием скромности губер никогда не страдал.
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Aleus Marcus
Ответ U
Ну и вкус.
ничего удивительно. Одному отвратному комментатору нравятся другие отвратные комментаторы. Черданцев велик))) боже! да еще и в восторге от Генича....
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ТТД Бубнова
Ответ Mmzz
Застройщик ПИК, где жора ипотеку брал
👏
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red hikkikomori
Черданцев достиг пика точеного или ?
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Древний спартач
А кто эти люди , которых перечислили Губерниев ?
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Ебздрогыч
Вчера этот гений, забив на матч, решил блеснуть знаниями географии и перепутал Кабо-Верде и Кот д’Ивуар. Это пик!
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Jeicob Harlon
а как же маразматик гена??
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Крэнг
Кстати, Пирожков без шуток разбирается в футболе, его слушать приятно
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Andrew Petrov
ох уж эти кудесники орал..го жанра без смазки ни ни...
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9черное
Все с тобой понятно
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Ilya Bobrin
Артур Пирожков?
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