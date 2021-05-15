Аршавин о матче с Нидерландами на Евро-2008: «Перед овертаймом не понимал, как можно ходить, не то что бегать»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин в фильме Sports.ru «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни» вспомнил о физическом состоянии перед овертаймом четвертьфинала против Нидерландов (3:1).

«На протяжении второго тайма я уже говорил, что не могу играть в центре, спрашивал, могу ли сыграть слева. Как раз перед вторым голом я остался слева, были силы, чтобы протащить [мяч].

В той игре мне приходилось много играть в центре, глубоко спускаться. Когда мы отнимали мяч, у меня не хватало сил добежать вперед.

Перед овертаймом я не понимал, как можно ходить, не то что бегать, а еще оставалось 30 минут. Как показала практика, мы-то были неплохо готовы, даже я бежал вперед в овертайме», – рассказал Аршавин.

Основное время матча – Россия завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время Аршавин отдал голевую передачу на Дмитрия Торбинского, а затем забил сам после вброса аута Александром Анюковым.

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