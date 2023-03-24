Хиддинк об Аршавине: «Не знаю, появится ли когда-нибудь в России игрок талантливее Андрея»
Гус Хиддинк высоко отозвался об экс-игроке сборной России Андрее Аршавине.
«Не знаю, появится ли когда-нибудь в России игрок талантливее Аршавина. Андрей — один из самых одаренных футболистов, которых я видел», — сказал экс-тренер сборной России.
Под руководством Хиддинка россияне дошли до полуфинала Евро-2008.
Наше время: Киргизия, Узбекистан, Иран - наш потолок при полной деградации футбола.
Но в нашем болоте ближе к пиковому возрасту они осознают (может не все), что на максимуме напрягаться не надо.
Плюс их и раньше слабо приглашали, на вскидку из мощных: Аршавин, Смертин, Жирков, Павлюченко. В клубы уровнем пониже Погребняка, Кержакова.
И играли же.
А тут санкции идиотские и уехать практически не реально.
Но обладание паспортом гражданина РФ и соответственно огромные доходы в РПЛ перекрывают эти мелочи ;)
добавил пешеход шава
Рад, что всё детство и юность наблюдал за его игрой ❤️