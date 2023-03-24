Хиддинк об Аршавине: «Не знаю, появится ли когда-нибудь в России игрок талантливее Андрея»

высоко отозвался об экс-игроке сборной России Андрее Аршавине.

«Не знаю, появится ли когда-нибудь в России игрок талантливее Аршавина. Андрей — один из самых одаренных футболистов, которых я видел», — сказал экс-тренер сборной России.

Под руководством Хиддинка россияне дошли до полуфинала .