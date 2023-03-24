Хиддинк об Аршавине: «Не знаю, появится ли когда-нибудь в России игрок талантливее Андрея»

Теги Зенит Андрей Аршавин Гус Хиддинк премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2008 Футбол

Гус Хиддинк высоко отозвался об экс-игроке сборной России Андрее Аршавине.

«Не знаю, появится ли когда-нибудь в России игрок талантливее Аршавина. Андрей — один из самых одаренных футболистов, которых я видел», — сказал экс-тренер сборной России.

Под руководством Хиддинка россияне дошли до полуфинала Евро-2008.

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9 комментариев

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Deca
В те годы, 2008-2010, я уверен был, что это наш уровень, при котором мы можем бороться с самыми сильными сборными. Другие же, на игры с Россией, настраивались как на гранда.

Наше время: Киргизия, Узбекистан, Иран - наш потолок при полной деградации футбола.
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Пользователь Имени
Появятся, Кокорин был талантливей, вопрос как и кто этим талантом распорядится
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Ярослав Гордеев
Ярчайший представитель после Шавы это Головин, и он уже давно появился
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Quiet Dad
Появляются у нас молодые таланты. Сопоставимы ли, отдельный вопрос.
Но в нашем болоте ближе к пиковому возрасту они осознают (может не все), что на максимуме напрягаться не надо.
Плюс их и раньше слабо приглашали, на вскидку из мощных: Аршавин, Смертин, Жирков, Павлюченко. В клубы уровнем пониже Погребняка, Кержакова.
И играли же.

А тут санкции идиотские и уехать практически не реально.
Но обладание паспортом гражданина РФ и соответственно огромные доходы в РПЛ перекрывают эти мелочи ;)
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Спартак сила
ожидание это ваши проблемы
добавил пешеход шава
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-5
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dеvid
Талантливее может и появится, но в условиях отсутствия конкуренции на вряд ли этот талант раскроется. Кто знает, кем бы стал тот же Кокорин, если бы не лимит и ему бы не гарантировали место в старте из-за паспорта.
+3
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+3
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Лагер
Пиняев
+1
-5
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Vićtor Diaź
Шава был нереальным топом
Рад, что всё детство и юность наблюдал за его игрой ❤️
+17
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simplehumble
Однозначно Аршавин один из лучших футболистов в истории России
+8
-1
+7
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