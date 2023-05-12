Масалитин за турне сборной по городам России: «Это круто! В хоккее же «Россия 25» заезжает в разные регионы, и народ охотно ходит»

Теги ЦСКА сборная России U-21 премьер-лига Россия Сборная России по футболу Первая лига Вторая лига Валерий Масалитин сборная России U25 Футбол

Валерий Масалитин предложил органзовывать матчи сборной России в разных городах страны.

«Раньше же собирали вторую сборную из молодых ребят и играли. Сейчас так можно и главную организовать. 

Турне национальной сборной по футболу по городам России – круто! В хоккее же здорово придумали, «Россия 25» заезжает в разные регионы, и народ охотно ходит на матчи. Я лично смотрел игру с белорусами.

Если и с футболом получится, то отлично. Для регионов только плюс, подъем и посещаемости, и интереса к футболу. Сборная и так редко собирается, а сейчас и вовсе не играем.

Сборы и товарищеские матчи проводятся для отработки схем и других аспектов. Если и здесь такие цели будут, то почему нет. Можно с командами из Футбольной национальной лиги играть или с молодежной сборной России по футболу. Вариантов много», – сказал бывший игрок ЦСКА.

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3 комментария

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Очки Дани Алвеса
Кому-то это правда будет интересно? Так и вижу переполненную как обычно Казань Арену на эль классико Сборная России - Рубин или Сборная России - КАМАЗ.
Или они сборную Ирака везде тоже будут с собой возить?
Оставьте Черчесову эту чушь про необходимость всегда держать сборную в наигранной форме, в тонусе. Сейчас это никому не нужно.
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Al561
Похоже на цирковые гастроли или концертный чёс)))
А сегодня сборная России покажет на нашей арене небывалые хоккейные трюки и уникальное мастерство!
Автограф-сессия звёзд сборной России в нашем городе!
Спешите! Только один матч в рамках Российско-Беларуского турне!!!
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Ми Ша
« Мы к вам заехали на час ..,
А ну скорей любите нас,
Вам крупно повезло.
Ну ка все вместе,
Уши развесьте…»
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