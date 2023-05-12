Масалитин за турне сборной по городам России: «Это круто! В хоккее же «Россия 25» заезжает в разные регионы, и народ охотно ходит»

Валерий Масалитин предложил органзовывать матчи сборной России в разных городах страны.

«Раньше же собирали вторую сборную из молодых ребят и играли. Сейчас так можно и главную организовать.

Турне национальной сборной по футболу по городам России – круто! В хоккее же здорово придумали, «Россия 25» заезжает в разные регионы, и народ охотно ходит на матчи. Я лично смотрел игру с белорусами.

Если и с футболом получится, то отлично. Для регионов только плюс, подъем и посещаемости, и интереса к футболу. Сборная и так редко собирается, а сейчас и вовсе не играем.

Сборы и товарищеские матчи проводятся для отработки схем и других аспектов. Если и здесь такие цели будут, то почему нет. Можно с командами из Футбольной национальной лиги играть или с молодежной сборной России по футболу. Вариантов много», – сказал бывший игрок .