Масалитин за турне сборной по городам России: «Это круто! В хоккее же «Россия 25» заезжает в разные регионы, и народ охотно ходит»
Валерий Масалитин предложил органзовывать матчи сборной России в разных городах страны.
«Раньше же собирали вторую сборную из молодых ребят и играли. Сейчас так можно и главную организовать.
Турне национальной сборной по футболу по городам России – круто! В хоккее же здорово придумали, «Россия 25» заезжает в разные регионы, и народ охотно ходит на матчи. Я лично смотрел игру с белорусами.
Если и с футболом получится, то отлично. Для регионов только плюс, подъем и посещаемости, и интереса к футболу. Сборная и так редко собирается, а сейчас и вовсе не играем.
Сборы и товарищеские матчи проводятся для отработки схем и других аспектов. Если и здесь такие цели будут, то почему нет. Можно с командами из Футбольной национальной лиги играть или с молодежной сборной России по футболу. Вариантов много», – сказал бывший игрок ЦСКА.
Или они сборную Ирака везде тоже будут с собой возить?
Оставьте Черчесову эту чушь про необходимость всегда держать сборную в наигранной форме, в тонусе. Сейчас это никому не нужно.
А сегодня сборная России покажет на нашей арене небывалые хоккейные трюки и уникальное мастерство!
Автограф-сессия звёзд сборной России в нашем городе!
Спешите! Только один матч в рамках Российско-Беларуского турне!!!
А ну скорей любите нас,
Вам крупно повезло.
Ну ка все вместе,
Уши развесьте…»