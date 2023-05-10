Скалони о будущем Месси: «Пусть переходит туда, где ему будет комфортно. Лео нужен сборной счастливым»

Лионель Скалони высказался о возможном уходе Лионеля Месси из «ПСЖ».

Ранее стало известно, что аргентинец не продлит контракт с «ПСЖ», истекающий в июне. Сообщается, что Месси получил предложение от клуба из Саудовской Аравии на сумму более 500 миллионов евро в год. Также в его возвращении заинтересована « ».

«Пусть он перейдет туда, где ему будет комфортно с партнерами по команде и болельщиками.

Этот вопрос не влияет на сборную, пока он приезжает к нам счастливым – а он нужен нам счастливым», – сказал главный тренер сборной в интервью катарскому телеканалу Al-Kass.

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