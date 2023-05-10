Скалони о будущем Месси: «Пусть переходит туда, где ему будет комфортно. Лео нужен сборной счастливым»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Лионель Скалони лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Футбол

Лионель Скалони высказался о возможном уходе Лионеля Месси из «ПСЖ».

Ранее стало известно, что аргентинец не продлит контракт с «ПСЖ», истекающий в июне. Сообщается, что Месси получил предложение от клуба из Саудовской Аравии на сумму более 500 миллионов евро в год. Также в его возвращении заинтересована «Барселона».

«Пусть он перейдет туда, где ему будет комфортно с партнерами по команде и болельщиками.

Этот вопрос не влияет на сборную, пока он приезжает к нам счастливым – а он нужен нам счастливым», – сказал главный тренер сборной Аргентины в интервью катарскому телеканалу Al-Kass.

Похоже, Месси и правда близок к Саудовской Аравии. Но его жена туда не хочет

Куда Месси уйдет из «ПСЖ»? Есть три варианта

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22 комментария

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А.Э.РАСИМ
Хочется спросить у Скалони вот о чем.

Как он заставил команду, которая ушла в летаргический сон, играла медленно с 2002 года, забегать, убивать, кромсать, разбирать, кусаться, биться, воевать, угрожать, догонять и добивать?

Как он сделал, что невозможно сказать, сколько опорников было, два, три, четыре, пять.....
Как он создал команду, которая восхитила всех своей целеустремленностью, азартом, натиском?
Я не ожидал, но верил.
Спасибо!
+45
-3
+42
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ А.Э.РАСИМ
Хочется спросить у Скалони вот о чем. Как он заставил команду, которая ушла в летаргический сон, играла медленно с 2002 года, забегать, убивать, кромсать, разбирать, кусаться, биться, воевать, угрожать, догонять и добивать? Как он сделал, что невозможно сказать, сколько опорников было, два, три, четыре, пять..... Как он создал команду, которая восхитила всех своей целеустремленностью, азартом, натиском? Я не ожидал, но верил. Спасибо!
Молодёжь, которая выросла на игре Месси/Ди Марии, была готова рвать не только за себя, но и за "стариков". Настоящая банда, давно такого не видел в футболе. Уже даже сборные превратились в "клубы", а тут такой привет из прошлого. И как после этого не любить южноамериканский футбол?🥰
+23
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+23
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Goofts
Месси нужно на сезон в Барселону, закрыть гештальд и закончить профессиональную карьеру в Европе, арабы подождут с предложением, через год, может и больше насыпят
+11
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Goofts
Наверное Лео не знает, но поклонникам нужен его последний танец в Европе.
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Спартак Уокер
Лео в сборной был великолепен
+4
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А.Э.РАСИМ
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Молодёжь, которая выросла на игре Месси/Ди Марии, была готова рвать не только за себя, но и за "стариков". Настоящая банда, давно такого не видел в футболе. Уже даже сборные превратились в "клубы", а тут такой привет из прошлого. И как после этого не любить южноамериканский футбол?🥰
Аргентина обыграла всех своих обидчиков недалекого прошлого.
Голландию, Хорватию, Францию.
Причем без вопросов, счет везде не по игре, Аргентина при такой игре, могла и разгромить всех.Но темперамент иногда мешал.Были ошибки в обороне.
Несгибаевая была.Выходила из ситуаций.
Банда, точно.
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predMBAPPE
Золотые слова 👏🏻👍🏻
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Flavius
Ответ Великий Алонсо
Пусть Лео завершает карьеру и не позорится, я хоть и его фанат, но на его игру смотреть тошно, мешает команде...
Выздоравливай, фанат
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kokakoka
Ответ Великий Алонсо
Пусть Лео завершает карьеру и не позорится, я хоть и его фанат, но на его игру смотреть тошно, мешает команде...
Такой фанат, который даже забыл скрыть Роналду в подписках
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Пирс Морган
Ответ А.Э.РАСИМ
Хочется спросить у Скалони вот о чем. Как он заставил команду, которая ушла в летаргический сон, играла медленно с 2002 года, забегать, убивать, кромсать, разбирать, кусаться, биться, воевать, угрожать, догонять и добивать? Как он сделал, что невозможно сказать, сколько опорников было, два, три, четыре, пять..... Как он создал команду, которая восхитила всех своей целеустремленностью, азартом, натиском? Я не ожидал, но верил. Спасибо!
Я где-то читал, что также сказалось, что с некоторыми игроками с команды он играл сам лично
+3
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Игорь Климов
"Relevo: Лео Месси ГОТОВ пойти на значительное сокращение зарплаты, чтобы вернуться в «Барселону»; он мечтает вернуться, и клуб сделает ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, чтобы подписать его". (с)
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Karl0709
Ещё как минимум Копу выиграет до завершения карьеры.
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Edwin_Hubble
Ответ А.Э.РАСИМ
Хмммм.... Я видел все Аргентины с 1974 года. Если вы имеете один матч, то наверное вы правы. При Пекермане Аргентина больше всех пасовала вратарю, и попалась на этом. Спасибо.
Тебе 80 лет? Все Аргентины он видел. Про какой один матч ты говоришь? Какой вратарь? Ты под чем? Я говорю тебе, что Аргентина Пекермана была шикарной по игре, не скули и не ищи отговорок, а признай, что сел в лужу со своим «играла медленно с 2002» И да, даже Аргентина при Тате Мартино была хороша, которые вихрем прошлись на Копе в США, проиграв только в финале по пенкам.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ А.Э.РАСИМ
Аргентина обыграла всех своих обидчиков недалекого прошлого. Голландию, Хорватию, Францию. Причем без вопросов, счет везде не по игре, Аргентина при такой игре, могла и разгромить всех.Но темперамент иногда мешал.Были ошибки в обороне. Несгибаевая была.Выходила из ситуаций. Банда, точно.
Темперамент и мешал, и помогал. В ситуации, где более виртуозные бразильцы расклеились (матч с хорватами), аргентинцы только ещё больше обозлились и буквально затолкали голландцев на блюдечко для Эмилиано (хотя, могли и в основное закрывать)🧤😈
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А.Э.РАСИМ
Ответ kokakoka
Я бы не сказал, что Аргентина победила Францию по игре. И уж тем более не должна была громить. Скорее за счёт большого фарта выиграли
А вы не говорите.
Мир видел всё.
Град ударов по воротам Франции не мог увидеть только человек, не имевший такое желание.
Не ожидал, что скажу это, но Франции повезло, что держали интригу.
Игра должна была закончится в первом тайме, где-то к 25 минуте.
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А.Э.РАСИМ
Ответ Edwin_Hubble
«Играла медленно с 2002 года» Только 🤡 может такое написать, который не видел Аргентину Пекермана.
Хмммм....
Я видел все Аргентины с 1974 года.
Если вы имеете один матч, то наверное вы правы.
При Пекермане Аргентина больше всех пасовала вратарю, и попалась на этом.
Спасибо.
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Edwin_Hubble
Ответ А.Э.РАСИМ
Хочется спросить у Скалони вот о чем. Как он заставил команду, которая ушла в летаргический сон, играла медленно с 2002 года, забегать, убивать, кромсать, разбирать, кусаться, биться, воевать, угрожать, догонять и добивать? Как он сделал, что невозможно сказать, сколько опорников было, два, три, четыре, пять..... Как он создал команду, которая восхитила всех своей целеустремленностью, азартом, натиском? Я не ожидал, но верил. Спасибо!
«Играла медленно с 2002 года»

Только 🤡 может такое написать, который не видел Аргентину Пекермана.
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Джамал Арипов
Ответ Великий Алонсо
Пусть Лео завершает карьеру и не позорится, я хоть и его фанат, но на его игру смотреть тошно, мешает команде...
Да тяжко тебе после ЧМ понять можно.
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Игорь Климов
Ответ Flavius
Выздоравливай, фанат
Он безнадёжен)))
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