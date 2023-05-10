Скалони о будущем Месси: «Пусть переходит туда, где ему будет комфортно. Лео нужен сборной счастливым»
Лионель Скалони высказался о возможном уходе Лионеля Месси из «ПСЖ».
Ранее стало известно, что аргентинец не продлит контракт с «ПСЖ», истекающий в июне. Сообщается, что Месси получил предложение от клуба из Саудовской Аравии на сумму более 500 миллионов евро в год. Также в его возвращении заинтересована «Барселона».
«Пусть он перейдет туда, где ему будет комфортно с партнерами по команде и болельщиками.
Этот вопрос не влияет на сборную, пока он приезжает к нам счастливым – а он нужен нам счастливым», – сказал главный тренер сборной Аргентины в интервью катарскому телеканалу Al-Kass.
Похоже, Месси и правда близок к Саудовской Аравии. Но его жена туда не хочет
Как он заставил команду, которая ушла в летаргический сон, играла медленно с 2002 года, забегать, убивать, кромсать, разбирать, кусаться, биться, воевать, угрожать, догонять и добивать?
Как он сделал, что невозможно сказать, сколько опорников было, два, три, четыре, пять.....
Как он создал команду, которая восхитила всех своей целеустремленностью, азартом, натиском?
Я не ожидал, но верил.
Спасибо!
Голландию, Хорватию, Францию.
Причем без вопросов, счет везде не по игре, Аргентина при такой игре, могла и разгромить всех.Но темперамент иногда мешал.Были ошибки в обороне.
Несгибаевая была.Выходила из ситуаций.
Банда, точно.
Мир видел всё.
Град ударов по воротам Франции не мог увидеть только человек, не имевший такое желание.
Не ожидал, что скажу это, но Франции повезло, что держали интригу.
Игра должна была закончится в первом тайме, где-то к 25 минуте.
Я видел все Аргентины с 1974 года.
Если вы имеете один матч, то наверное вы правы.
При Пекермане Аргентина больше всех пасовала вратарю, и попалась на этом.
Спасибо.
Только 🤡 может такое написать, который не видел Аргентину Пекермана.