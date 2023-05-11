«Холанд не попал бы в состав «МЮ»-1999. Без шансов с учетом того, как мы играли». Йорк о форварде «Сити»

Дуайт Йорк считает, что Эрлинг Холанд не попал бы в состав «МЮ»-1998/1999.

В том сезоне « » оформил требл, выиграв чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

«Эрлинг Хааланд не попал бы в команду с учетом того, как мы играли. Без шансов. Зачем разрушать мою связку с ?» – высказался экс-форвард манкунианцев в интервью King Casino Bonus.

В сезоне-1998/1999 забил 29 голов в 51 матче, Коул – 24 в 50. У Холанда 51 гол за « » в 47 играх сезона.