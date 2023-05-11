«Холанд не попал бы в состав «МЮ»-1999. Без шансов с учетом того, как мы играли». Йорк о форварде «Сити»
Дуайт Йорк считает, что Эрлинг Холанд не попал бы в состав «МЮ»-1998/1999.
В том сезоне «Манчестер Юнайтед» оформил требл, выиграв чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.
«Эрлинг Хааланд не попал бы в команду с учетом того, как мы играли. Без шансов. Зачем разрушать мою связку с Энди Коулом?» – высказался экс-форвард манкунианцев в интервью King Casino Bonus.
В сезоне-1998/1999 Йорк забил 29 голов в 51 матче, Коул – 24 в 50. У Холанда 51 гол за «Ман Сити» в 47 играх сезона.
А уж связка из быстрых игроков и подавно.
Это как в НБА спорят, чья эпоха лучше.
Да, там был олдскул, когда люди били лица и выставляли локти, но любая современная команда бы их вынесла вперёд ногами одними трёхочковыми.
Йорк это вообще игрок уровнем ниже за Луи Саа.
Зато много кто там стали звездами.
За это футбол и любим.