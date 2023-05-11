«Холанд не попал бы в состав «МЮ»-1999. Без шансов с учетом того, как мы играли». Йорк о форварде «Сити»

Теги Манчестер Юнайтед Энди Коул Манчестер Сити премьер-лига Англия Дуайт Йорк Эрлинг Холанд Футбол

Дуайт Йорк считает, что Эрлинг Холанд не попал бы в состав «МЮ»-1998/1999.

В том сезоне «Манчестер Юнайтед» оформил требл, выиграв чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

«Эрлинг Хааланд не попал бы в команду с учетом того, как мы играли. Без шансов. Зачем разрушать мою связку с Энди Коулом?» – высказался экс-форвард манкунианцев в интервью King Casino Bonus.

В сезоне-1998/1999 Йорк забил 29 голов в 51 матче, Коул – 24 в 50. У Холанда 51 гол за «Ман Сити» в 47 играх сезона.

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45 комментариев

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Wiley Fox
Да если бы такой Холанд тогда появился, то Фергюсон выгнал бы таких йорков сразу же
+87
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Lavinka
Тупые сравнения - сравнивать игроков прошлого с настоящим .
+50
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eao79rus
С учётом того, что футбол несколько изменился за эти годы, далеко не факт, что кто-то из МЮ-99 смог бы пробиться в нынешний состав Сити, при всём к ним уважении. Скорости выросли, прессинг вышел на совершенно другой уровень. В те времена футболисты умудрялись пить, курить, возможно, употреблять, и показывать при этом топовый футбол, сейчас с таким подходом далеко не уедешь, даже бургерный Азар закончился к 30 годам из-за несоблюдения режима, чего уж говорить о более серьёзных "вольностях" футболистов. Я к тому, что в те времена многим было достаточно одного таланта, а сейчас чистого таланта хватает лет до 23-25, и то, больше за счёт аванса, а потом необходимо много работать, чтобы удержаться на топовом уровне, иначе станешь таким, как Дембеле, Погба или Балотелли
+51
-11
+40
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Neron
Ответ Abdulla
Есть ощущение, что в эпоху футбола, когда игроки стояли на месте любой современный быстрый игрок рвал бы всех. А уж связка из быстрых игроков и подавно. Это как в НБА спорят, чья эпоха лучше. Да, там был олдскул, когда люди били лица и выставляли локти, но любая современная команда бы их вынесла вперёд ногами одними трёхочковыми.
Кто сейчас сильнее Его Воздушества? Да чего сильнее, кто дотягивает до его 70%?!
+6
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Abdulla
Есть ощущение, что в эпоху футбола, когда игроки стояли на месте любой современный быстрый игрок рвал бы всех.
А уж связка из быстрых игроков и подавно.
Это как в НБА спорят, чья эпоха лучше.
Да, там был олдскул, когда люди били лица и выставляли локти, но любая современная команда бы их вынесла вперёд ногами одними трёхочковыми.
+11
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+4
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EnzoAmatera
Вы бы сейчас уступали бы любой команде АПЛ в физике, особенно в скорости,футбол сильно изменился
+5
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Neron
Ответ eao79rus
С учётом того, что футбол несколько изменился за эти годы, далеко не факт, что кто-то из МЮ-99 смог бы пробиться в нынешний состав Сити, при всём к ним уважении. Скорости выросли, прессинг вышел на совершенно другой уровень. В те времена футболисты умудрялись пить, курить, возможно, употреблять, и показывать при этом топовый футбол, сейчас с таким подходом далеко не уедешь, даже бургерный Азар закончился к 30 годам из-за несоблюдения режима, чего уж говорить о более серьёзных "вольностях" футболистов. Я к тому, что в те времена многим было достаточно одного таланта, а сейчас чистого таланта хватает лет до 23-25, и то, больше за счёт аванса, а потом необходимо много работать, чтобы удержаться на топовом уровне, иначе станешь таким, как Дембеле, Погба или Балотелли
Кин 100% был бы в основе, думаю Стам тоже, возможно Скоулз, но вот Гиггз точно посадил бы на лавку Грилиша! Навсегда причем))) остальные могли бы не подойти Пепу по стилю игры… хотя… Ирвин тоже мог бы подойти. А чем Шмейхель слабее?! Не так всё однозначно, товарисч))
+8
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Neron
Ответ Tornado of Souls
Конечно не попал бы. Топ-игроки в те времена в Англию не ездили.
Ну да?! ВанНистлрой, Бергкамп, Верон, тот же Стам)))
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Ansu Fati
В МЮ 1999 был тот, кто забивал под 40 голов за сезон в АПЛ?))
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добрый коля
Холланд один забил столько же ,сколько они вдвоем )))
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umnik3
Видно, что деменция - болезнь интернациональная и поразила не только Кавазашвили, Канчельскиса, Мостового и тд.
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Neron
Ответ Ansu Fati
В МЮ 1999 был тот, кто забивал под 40 голов за сезон в АПЛ?))
А в какой команде был? В 99?
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werley
Ответ Abdulla
Есть ощущение, что в эпоху футбола, когда игроки стояли на месте любой современный быстрый игрок рвал бы всех. А уж связка из быстрых игроков и подавно. Это как в НБА спорят, чья эпоха лучше. Да, там был олдскул, когда люди били лица и выставляли локти, но любая современная команда бы их вынесла вперёд ногами одними трёхочковыми.
И не факт, что современные футбольные тенденции давали бы результат в то время. Когда то в комментариях на этом сайте проскальзывало такое: представим, что команда этой эпохи выходит на поле в начале 90-х. У нее сразу возникло бы множество проблем: во первых, газон на стадионе не очень; во вторых, тебя откровенно раз за разом скашивают здоровенные защитники, а судья почему-то молчит; от прессинга особого толку нет, так как защитники или выносят мяч в борьбу на чужую половину поля или пасуют в руки вратарю (ему можно брать руками после паса своего игрока).
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Raul Bloodworth
Иорк не попал бы в сити 23 года
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Flavius
Ответ Tiestorzn17
Нынешний Сити тому МЮ накидал бы 7-8
Причём до перерыва ))
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Tiestorzn17
Нынешний Сити тому МЮ накидал бы 7-8
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Андрей Хенто
Никогда не понимал к чему такие сравнения, тем более насколько изменился футбол за эти годы.
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Roman_ello
Похоже он про батю говорил😂
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Tornado of Souls
Конечно не попал бы. Топ-игроки в те времена в Англию не ездили.
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Этот Райола хочет денег
Ох уж этот стариковский максимализм- трава зеленее. девушки красивее, футбол лучше). Холанд бьет рекорды в том числе и олдскульные. А так да, необязательно его брать в чужую команду 25 летней давности
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Теннисный абсолют
МЮ никогда в истории не показывал футбол уровня Сити, увы.
Йорк это вообще игрок уровнем ниже за Луи Саа.
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Pb-SE
Ну звезды в том МЮ не очень приживались. Форлан, Бартез, Верон явно не лучшие свои годы провели в Манчестере.
Зато много кто там стали звездами.
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Pb-SE
Вытеснил бы Кина из основы. Да, я в курсе, что разные позиции.
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Илья Ворошилов
Дуайт йОРК
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Клирик
На каждую связку в любом десятилетии найдётся другая связка)
За это футбол и любим.
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