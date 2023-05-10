Холанд не забил в двух матчах подряд впервые с февраля. Форвард «Сити» нанес 3 удара в игре с «Реалом» и сделал 21 касание – меньше, чем Эдерсон
Эрлинг Холанд не забил в двух матчах подряд впервые за три месяца.
Нападающий «Манчестер Сити» не отличился в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала» (1:1).
Норвежец также остался без забитого мяча в прошлой игре с «Лидсом» (2:1) в АПЛ.
В предыдущий раз Эрлинг Холанд не забивал в двух матчах кряду на отрезке с 18 февраля по 22 февраля – в играх с «Ноттингем Форест» в АПЛ и «Лейпцигом» в Лиге чемпионов.
Форвард нанес три удара по воротам в игре с «Реалом», два из которых пришлись в створ ворот.
При этом Холанд, по данным WhoScored, совершил 21 касание за матч – меньше любого другого футболиста «Манчестер Сити», включая вратаря Эдерсона, у которого 29 касаний.
Результат для команды приемлемый — ничья в гостях. Так что пока никакой катастрофы не случилось.
Гелевые тут за тебя так болеют, даже готовы, чтобы Реал вылетел, главное, чтобы ты забил. Порадуй их в ответке, забей , чтобы Реал вылетел, его болелы этого хотят)
У Гвардиолы вообще "в соло" решать не принято, уж очень всё командно.
Де Брюйне должен с Месси конкурировать от Сити по любым раскладам, а не Холанд.
Вернее ессесн делать видимость конкуренции после вылета на группе ЧМ, но всё же точно не норг.
Бразильцам всего по 22 года, а такое творят! Охрененное будущее Реала!
А Модрич это уже нарицательное.
Ну и Де Брюйне у Сити, ничего не скажешь, мастер.