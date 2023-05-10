Холанд не забил в двух матчах подряд впервые с февраля. Форвард «Сити» нанес 3 удара в игре с «Реалом» и сделал 21 касание – меньше, чем Эдерсон

Эрлинг Холанд не забил в двух матчах подряд впервые за три месяца.

Нападающий «Манчестер Сити» не отличился в первом полуфинальном матче против « » (1:1).

Норвежец также остался без забитого мяча в прошлой игре с «Лидсом» (2:1) в .

В предыдущий раз не забивал в двух матчах кряду на отрезке с 18 февраля по 22 февраля – в играх с «Ноттингем Форест» в АПЛ и «Лейпцигом» в Лиге чемпионов.

Форвард нанес три удара по воротам в игре с «Реалом», два из которых пришлись в створ ворот.

При этом Холанд, по данным WhoScored, совершил 21 касание за матч – меньше любого другого футболиста « », включая вратаря Эдерсона, у которого 29 касаний.