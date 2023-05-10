Холанд не забил в двух матчах подряд впервые с февраля. Форвард «Сити» нанес 3 удара в игре с «Реалом» и сделал 21 касание – меньше, чем Эдерсон

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Эдерсон Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд не забил в двух матчах подряд впервые за три месяца.

Нападающий «Манчестер Сити» не отличился в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала» (1:1).

Норвежец также остался без забитого мяча в прошлой игре с «Лидсом» (2:1) в АПЛ.

В предыдущий раз Эрлинг Холанд не забивал в двух матчах кряду на отрезке с 18 февраля по 22 февраля – в играх с «Ноттингем Форест» в АПЛ и «Лейпцигом» в Лиге чемпионов.

Форвард нанес три удара по воротам в игре с «Реалом», два из которых пришлись в створ ворот. 

При этом Холанд, по данным WhoScored, совершил 21 касание за матч – меньше любого другого футболиста «Манчестер Сити», включая вратаря Эдерсона, у которого 29 касаний.

102 комментария

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Фарид Харисов
Холанда выключили из игры, но и сам Сити не то чтобы стремился его включать.

Результат для команды приемлемый — ничья в гостях. Так что пока никакой катастрофы не случилось.
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Булат Кошкимбаев
Ответ Совесть Черданцева
Помню, что после первого матча с Лейпцигом также говорили. Что было потом - все помнят?
Но Реал это не Лейпциг)
+31
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Glory Real Madrid
Рюдигер сегодня съел Холанда!
+30
-13
+17
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Совесть Черданцева
Помню, что после первого матча с Лейпцигом также говорили. Что было потом - все помнят?
+35
-19
+16
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f0rmoceft
Рюдигер молодец, смог сдержать зверя)
+16
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Ivang King
Вспомнился момент с голом аякса в ворота РМ, правда там похоже действительно не ушёл, ну по крайне мере крутили со всех сторон, а здесь я так и не дождался повтор этого момента
+7
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psa.1207
Смешно просто, что Холанда, у которого два-три отработанных навыка, примеряют на роль лучшего в мире.
+7
-1
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Tristan...
Классический спортс, что новость, что местные комментаторы... а где действующий обладатель ЗМ? Он что либо показал? Никому не интересно? Нет? Совсем?...
+9
-3
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Adam Almurzaev
Ответ Артур Коркмасов
Судья вытащил сити
А увидел, мяч все таки ущел во время гола. Странно что Вар не посмотрели.
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Роберт Валанцаска
Ответ Совесть Черданцева
Помню, что после первого матча с Лейпцигом также говорили. Что было потом - все помнят?
Ты сравниваешь Мадрид с Лейпцигом ? Серьезно? И какие то неходячки еще и плюсуют твой бред)) я просто в шоке )))))
+6
-2
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Men77
Эх. Эрлинг Эрлинг(.
Гелевые тут за тебя так болеют, даже готовы, чтобы Реал вылетел, главное, чтобы ты забил. Порадуй их в ответке, забей , чтобы Реал вылетел, его болелы этого хотят)
+5
-2
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Фарид Харисов
Ответ Goofts
Не отменяет того факта, что Холанд в соло не игрок Суарес, Дрогба решали игры в соло
Да, он ещё не такой супер тащер. Но я думаю, что ещё научится.
У Гвардиолы вообще "в соло" решать не принято, уж очень всё командно.
+4
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Михо
Ответ f0rmoceft
Рюдигер молодец, смог сдержать зверя)
Зверя может сдержать только такой же зверь)
+3
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f0rmoceft
Ответ Артур Коркмасов
Судья вытащил сити
Уже повторы есть, что перед голом Сити мяч ушел в аут. Должны были отменять
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Universal1000
Ответ Совесть Черданцева
Помню, что после первого матча с Лейпцигом также говорили. Что было потом - все помнят?
Да-да, таких матчей даже в этом сезоне у него дохренища. Я бы сказал все, где уходил без гола, тупо минус 1. Тотально зависимое от воли Пепа и командной инициативы бревно короче. Об индивидуальной награде и речи быть не может.
Де Брюйне должен с Месси конкурировать от Сити по любым раскладам, а не Холанд.
Вернее ессесн делать видимость конкуренции после вылета на группе ЧМ, но всё же точно не норг.
+8
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bevooch
Посмотрите на расположение защитной линии Реала в момента гола Де Брюйне. Один держит Холланда, двое стоят между Кевином и Холландом, перекрывая варианты для паса. Под мяч бросается только пожилой Модрич.
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Интеллигентный колхозник
А так вообще по матчу очень хочется выделить Винисиуса, Родриго и Модрича.
Бразильцам всего по 22 года, а такое творят! Охрененное будущее Реала!
А Модрич это уже нарицательное.

Ну и Де Брюйне у Сити, ничего не скажешь, мастер.
+3
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Игорь Климов
Ответ Tristan...
Классический спортс, что новость, что местные комментаторы... а где действующий обладатель ЗМ? Он что либо показал? Никому не интересно? Нет? Совсем?...
Да, Бензема провалил этот матч, стоит признать очевидный факт.
+4
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Экспертное мнение
Ответ Фанат Лионеля Месси
У секты «ЗМ кому угодно ,лишь бы не Месси»обновочка,теперь его должен получить Кевин
В упорной борьбе за ЗМ между Холандом, Де Брюйне, Винипухом, Мбаппе, Бенземой, Кабабингой, Левандовским, Жоржиньо и ван Дейом.... победит Месси! Классика)
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Cruel Snake
Он вроде бы сегодня и был, но как бы и не было
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Биллибоб
Не сомневался в Рюди, вышел и помножил на ноль свинорылого
+14
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Артур Коркмасов
Судья вытащил сити
+32
-30
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NomerSports
Ответ psa.1207
Смешно просто, что Холанда, у которого два-три отработанных навыка, примеряют на роль лучшего в мире.
На своей позиции вполне ,
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karatim25
Я думаю Гвардиола сделал выводы из предидущих вылетов , 1-1 отличны результат, дома дожмут. Если посмотреть все выездные матчи в лч были либо скромные победы либо ничьи
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karatim25
Ответ Universal1000
Да-да, таких матчей даже в этом сезоне у него дохренища. Я бы сказал все, где уходил без гола, тупо минус 1. Тотально зависимое от воли Пепа и командной инициативы бревно короче. Об индивидуальной награде и речи быть не может. Де Брюйне должен с Месси конкурировать от Сити по любым раскладам, а не Холанд. Вернее ессесн делать видимость конкуренции после вылета на группе ЧМ, но всё же точно не норг.
Лол, он ЦФД и зависит полностью от передач которые ему дают , или должны дать , или ему надо на место 10 опускаться ? Или еще куда то ?
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