Пол Мерсон: «Из «Реала» только Бензема мог бы попасть в состав «Ман Сити» год назад. С приходом Холанда и это невозможно. Эрлинг все меняет, его купили ради ЛЧ»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пол Мерсон Эрлинг Холанд Футбол

Пол Мерсон считает, что ни один игрок «Реала» не попал бы в состав «Манчестер Сити».

«Холанда подписали именно для этого. Будет ли он ощущать давление? Не думаю, что он вообще его ощущает.

Его купили не для того, чтобы выиграть чемпионат в пятый раз за шесть сезонов. Его купили для того, чтобы «Манчестер Сити» сделал то, чего никогда еще не делал. Его купили, чтобы он стал той разницей между «Манчестер Сити» и «Реалом».

Если сравнивать прошлогодние команды, то разве что Карим Бензема мог бы попасть в состав «Ман Сити». После подписания Холанда и этого бы не случилось. Он меняет все.

Я не представляю, как защитники «Реала» справятся с ним. И не могу представить, чтобы Холанд не забил хотя бы раз за два матча, я буду в шоке. Если он не забьет, «Ман Сити» не пройдет дальше», – сказал бывший форвард «Арсенала».

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17 комментариев

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blaugrano
Типичное британское высокомерие. История их ничему не учит. Модрич/Кроос - лучшая пара цп последних лет. Им бы нашлось место в любой команде. Но Мерсону виднее.
+58
-1
+57
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Supreme Allah
Ответ Максим Левицкий
По фактам раскидал.
Ну да куда джуниору до грилиша
+40
-3
+37
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Syog1010
Ну почему, Модрич или в особенности Кросс выграли бы конкуренцию у Гюндо, Феде у Бернарду, а Винни у Грилиша, да и Камавинга слева в защите прямо в духе Пепа. По именам Реал вполне сопоставим, дело вовсе не в них.
+23
-1
+22
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Сергей Яковченко
Ответ blaugrano
Типичное британское высокомерие. История их ничему не учит. Модрич/Кроос - лучшая пара цп последних лет. Им бы нашлось место в любой команде. Но Мерсону виднее.
Точно, англосаксы наглые, как всегда. Мертон, видимо, не в курсе, что в прошлом году мы их вздули, а не они нас. И Бенз бы не пошел в это болото ни за что
+8
0
+8
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Андрей Хенто
Мерсон в своем стиле, есть только английские клубы и никаких других. Бесспорно Сити имеет шикарный, а главное с этого сезона сбалансированный состав, но утверждать, что никто не пройдет в состав Сити - это высокомерно.
+4
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+4
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E.V.P.
Самая сильная сторона Сити, это система игры которую ставит Гвардиола. Индивидуально, Модрич наверное будет посильнее Гюндогана, Винисиус-Грилиша, а Алаба- Аканжи к примеру.
+3
0
+3
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jonnysilverhand01
Забавно … Куртуа если увидит, смеяться будет очень долго, я уже не говорю о Кроосе и Модриче
+3
0
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Zlatan Ibra
Реал <ВЦ> пепкинсона во все щели
+2
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Алексей Ненахов
Уже Винисиус прожил гол , а Холланда не видно
+2
0
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Джавез Тилл
У Реала на каждой позиции игрок посильнее чем у Сити, кроме Холанда и Де Брюйне! И то Эрлинг в роли наконечника возможно сильнее чем Карим...
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f0rmoceft
Винисиус на три головы сильнее Грилиша,так что Мерсон несёт чушь)
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svyt
что б вы обсрались снобы
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arslankolesov71@gmail.com
Ахахах… Грилиш в основе а Вини на скамейке.. что за чушь
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StarsAndArrows
Из сити только Холланд и Де Брюне играли бы в основе Реала,Мерсон как и 90% экспертов с острова неадекватен.
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Rishat Ganiev
Ну конечно) Сити очень сильная команда. но там игроков претендующих на величие в истории раз два и всё. в Реале таких пол основы
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vel
по мне наоборот, только Холанд у Сити был бы интересен Реалу. И то в перспективе, пока Бензема неплохо справляется.
По остальным позициям игроки класснее на голову.
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