Пол Мерсон: «Из «Реала» только Бензема мог бы попасть в состав «Ман Сити» год назад. С приходом Холанда и это невозможно. Эрлинг все меняет, его купили ради ЛЧ»

Пол Мерсон считает, что ни один игрок «Реала» не попал бы в состав «Манчестер Сити».

« подписали именно для этого. Будет ли он ощущать давление? Не думаю, что он вообще его ощущает.

Его купили не для того, чтобы выиграть чемпионат в пятый раз за шесть сезонов. Его купили для того, чтобы «Манчестер Сити» сделал то, чего никогда еще не делал. Его купили, чтобы он стал той разницей между « » и « ».

Если сравнивать прошлогодние команды, то разве что Карим Бензема мог бы попасть в состав «Ман Сити». После подписания Холанда и этого бы не случилось. Он меняет все.

Я не представляю, как защитники «Реала» справятся с ним. И не могу представить, чтобы Холанд не забил хотя бы раз за два матча, я буду в шоке. Если он не забьет, «Ман Сити» не пройдет дальше», – сказал бывший форвард «Арсенала».

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