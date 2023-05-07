Миллер стихотворением поздравил «Зенит» с чемпионством: «Пять из пяти. Празднуй, футбольная столица!»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер Футбол

Алексей Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством стихотворением.

«Зенит» досрочно стал чемпионом, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ (3:2). Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России в пятый раз подряд.

«Пять из пяти.

И пять лучей второй звезды

На петербургском небосклоне засияли ярко. 

Празднуй, футбольная столица! 

Зенит – Чемпион!» – сказал председатель правления «Газпрома».

Ротенберг поздравил «Зенит» с чемпионством: «С помощью «Газпрома» и Миллера удалось построить настоящую команду-династию»

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87 комментариев

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Владимири Йолкиннен
А рифма то где?
+83
-3
+80
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Константин Безликих
Какой стих, такие и чемпионства.
+61
-3
+58
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Алексей Букарев
Какая футбольная столица? О чем ты чудо.
+68
-17
+51
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Аморалинни
Рифмы в сделку не входили
+30
-5
+25
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Maxim Poroshin
Хокку штоле?
+21
-1
+20
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Kazbek Ilyassovskiy
Раз, два, три, четыре, пять.
С детства с рифмой я дружу.
+14
-2
+12
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Фут.Боль
Ответ Maxim Poroshin
Хокку штоле?
В хокку СКА
+10
0
+10
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bedLaM
Ответ Алексей Букарев
Какая футбольная столица? О чем ты чудо.
У этого футбольная столица, у Медведева зенит это футбол в России, весь. Там у людей своя реальность, не обращай внимание.
+11
-2
+9
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Евгений Кузнецов
по-моему, Миллер просто обязан после второго гола Зенита посвятить Оду Кукуяну, и Иванову на ВАР))

их вклад в победу сегодня трудно переоценить)
+13
-4
+9
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Виталий
Чудо болотное вылезло )
+9
-2
+7
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Валдис Пельш
сказочный
+6
-1
+5
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ogent
Ответ evil
стихоплёт
Немного подругому.....но и так можно его назвать.
+4
0
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benjamin92
Когда Миллер в тюрьме отсидит? Хотя бы пять из пяти
+4
0
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Растиньяк
Ппц там шиза. Как то приехал на московский вокзал, а там лев на всю стену плакат, реклама зенита...
+4
0
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мать Зетмира
Ответ фанат Ска хабаровска
Это верлибр
это крик души
+4
0
+4
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Ильдар Фарукшин
Заготовка. Жалко выглядит
+4
0
+4
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укротитель троллей
Ответ Ильдар Фарукшин
Заготовка. Жалко выглядит
с пьяну, что в голову пришло то и сказал )))
+3
0
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Мистер Блин
Ответ Владимири Йолкиннен
А рифма то где?
где, где , в #####😂😂😂😂
+2
0
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rwpanda
Раз-два-три-четыре-пять
С детства с рифмой я дружу
+3
-1
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Такие дела
Ответ Алексей Букарев
Какая футбольная столица? О чем ты чудо.
Это столица кооператива озерл
+3
-1
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Дмитрий Ермаков
Футбольная столица. Поржал😃😆😂
+1
0
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maksim shavkun
Миллер-национальное достояние!!!
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укротитель троллей
раз два три
зенитушка "вставьте свой вариант" )))
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Lavinka
Футбольная столица где в городе 1 клуб играет в РПЛ ?
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Моё Моя
Раз, два, три! Зенитушка .... - добавил Мииллер
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