Миллер стихотворением поздравил «Зенит» с чемпионством: «Пять из пяти. Празднуй, футбольная столица!»
Алексей Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством стихотворением.
«Зенит» досрочно стал чемпионом, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ (3:2). Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России в пятый раз подряд.
«Пять из пяти.
И пять лучей второй звезды
На петербургском небосклоне засияли ярко.
Празднуй, футбольная столица!
Зенит – Чемпион!» – сказал председатель правления «Газпрома».
Ротенберг поздравил «Зенит» с чемпионством: «С помощью «Газпрома» и Миллера удалось построить настоящую команду-династию»
С детства с рифмой я дружу.
их вклад в победу сегодня трудно переоценить)
С детства с рифмой я дружу
зенитушка "вставьте свой вариант" )))