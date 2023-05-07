Алексей Миллер поздравил «Зенит» с чемпионством стихотворением.

«Зенит» досрочно стал чемпионом, обыграв « » в 26-м туре Мир (3:2). Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России в пятый раз подряд.

«Пять из пяти.

И пять лучей второй звезды

На петербургском небосклоне засияли ярко.

Празднуй, футбольная столица!

Зенит – Чемпион!» – сказал председатель правления «Газпрома».

Ротенберг поздравил «Зенит» с чемпионством: «С помощью «Газпрома» и Миллера удалось построить настоящую команду-династию»