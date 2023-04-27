Непомнящий о реформе РПЛ: «Увеличить до 40–50 игр плюс Кубок. Надо дать командам зарабатывать»
Валерий Непомнящий хочет, чтобы в Мир РПЛ каждый клуб проводил до 50 матчей.
«Я за идею перемен, потому что мы не участвуем в еврокубках. Календарь нужно удлинять, давая командам больше возможностей заработать. Игры за золото или стыковые матчи дают такую возможность.
Понимаю, что футбол – это не хоккей, баскетбол или волейбол, но необходимо что-то придумать.
Увеличение числа команд в РПЛ не подразумевает серьезное увеличение числа игр по сравнению с тем, когда 18–20 команд играют в два круга, а потом делятся на группы для определения итоговых мест.
Если увеличить РПЛ до 18 команд, получается 36 игр в чемпионате. Это небольшое увеличение количества матчей, а не мешало бы увеличить до 40–50 игр плюс Кубок. Этот вариант нужно продумывать чиновникам и менеджерам.
Я понимаю, что нужно давать командам играть большее количество игр категории А. Условно: ЦСКА – «Спартак». Два матча в сезоне и Кубок – три игры. Нужно увеличивать количество таких игр, тогда команды смогут зарабатывать. Я как раз за это», – сказал бывший главный тренер «Томи».
Я не согласен с Семаком. РПЛ нужно освежать формат – иначе интерес к лиге рухнет
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