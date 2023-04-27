Непомнящий о реформе РПЛ: «Увеличить до 40–50 игр плюс Кубок. Надо дать командам зарабатывать»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Валерий Непомнящий календарь Футбол

Валерий Непомнящий хочет, чтобы в Мир РПЛ каждый клуб проводил до 50 матчей.

«Я за идею перемен, потому что мы не участвуем в еврокубках. Календарь нужно удлинять, давая командам больше возможностей заработать. Игры за золото или стыковые матчи дают такую возможность.

Понимаю, что футбол – это не хоккей, баскетбол или волейбол, но необходимо что-то придумать.

Увеличение числа команд в РПЛ не подразумевает серьезное увеличение числа игр по сравнению с тем, когда 18–20 команд играют в два круга, а потом делятся на группы для определения итоговых мест.

Если увеличить РПЛ до 18 команд, получается 36 игр в чемпионате. Это небольшое увеличение количества матчей, а не мешало бы увеличить до 40–50 игр плюс Кубок. Этот вариант нужно продумывать чиновникам и менеджерам.

Я понимаю, что нужно давать командам играть большее количество игр категории А. Условно: ЦСКА – «Спартак». Два матча в сезоне и Кубок – три игры. Нужно увеличивать количество таких игр, тогда команды смогут зарабатывать. Я как раз за это», – сказал бывший главный тренер «Томи».

Я не согласен с Семаком. РПЛ нужно освежать формат – иначе интерес к лиге рухнет

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дед Щукарь порожняк не гонит
как болельщик фк.Ростов говорю. Убрать Фануйди, и заработать получится. Недостача в 20- 25 , а в топ матчах 35 тыщ болельщиков нормально денежек теряем. Особенно это влияет на провинциальные клубы, где каждая копейка на счету.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андер Эррера
Мне просто интересно как могут клубы зарабатывать когда раздают бесплатные билеты, а ТВ контракт уже крупный ближайшее время никак не будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Светоч херни не скажет!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий