«Тоттенхэм» лидирует в борьбе за Мэддисона. «Лестер» хочет 50 млн фунтов за хавбека
«Тоттенхэм» рассчитывает приобрести Джеймса Мэддисона
Как сообщает The Telegraph, «шпоры» на данный момент лидируют в борьбе за полузащитника сборной Англии.
В «Лестере» понимают, что футболист, контракт которого рассчитан до середины 2024 года, может уйти этим летом, поскольку переговоры о продлении договора пока в тупике. За него запросят порядка 50 млн фунтов.
Мэддисон был куплен у «Норвича» за 25 млн фунтов, и «Лестер» обязан будет перечислить этой команде определенный процент от суммы прибыли, полученной в результате операций с хавбеком.
В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 22 игры в АПЛ и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Но Тоттенхэму бы тренера найти для начала.
И узнать,нужен ему Мэддисон?