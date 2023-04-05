«Тоттенхэм» лидирует в борьбе за Мэддисона. «Лестер» хочет 50 млн фунтов за хавбека

«Тоттенхэм» рассчитывает приобрести Джеймса Мэддисона

Как сообщает The Telegraph, «шпоры» на данный момент лидируют в борьбе за полузащитника сборной Англии.

В « » понимают, что футболист, контракт которого рассчитан до середины 2024 года, может уйти этим летом, поскольку переговоры о продлении договора пока в тупике. За него запросят порядка 50 млн фунтов.

был куплен у « » за 25 млн фунтов, и «Лестер» обязан будет перечислить этой команде определенный процент от суммы прибыли, полученной в результате операций с хавбеком.

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 22 игры в и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.