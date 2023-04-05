«Тоттенхэм» лидирует в борьбе за Мэддисона. «Лестер» хочет 50 млн фунтов за хавбека

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Норвич Сити Лестер Джеймс Мэддисон деньги Футбол

«Тоттенхэм» рассчитывает приобрести Джеймса Мэддисона

Как сообщает The Telegraph, «шпоры» на данный момент лидируют в борьбе за полузащитника сборной Англии.

В «Лестере» понимают, что футболист, контракт которого рассчитан до середины 2024 года, может уйти этим летом, поскольку переговоры о продлении договора пока в тупике. За него запросят порядка 50 млн фунтов.

Мэддисон был куплен у «Норвича» за 25 млн фунтов, и «Лестер» обязан будет перечислить этой команде определенный процент от суммы прибыли, полученной в результате операций с хавбеком.

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 22 игры в АПЛ и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Heisenberg
Ответ svft
что там со статистикой? каков рекорд скорости от чемпиона до чемпионшипа?
Наверное у Юве. Ещё не забыли про кальчополи?
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svft
что там со статистикой? каков рекорд скорости от чемпиона до чемпионшипа?
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Rustam Petrov
Обожаю новости про Мэддисона, вернее комментарии под ними.
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окечуква
А в опорной дыра со времен ухода Дембеле.
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Okaka
Шпорам надо брать Мэда и Барнса сразу
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Shadow1882
Ответ arspurs9
Потому что Конте хотел сохранить деньги на 10-го опорника в команду, ему не нужен был креатив в атаке.
И это ему ещё защитников из Италии недокупили! Впрочем, сейчас сватают корейца из Наполи, но тут я хотя бы уверен за самоотдачу
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Штаны Габора Кирая
А вот за Куплинова запросили бы не меньше 100 млн.
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deadjoker
Лестер явно в шип собрался. Мэдисон единственный кто тащит
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arspurs9
Ответ Shadow1882
Его уже год хотят купить примерно. Но Конте в нём не нуждался
Потому что Конте хотел сохранить деньги на 10-го опорника в команду, ему не нужен был креатив в атаке.
+1
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Shadow1882
Ответ Доминатор3000
Мэддисон заслужил повышение. Но Тоттенхэму бы тренера найти для начала. И узнать,нужен ему Мэддисон?
Его уже год хотят купить примерно. Но Конте в нём не нуждался
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Георгий Волков
Вперед, дед! Сыграй за работяг и малюток, запусти предголевую торпеду!
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chernika from S-Pb
Как всегда говорили про Мэддисона: "Озоном ты не был, но и до Куплинова не добрался"
+7
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Шамиль Магомедов
Если бы Лестер не продавал всех игроков, которые, кстати, никто и нигде, кроме Канте в Челси и Мареза в МанСити, толком и не заиграли, такая команда была бы....жалко
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arspurs9
Ответ Доминатор3000
Мэддисон заслужил повышение. Но Тоттенхэму бы тренера найти для начала. И узнать,нужен ему Мэддисон?
Не нужно об этом спрашивать тренера, нужно брать игрока. У Тоттенхэма нет ни одного креативного полузащитника хорошего. Хотели купить Конте, он отказался. Что в итоге? Правильно, 0 идей в атаке и отсутствие человека, который может что то придумать. Так что такой футболист все равно нужен, а на рынке вариантов очень мало.
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fRsk
Какие 50 миллионов? 6 банок Гиннесса, мазь от геморроя и он ваш.
+11
-3
+8
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Fona
Ответ Доминатор3000
Мэддисон заслужил повышение. Но Тоттенхэму бы тренера найти для начала. И узнать,нужен ему Мэддисон?
В Тоттенхэме ни одного нормального креативщика в центре поля, Илюха лишним не будет
+11
0
+11
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Генадий Филимонов
Так вот почему Илюха вернулся в зал и слез с гинес диеты!
+7
-4
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zidane467554
наконец-то более менее креативный полузащитник
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-1
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Доминатор3000
Мэддисон заслужил повышение.
Но Тоттенхэму бы тренера найти для начала.
И узнать,нужен ему Мэддисон?
+5
-1
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