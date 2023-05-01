«Лестер» продаст Мэддисона за 45-60 млн фунтов из-за рекордных убытков. Хавбек интересен «МЮ», «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Лестер Джеймс Мэддисон деньги Футбол

Джеймс Мэддисон проводит последний сезон в составе «Лестера».

По информации The Telegraph, клуб собирается продать футболиста независимо от того, удастся ли сохранить место в АПЛ. «Лисам» необходимо улучшить свое финансовое положение после рекордных убытков в размере 92,5 млн фунтов.

За хавбека хотят получить от 45 до 60 млн фунтов. Его контракт рассчитан еще на сезон.

Полузащитник сборной Англии интересен «Манчестер Юнайтед», «Ньюкаслу» и «Тоттенхэму».

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11 комментариев

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server1ucker
Часть из этих денег пойдет на оплату прохождения Готики 3
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-2
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onsigne
Высокий уровень игры Мэддисона в футбольный менеджер может пригодиться любой команде, боюсь тандем Нагельсман-Мэддисон уничтожит гегемонию Гвардиолы в АПЛ за счет читерской тактики с фмскаута и кучи латиноамериканских регенов.
+9
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+9
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Появились убытки, потому-что все деньги отдали на стрим Готики 2 от Мэддисона
+8
-1
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леннорыч-абрамович
в итоге уйдёт в Челси
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Shadow1882
С Мэддисоном у Шпор контакт уже многие месяцы. Говорят, что лишь из-за Конте он зимой не перешёл в клуб, хотя очень хотел. А летом этот трансфер будет приоритетным. Посмотрим
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Айрат Ситдиков
Мэдисон уже сколько все переходит и переходит, хотя бы в Сербию в аренду на полгода скатался.
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Alexandr_77
илюха, если ты читаешь ето, знай. я тебя люблю!
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Rainn
Шутки про стримера 🥱🥱🥱
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Штаны Габора Кирая
Как раз он с Хованом того, эт самое... А в Англии такое дело очень уж уважают!
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svft
Ответ леннорыч-абрамович
в итоге уйдёт в Челси
точно, и раздевалку расширили опять же
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