«Лестер» продаст Мэддисона за 45-60 млн фунтов из-за рекордных убытков. Хавбек интересен «МЮ», «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу»
Джеймс Мэддисон проводит последний сезон в составе «Лестера».
По информации The Telegraph, клуб собирается продать футболиста независимо от того, удастся ли сохранить место в АПЛ. «Лисам» необходимо улучшить свое финансовое положение после рекордных убытков в размере 92,5 млн фунтов.
За хавбека хотят получить от 45 до 60 млн фунтов. Его контракт рассчитан еще на сезон.
Полузащитник сборной Англии интересен «Манчестер Юнайтед», «Ньюкаслу» и «Тоттенхэму».
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