«Лестер» продаст Мэддисона за 45-60 млн фунтов из-за рекордных убытков. Хавбек интересен «МЮ», «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу»

Джеймс Мэддисон проводит последний сезон в составе «Лестера».

По информации The Telegraph, клуб собирается продать футболиста независимо от того, удастся ли сохранить место в . «Лисам» необходимо улучшить свое финансовое положение после рекордных убытков в размере 92,5 млн фунтов.

За хавбека хотят получить от 45 до 60 млн фунтов. Его контракт рассчитан еще на сезон.

Полузащитник сборной Англии интересен « », « » и « ».

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