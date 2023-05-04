Защита жертвы Алвеса против освобождения Дани. Они считают, что секс по обоюдному согласию произошел бы в отдельной комнате, а не в туалете
Защита жертвы Дани Алвеса выступила против досрочного освобождения игрока.
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
В апреле защита Алвеса снова попросила о предварительном освобождении Дани. Бразилец во время дачи показаний заявил, что секс с жертвой был по обоюдному согласию, отметив, что спрашивал у девушки в процессе, нравится ли ей происходящее.
По словам защиты потерпевшей, эти слова противоречат биологическим доказательствам, обнаруженным и при обследовании девушки, и в туалете клуба, где случилось предполагаемое изнасилование. Утверждается, что показания Алвеса полны противоречий.
По этим причинам юристы жертвы выступили против предварительного освобождения Дани. Их позиция заключается в том, что для секса по обоюдному согласию Алвес и девушка ушли бы в отдельную команду расположенную в нескольких от столика, а не в туалет.
Также адвокаты настаивают, что сохраняется риск побега футболиста.
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Ну это моё мнение,а если уж жена тебе надоела или не привлекает ну тогда разведись и гуляй себе с молодыми красотками.
Спортсру ты пьян иди поспи....
В женском, мужском или сельском?
А я стояла и с…. ему на белы валенки
как понимаю, с редакторами на sports.ru напряги? Или уже подключили chatGPT для перевода новостей?