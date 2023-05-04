Защита жертвы Алвеса против освобождения Дани. Они считают, что секс по обоюдному согласию произошел бы в отдельной комнате, а не в туалете

Защита жертвы Дани Алвеса выступила против досрочного освобождения игрока.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В апреле защита Алвеса снова попросила о предварительном освобождении Дани. Бразилец во время дачи показаний заявил, что секс с жертвой был по обоюдному согласию, отметив, что спрашивал у девушки в процессе, нравится ли ей происходящее.

По словам защиты потерпевшей, эти слова противоречат биологическим доказательствам, обнаруженным и при обследовании девушки, и в туалете клуба, где случилось предполагаемое изнасилование. Утверждается, что показания полны противоречий.

По этим причинам юристы жертвы выступили против предварительного освобождения Дани. Их позиция заключается в том, что для секса по обоюдному согласию Алвес и девушка ушли бы в отдельную команду расположенную в нескольких от столика, а не в туалет.

Также адвокаты настаивают, что сохраняется риск побега футболиста.

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