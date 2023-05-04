Защита жертвы Алвеса против освобождения Дани. Они считают, что секс по обоюдному согласию произошел бы в отдельной комнате, а не в туалете

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия девушки и спорт контент Футбол

Защита жертвы Дани Алвеса выступила против досрочного освобождения игрока.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В апреле защита Алвеса снова попросила о предварительном освобождении Дани. Бразилец во время дачи показаний заявил, что секс с жертвой был по обоюдному согласию, отметив, что спрашивал у девушки в процессе, нравится ли ей происходящее.

По словам защиты потерпевшей, эти слова противоречат биологическим доказательствам, обнаруженным и при обследовании девушки, и в туалете клуба, где случилось предполагаемое изнасилование. Утверждается, что показания Алвеса полны противоречий.

По этим причинам юристы жертвы выступили против предварительного освобождения Дани. Их позиция заключается в том, что для секса по обоюдному согласию Алвес и девушка ушли бы в отдельную команду расположенную в нескольких от столика, а не в туалет.

Также адвокаты настаивают, что сохраняется риск побега футболиста.

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45 комментариев

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shishovv
Конечно)) только в отдельной комнате бывает и только при свечах все дела 🤦🏿‍♀️
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+30
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Hella black
Ойбой защита,кекс по обоюдному согласию может произойти где угодно ! От сеновала в деревне до чердака высотки в центре города.
+34
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+29
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Ilya Bobrin
Ответ shishovv
Конечно)) только в отдельной комнате бывает и только при свечах все дела 🤦🏿‍♀️
и Энигма чтобы играла)
+21
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Гамарджоба Генацвале
Приличные девушки в отдельные комнаты с мужиками в клубах не ходят.
+20
-6
+14
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The Best
Ответ Гамарджоба Генацвале
Приличные девушки в отдельные комнаты с мужиками в клубах не ходят.
А приличные мужчины не ходят на лево когда у тебя есть жена и не насилуют девушек)
Ну это моё мнение,а если уж жена тебе надоела или не привлекает ну тогда разведись и гуляй себе с молодыми красотками.
+21
-8
+13
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deadjoker
Защитники в клубе когда последний раз были :))
+11
-1
+10
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sashkaaa
Ответ The Best
А приличные мужчины не ходят на лево когда у тебя есть жена и не насилуют девушек) Ну это моё мнение,а если уж жена тебе надоела или не привлекает ну тогда разведись и гуляй себе с молодыми красотками.
разная тяжесть, измена и насилие
+11
-2
+9
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riverman1980
Ответ The Best
А приличные мужчины не ходят на лево когда у тебя есть жена и не насилуют девушек) Ну это моё мнение,а если уж жена тебе надоела или не привлекает ну тогда разведись и гуляй себе с молодыми красотками.
Такое только женщина может написать )
+11
-4
+7
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Вадим flanec
Ответ deadjoker
Защитники в клубе когда последний раз были :))
А так же вратари, полузащитники и нападающие))
+6
0
+6
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as009595@icloud.com
Ответ Ilya Bobrin
и Энигма чтобы играла)
Да return to innocence
+3
0
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PkA46
"Алвес и девушка ушли бы в отдельную команду расположенную в нескольких от столика, а не в туалет."
Спортсру ты пьян иди поспи....
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Johny111
И в кино не ходили... А они точно всё знают о современных девушках 😅
+2
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Vitto
Ответ maks44
Комментарий удален модератором
Унисекс
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wmfrxwf5rq
Ответ maks44
Комментарий удален модератором
А если женский, то как туда попал Алвес? Хммм…что то здесь не чисто
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Nick Crosier
Сексу быть. Постановил суд.
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&_Bishep_&
Не было там ничего по обоюдному согласию : Дани как мог отмазывался и пытался отскочить, но девушка была настойчива.
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CHELSEA_2008
Родители всегда хорошо думают о своих дочерях))
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PkA46
Очень важно для понимания ситуации..
В женском, мужском или сельском?
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ДнепрЧемпион1983
Ответ The Best
А приличные мужчины не ходят на лево когда у тебя есть жена и не насилуют девушек) Ну это моё мнение,а если уж жена тебе надоела или не привлекает ну тогда разведись и гуляй себе с молодыми красотками.
Разочарую вас- не насилуют но ходят. Большинство. Такова селяви
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Рома Классик
Ответ Hella black
Ойбой защита,кекс по обоюдному согласию может произойти где угодно ! От сеновала в деревне до чердака высотки в центре города.
Мы с Алвесом целовались стоя у завалинки
А я стояла и с…. ему на белы валенки
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goga70
Холодильная камера, туалет в ж/д вагоне, под ёлкой в зимнем лесу,.. . Список длинный. Иногда приходилось общаться с девушками, в весьма необычных местах:).
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ДнепрЧемпион1983
Что они понимают про внезапный порыв и романтику секса в непривычном месте! Эх, молодость!:)
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Konstantin Timoshenko
"ушли бы в отдельную команду расположенную в нескольких от столика"

как понимаю, с редакторами на sports.ru напряги? Или уже подключили chatGPT для перевода новостей?
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Stas Zaitsev
Ответ The Best
А приличные мужчины не ходят на лево когда у тебя есть жена и не насилуют девушек) Ну это моё мнение,а если уж жена тебе надоела или не привлекает ну тогда разведись и гуляй себе с молодыми красотками.
какой смелый и находчивый молодой человек)
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Моутиньо оформляет 40
Ответ PkA46
Очень важно для понимания ситуации.. В женском, мужском или сельском?
или в гендерно нейтральном
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