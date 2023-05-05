Алвес заявил, что не звал жертву изнасилования в туалет для секса: «Я пописал, пошел к выходу и практически столкнулся с ней у двери»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия контент Футбол

Дани Алвес дал показания о контакте с жертвой изнасилования в туалете ночного клуба.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что уликой против Алвеса могут стать его белые кроссовки. Защита девушки утверждает, что Алвес зашел в туалет первым, а затем, стоя у двери туалета, настаивал на том, чтобы потерпевшая пошла туда с ним. Утверждается, что сразу на нескольких кадрах с камер наблюдения видны белые кроссовки, принадлежащие обвиняемому. Адвокаты бразильца уверяют, что белые кроссовки принадлежат не Дани Алвесу, а другому посетителю ночного клуба.

Сам Алвес в суде рассказал свою версию этой ситуации.

«Я зашел в туалет, пописал и через 2-3 минуты пошел к выходу из туалета. А девушка собиралась встретить меня, и когда я выходил, я практически столкнулся с ней, когда открывал дверь.

Я выходил не для того, чтобы позвать ее в туалет. Но когда я выходил, я застал ее практически у двери. А когда дверь в туалет открылась, она вошла первой, а затем я», – объяснил футболист.

Если показания Алвеса правдивы, это может объяснить, почему на камеры наблюдения попали его кроссовки.

В апреле защита Алвеса снова попросила о предварительном освобождении Дани. Бразилец во время дачи показаний заявил, что секс с жертвой был по обоюдному согласию, отметив, что спрашивал у девушки в процессе, нравится ли ей происходящее.

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86 комментариев

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Иван Петров
Алвес в тот день очень подозревал. Интуицией чувствовал что сегодня будет изнасилование. "Думаю точно. Будет изнасилование. Пойду в туалет спрячусь".
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Адилет Асанкожоев
А в прошлый раз говорил:

"Я видел ее желание по тому, как она танцевала, как она подошла ко мне, какие позы мы принимали. Я предложил ей продолжить в туалете, и она сказала: «Да, без проблем». Я сказал ей, что пойду первым и подожду ее там", – сказал Алвес.
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Сижу на факсах Барселоны
История меняется каждый час
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Иван Петров
Алвес в тот день очень подозревал. Интуицией чувствовал что сегодня будет изнасилование. "Думаю точно. Будет изнасилование. Пойду в туалет спрячусь".
И тут эта жительница Барселоны целенаправленно через клуб шла. Целенаправленно. Видит - Дани прячется в кабинке - она к нему. Он в другую кабинку - она к нему. Он говорит: « Что ты от меня хочешь?». Она на себе платье порвала, насильно вытащила ремень у Дани, связала себе руки©️
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Михаил1970
Алвес в этот день с утра что-то подозревал. Он мне рассказывал, говорит: «я утром встал, точно думаю, что сегодня изнасилование будет. Пойду в клуб спрячусь». Он говорит, точно знал: сегодня в Каталонии будет изнасилование, у него интуиция есть. Он поехал в клуб. Для храбрости выпил бутылку водки, ну чтоб как, такое известие внутреннее. Он спрятался в туалете, «чтоб вообще ни с кем не встречаться, хочу»- говорит. И тут, вот эта жительница Каталонии целенаправленно через туалет шла. Целенаправленно. Видит - Алвес прячется за унитазом - она к нему. Он за раковину - она к нему. Он говорит: « Что ты от меня хочешь?». Она на себе платье порвала, насильно вытащила ремень у Алвеса, связала себе руки, а после уже посадила его на писуар, нажала на газ. Рафик ушел в кабинку, а она вот так вот кувырками упала на пол, потеряла сознание
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Pb-SE
Ответ Адилет Асанкожоев
А в прошлый раз говорил: "Я видел ее желание по тому, как она танцевала, как она подошла ко мне, какие позы мы принимали. Я предложил ей продолжить в туалете, и она сказала: «Да, без проблем». Я сказал ей, что пойду первым и подожду ее там", – сказал Алвес.
Он тогда не знал про кроссовки.
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dzenga 1
«Я пописал, пошел к выходу и практически столкнулся с ней у двери, поскользнулся и воткнул случайно»
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mArty-.-
Количество версий скоро превзойдёт количество его трофеев
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Ophiomorph
Ответ Антон Фалафель
Комментарий удален модератором
Ну с кем не бывало. Идёшь такой, споткнулся и на член Алвеса упал.
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Иван Петров
Алвес в тот день очень подозревал. Интуицией чувствовал что сегодня будет изнасилование. "Думаю точно. Будет изнасилование. Пойду в туалет спрячусь".
но всё равно там его жертва настигла
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Evgen_Hazard
Он мог бы после первой неудачной дачи показаний придерживаться одной версии и стратегии. Уже если честно ни во что не верится
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Ophiomorph
Неужели он сам не понимает, что каждый раз изобретая новую версию, он только хуже делает? Ну ладно Алвес явно не очень умён, но неужели ему адвокат не советует себя не закапывать?
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Геннадий Тимченко
Ответ Сижу на факсах Барселоны
История меняется каждый час
время удивительных историй: Алвес, дубль 7🤣
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Manas Zhumadilov
Алвес Шредингера. он вроде в туалете, а может и снаружи
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Рашпель793
Либо сам Алвес кретин, либо его адвокат. Хотя, оба в любом случае такие. Просто закапывает сам себя, даже если невиновен.
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Teodrakis
Конец 2023го: "Эта змея выскочила на меня из унитаза"
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Антон Бурухин
Разблокирован новый предмет: "белые кроссовки Алвеса"
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&_Bishep_&
Должны возбудить дело по отношению к девушке ...Сначала помешала ему выйти из туалета, затолкнула обратно...
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salogiannis
Меня ты скоро позабудешь, художник, что рисует дождь,
Другому ангелу ты служишь и в туалет не позовёшь
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Vinnipukh Vinni
Ответ Konstantin Meerov
Невиноватый я, она сама пришла! Алвес мимикрирует под Семен Семеныча
Под Светличную. Семён Семёныч как раз был жертвой в той истории.
+3
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mossad
"Я пописал, пошел к выходу и практически столкнулся с ней у двери", а дальше член всё сделал сам помимо моей воли
+3
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Иван Иванов
А вот покакал и почитал бы газету или в телефоне залип на троне то и ни чего бы не было..
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Полуэктов Пётр
Ответ Ophiomorph
Неужели он сам не понимает, что каждый раз изобретая новую версию, он только хуже делает? Ну ладно Алвес явно не очень умён, но неужели ему адвокат не советует себя не закапывать?
А суть в том, что с точки зрения уголовного дела, он себя не закапывает. Это с точки зрения общественного мнения он себя закапывает, а при расследовании ты можешь сказать, что всё, что ты говорил ранее - враньё, но ВОТ СЕЙЧАС я наконец-то говорю правду. И следователи или прокуратура (я не знаю на какой стадии у него там сейчас уже процесс) не могут автоматически не поверить этому. Они вынуждены каждую из этих версий проверять, пока он не сочинит такую, которую не выйдет опровергнуть (это не значит, что она правдива, просто не достаточно фактов, чтобы на 100% уверенно сказать, что это снова вранье).
+2
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Максим Черкашин
Ответ Иван Петров
Алвес в тот день очень подозревал. Интуицией чувствовал что сегодня будет изнасилование. "Думаю точно. Будет изнасилование. Пойду в туалет спрячусь".
Девушку подкинули в кабинку.😅
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Адилет Асанкожоев
Ответ Максим Черкашин
Девушку подкинули в кабинку.😅
Мадрид и Франко
+3
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