Дани Алвес дал показания о контакте с жертвой изнасилования в туалете ночного клуба.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что уликой против Алвеса могут стать его белые кроссовки. Защита девушки утверждает, что Алвес зашел в туалет первым, а затем, стоя у двери туалета, настаивал на том, чтобы потерпевшая пошла туда с ним. Утверждается, что сразу на нескольких кадрах с камер наблюдения видны белые кроссовки, принадлежащие обвиняемому. Адвокаты бразильца уверяют, что белые кроссовки принадлежат не , а другому посетителю ночного клуба.

Сам Алвес в суде рассказал свою версию этой ситуации.

«Я зашел в туалет, пописал и через 2-3 минуты пошел к выходу из туалета. А девушка собиралась встретить меня, и когда я выходил, я практически столкнулся с ней, когда открывал дверь.

Я выходил не для того, чтобы позвать ее в туалет. Но когда я выходил, я застал ее практически у двери. А когда дверь в туалет открылась, она вошла первой, а затем я», – объяснил футболист.

Если показания Алвеса правдивы, это может объяснить, почему на камеры наблюдения попали его кроссовки.

В апреле защита Алвеса снова попросила о предварительном освобождении Дани. Бразилец во время дачи показаний заявил, что секс с жертвой был по обоюдному согласию, отметив, что спрашивал у девушки в процессе, нравится ли ей происходящее.

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