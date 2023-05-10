Судья по делу Алвеса отказался освобождать его из-за того, что он не общался с жертвой после секса, менял показания и может сбежать в Бразилию

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия девушки и спорт контент Футбол

Судью, отказавшегося освобождать Дани Алвеса, не убедили показания футболиста.

Напомним, Дани Алвес находится в тюрьме по обвинению в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Sutton – предположительно это случилось в ночь на 30 декабря. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Бывший игрок «Барселоны» утверждает, что секс случился по обоюдному согласию.

Ранее суд вновь отклонил апелляцию Алвеса и оставил его под стражей.

«Алвес утверждает, что все прошло хорошо, но после выхода из туалета они больше не разговаривали и не смотрели друг на друга – это странно.

Утверждения, что они общались и пили вместе, не имеют отношения к тому, что произошло в туалете – записи нет, а жертва утверждает, что Алвес изнасиловал ее и принудил к сексу», – отметил судья в своем решении об отказе от освобождения.

Также судья считает, что после освобождения Дани Алвес может покинуть Испанию и скрыться от правосудия, так как не привязан в стране – его жена Джоана Санс ранее подала на развод. Защита игрока отрицает это, мотивируя тем, что дети игрока и его бывшая жена Динора Сантана проживают в Испании.

«Уехав в Бразилию, он оказался бы вне досягаемости испанского правосудия, поскольку Бразилия не экстрадирует своих граждан. Он человек с большими финансовыми возможностями и без каких-либо корней в нашей стране, который подал на развод», – пояснил судья.

Кроме того, Алвес несколько раз менял показания в суде по мере выяснения новых подробностей предполагаемого преступления. Сам футболист утверждал, что хотел скрыть факт измены от жены.

«Он несколько раз давал показания, и каждый раз он излагал разные версии событий. Когда во влагалище жертвы была обнаружена семенная жидкость, у него не было другого выбора, кроме как изложить новую версию и признать, что у них был секс», – отметил судья.

Алвес заявил, что не звал жертву изнасилования в туалет для секса: «Я пописал, пошел к выходу и практически столкнулся с ней у двери»

Алвес в суде по делу об изнасиловании: «Я видел желание девушки и предложил продолжить в туалете – она согласилась. Я дважды спросил, нравится ли ей – она сказала «да»

Алвес объявил голодовку из-за расставания с женой. Говорят, он даже не выходит из камеры

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36 комментариев

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svft
самое время изменить показания. адвокат, не спи!
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obid
Вот почему надо хотя бы позвонить на следующий день))
+21
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+20
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Pb-SE
Ответ obid
Вот почему надо хотя бы позвонить на следующий день))
- Привет, как дела?
- Да ниче так. Вот, минут 10 назад заявление на тебя написала. А как у тебя?
+18
-1
+17
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Gonzoo
Он ещё и кончил в неё. Совсем он потерял берега на той вечеринке, а может и вообще.
Посадят дурака
+16
-3
+13
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Silent2006
Ответ Gonzoo
Он ещё и кончил в неё. Совсем он потерял берега на той вечеринке, а может и вообще. Посадят дурака
Мне кажется, насильник называется не «дурак», а как-то иначе. Посадят поделом.
+9
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Glukinho
Ответ obid
Вот почему надо хотя бы позвонить на следующий день))
спишь?
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Julia Balinova
Ответ Flavius
А почему нет? Большинство девушек сейчас предохраняются противозачаточными. Особенно те, у кого бывает секс в клубах.
Удивлена, что этого может кто-то не знать, но на всякий случай поясню: противозачаточные помогут только от беременности, а никак не от ЗППП. А риск подхватить их от "тех, у кого бывает секс в клубах", от хламидий до ВИЧа, экстремально велик. Так что да, Алвес максимальный идиот, не будьте как Алвес.
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Полуэктов Пётр
Ответ Кирилл.С-Пб
Интересно другое. Предположительно 30го... Т.е. эта мадам носила в влагалище сперму даже не зная с какого числа. Браво! 🤣🤣🤣
А вы в отличии от птицы говорун не отличаетесь умом и сообразительностью, да? Зачем гадости такие говорить, не проверив информацию?
Она заявила в полицию незамедлительно после происшествия и мед. обследование было произведено тоже незамедлительно. И мед. обследование помимо семени показало наличие повреждений у жертвы, свидетельствующие о наличии сопротивления с ее стороны.
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Andrew Kolevatykh
Ответ Flavius
Надо запомнить: после секса с эскортницей обязательно с ней пообщаться. И не надевать белые кроссовки, разумеется.
Да-да, девушки, которые спят за деньги, предпочитают не договариваться, а принципиально судиться. Ах нет, ей кто-то ещё больше заплатил. Стой, нет: она просто сумасшедшая.

Ты, видимо, если бы снял проститутку/эскортницу, то после процесса тоже бы молча ушёл по своим делам, а весь процесс осуществил в туалете клуба.
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Мадрид наказывает!
Ответ Gonzoo
Он ещё и кончил в неё. Совсем он потерял берега на той вечеринке, а может и вообще. Посадят дурака
так уже ж сидит
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Женя Григорьев
Да тут все понятно , показания менял ни один раз , есть вариант что будет скрываться . Очевидно что его ни за какие деньги не выпустят и придётся ему десяток лет посидеть . Вот так кто то потерял кумира в своих глазах , икону стиля и лидерских качеств . Многие утверждают что деньги делают людей счастливыми , но вот счастлив ли был он , тра*** шл*** в клубе будучи женатым человеком , имея кучу денег и возможностей в будущем ?
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Пацанчик реальный
Ответ HI MARS
Есть знатоки испанской тюремной культуры?Дани Алвеса опустят?(
Если попадёт в одну камеру с болельщиками Реала то наверняка,ему все симуляции сразу припомнят!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Великий Алонсо
Наверняка у Алвеса 🍆 маленький, я почти на 100% уверена в этом...
Эксперты в нашей студии, только не переключайтесь©️ (голосом Малахова)
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Мадрид наказывает!
А так же из-за той самой симуляции в полуфинале ЛЧ.
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Мадрид наказывает!
Ответ HI MARS
Есть знатоки испанской тюремной культуры?Дани Алвеса опустят?(
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HI MARS
Ответ Мадрид наказывает!
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Россель про себя тоже что-то такое рассказывал
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Пепси пеналдувич
Ответ Великий Алонсо
Наверняка у Алвеса 🍆 маленький, я почти на 100% уверена в этом...
Хоспадеее, что за чудо вылезло ахахах
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Més que un Max
Ответ Великий Алонсо
Наверняка у Алвеса 🍆 маленький, я почти на 100% уверена в этом...
Съезди проверь)
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Fatty Toni
Вот и правильно. Вот и молодец. Натурально пр##бал всё - жену, достоинство, уважение, надеюсь, ещё до кучи, свободу. Думать надо было головой, а не головкой - не залетел бы. 100500 его собственных версий произошедшего - вообще трэш. Не знаешь, как потерять последних защитников (не считая наглухо отбитых фанатов лично ДА) - спроси совета у Алвеша.
Его пример - другим наука(с).
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Evgueniy
Алвсес потом закурил не до разговоров)
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Не уверен!!
Ответ Кирилл.С-Пб
Интересно другое. Предположительно 30го... Т.е. эта мадам носила в влагалище сперму даже не зная с какого числа. Браво! 🤣🤣🤣
Кому это может быть интересно? Предположительно - это для автора статьи, которая в рос переводах новостей могла даже не найти упоминания даты. Так как в первоисточники в начале дата конкретная, а не предположительная. Или ты реально не понимаешь, что это была не прямая речь или не текст первоисточка, а слова автора статьи со спортса? О. О
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deadjoker
А поговорил бы и вышел под залог :)
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Julia Balinova
Ответ Flavius
А ещё можете написать, что небо синее, раз я это не указал, когда писал про беременность
Вы ничего не писали про беременность, вы писали про предохранение.
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Julia Balinova
Ответ Gonzoo
Он ещё и кончил в неё. Совсем он потерял берега на той вечеринке, а может и вообще. Посадят дурака
Это только предположение, но как вариант - не так-то просто вынуть вовремя, если девушка под тобой сопротивляется.
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