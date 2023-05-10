Судью, отказавшегося освобождать Дани Алвеса, не убедили показания футболиста.

Напомним, Дани Алвес находится в тюрьме по обвинению в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе Sutton – предположительно это случилось в ночь на 30 декабря. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Бывший игрок «Барселоны» утверждает, что секс случился по обоюдному согласию.

Ранее суд вновь отклонил апелляцию Алвеса и оставил его под стражей.

«Алвес утверждает, что все прошло хорошо, но после выхода из туалета они больше не разговаривали и не смотрели друг на друга – это странно.

Утверждения, что они общались и пили вместе, не имеют отношения к тому, что произошло в туалете – записи нет, а жертва утверждает, что Алвес изнасиловал ее и принудил к сексу», – отметил судья в своем решении об отказе от освобождения.

Также судья считает, что после освобождения Дани Алвес может покинуть Испанию и скрыться от правосудия, так как не привязан в стране – его жена Джоана Санс ранее подала на развод. Защита игрока отрицает это, мотивируя тем, что дети игрока и его бывшая жена Динора Сантана проживают в Испании.

«Уехав в Бразилию, он оказался бы вне досягаемости испанского правосудия, поскольку Бразилия не экстрадирует своих граждан. Он человек с большими финансовыми возможностями и без каких-либо корней в нашей стране, который подал на развод», – пояснил судья.

Кроме того, Алвес несколько раз менял показания в суде по мере выяснения новых подробностей предполагаемого преступления. Сам футболист утверждал, что хотел скрыть факт измены от жены.

«Он несколько раз давал показания, и каждый раз он излагал разные версии событий. Когда во влагалище жертвы была обнаружена семенная жидкость, у него не было другого выбора, кроме как изложить новую версию и признать, что у них был секс», – отметил судья.

Алвес заявил, что не звал жертву изнасилования в туалет для секса: «Я пописал, пошел к выходу и практически столкнулся с ней у двери»

Алвес в суде по делу об изнасиловании: «Я видел желание девушки и предложил продолжить в туалете – она согласилась. Я дважды спросил, нравится ли ей – она сказала «да»

Алвес объявил голодовку из-за расставания с женой. Говорят, он даже не выходит из камеры