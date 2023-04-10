Россия и Ирак могут провести новый товарищеский матч в сентябре

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирака по футболу Федерация футбола Ирака товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборные России и Ирака могут провести новый товарищеский матч осенью.

Об этом сообщил пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад.

«Пока нет официальной информации о конкретной дате ответного матча между сборными России и Ирака.

Местами проведения рассматривается как сам Багдад, так и российский город. Также нами рассматривается дата матча, 7 сентября – день фэйр-плей ФИФА», – сказал Имад.

26 марта Россия обыграла Ирак в Петербурге – 2:0.

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22 комментария

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Александр Шейфер
Интересно, когда мы начнем проигрывать Ираку, с кем правительство начнет организовывать матчи?
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Антон Борисов
Ответ Северный болельщик
Если едем в Ирак - пусть тренирует Семак Если опять будет Иран - нужен Серёжа Юран
А если печальные возвращаются домой, то это - Александр Мостовой
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Pb-SE
Ответ Северный болельщик
Если едем в Ирак - пусть тренирует Семак Если опять будет Иран - нужен Серёжа Юран
Если в соперниках Афганистан,
То подойдёт и Юрий Красножан.
+5
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Pb-SE
Лучше 11 сентября сыграть -отметить общий праздник.
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Михаил
Когда уже Сев.Корея? Я иду 100%
+1
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San9
В Багдаде это мощно) Можно еще в каком-нибудь Мосуле))
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Полуэктов Пётр
Ответ Homelender_666
Намечается суперсерия🥳 Уверен, что спустя годы будем с ностальгией вспоминать это великое противостояние)
Козловский снимет фильм патриотический.
+2
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Alex Alex
Ответ jonnysilverhand01
Отлично ! Соберемся в Лужниках, на митинг, а потом сразу на футбол с нашими братьями из Ирака ! Гойда
чартером на Багдад!
+1
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Quiet Dad
Ответ Злодей Спб
Давайте на пол пути между МСК и Багдадом - в Грозном.
Почему бы и нет?)
+1
-1
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Lionel Andres Messi 10
Такими темпами они станут друзьями не разлей вода: по лицам начнут друг друга узнавать, по имени обращаться (например: «О, Хуссейн Аммар Амеен Аль Савад, как дела? Как дети? Жена третьего ещё не родила?»), дружеские пендали отвешивать во время матча. Красота!
+2
-3
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Уэмбли Стедиум
да хватит уже..Ирак ,Иран.
Когда с Эритреей будем играть? Азию покорили.Пора в Африку
+8
-3
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Kyancey
Давайте до 4 побед, как в Кубке Гагарина!😄😄
+3
-1
+2
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Северный болельщик
Если едем в Ирак - пусть тренирует Семак
Если опять будет Иран - нужен Серёжа Юран
+10
-3
+7
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Мосгорсуд
С нетерпением будем ждать))
+3
-1
+2
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Winbreaker
Ответ Олег Барамыкин
Это наш уровень соперников как минимум на ближайшие 10 лет
Та не… надеюсь…(
Хотя в Европе к нам уже относятся как к цыганям каким-то, если не хуже. По крайне мере в Германии и Франции…(
0
-3
-3
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jonnysilverhand01
Отлично ! Соберемся в Лужниках, на митинг, а потом сразу на футбол с нашими братьями из Ирака ! Гойда
+29
-5
+24
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Жоржиньо Не Вейналдум
Логично сыграть 11 сентября
+36
-5
+31
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Winbreaker
И смысл таких матчей…? Кринж…
+4
-2
+2
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Олег Барамыкин
Это наш уровень соперников как минимум на ближайшие 10 лет
+4
-4
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goshforever
Наверняка изначально договаривались пакетом на две игры с ответной в Багдаде.
+1
-2
-1
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Злодей Спб
Давайте на пол пути между МСК и Багдадом - в Грозном.
+2
-2
0
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Homelender_666
Намечается суперсерия🥳 Уверен, что спустя годы будем с ностальгией вспоминать это великое противостояние)
+55
-1
+54
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