Россия и Ирак могут провести новый товарищеский матч в сентябре
Сборные России и Ирака могут провести новый товарищеский матч осенью.
Об этом сообщил пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад.
«Пока нет официальной информации о конкретной дате ответного матча между сборными России и Ирака.
Местами проведения рассматривается как сам Багдад, так и российский город. Также нами рассматривается дата матча, 7 сентября – день фэйр-плей ФИФА», – сказал Имад.
26 марта Россия обыграла Ирак в Петербурге – 2:0.
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Когда с Эритреей будем играть? Азию покорили.Пора в Африку
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