Россия и Ирак могут провести новый товарищеский матч в сентябре

Сборные России и Ирака могут провести новый товарищеский матч осенью.

Об этом сообщил пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад.

«Пока нет официальной информации о конкретной дате ответного матча между сборными России и Ирака.

Местами проведения рассматривается как сам Багдад, так и российский город. Также нами рассматривается дата матча, 7 сентября – день фэйр-плей ФИФА», – сказал Имад.

26 марта Россия обыграла Ирак в Петербурге – 2:0.