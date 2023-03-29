Мостовой о сборной: «Если бы не Пиняев, не обыграли бы Ирак дома. Ни о чем серьезном эта победа не говорит. С ВАР офсайд бы поставили при первом голе»

назвал единственным светлым пятном в игре сборной России.

26 марта Россия победила Ирак (2:0) в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. 18-летний Пиняев, выступающий за « », забил во втором тайме, став самым молодым автором гола в истории сборной России.

«Я после матча против Ирана сказал, что наши выиграют у и все скажут, что все хорошо. Я ошибся только в один мяч: говорил 3:0 будет, а сыграли 2:0. Ираку нужно отдать должное. В первом тайме он нас простил два раза. У него были отличные моменты забить. Первый тайм для нашей сборной был ужасным.

Единственное светлое пятно – Пиняев. Он и гол забил классный. Если бы не Пиняев, то я не знаю... мы бы не обыграли Ирак у себя дома. Ни о чем серьезном эта победа не говорит, конечно же. Тем более, такой первый тайм.

Он был хуже, чем в матче против Ирана. Кстати, первый гол достаточно спорный. Если бы был ВАР, то офсайд бы поставили, мне кажется», – сказал бывший игрок сборной России.

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