Мостовой о сборной: «Если бы не Пиняев, не обыграли бы Ирак дома. Ни о чем серьезном эта победа не говорит. С ВАР офсайд бы поставили при первом голе»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Сергей Пиняев Футбол

Александр Мостовой назвал Сергея Пиняева единственным светлым пятном в игре сборной России.

26 марта Россия победила Ирак (2:0) в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. 18-летний Пиняев, выступающий за «Локомотив», забил во втором тайме, став самым молодым автором гола в истории сборной России.

«Я после матча против Ирана сказал, что наши выиграют у Ирака и все скажут, что все хорошо. Я ошибся только в один мяч: говорил 3:0 будет, а сыграли 2:0. Ираку нужно отдать должное. В первом тайме он нас простил два раза. У него были отличные моменты забить. Первый тайм для нашей сборной был ужасным.

Единственное светлое пятно – Пиняев. Он и гол забил классный. Если бы не Пиняев, то я не знаю... мы бы не обыграли Ирак у себя дома. Ни о чем серьезном эта победа не говорит, конечно же. Тем более, такой первый тайм.

Он был хуже, чем в матче против Ирана. Кстати, первый гол достаточно спорный. Если бы был ВАР, то офсайд бы поставили, мне кажется», – сказал бывший игрок сборной России.

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8 комментариев

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Титал Телоян
Ответ Пирс Морган
Мостовой: "Если бы сборная не забила больше соперника, она бы не выиграла"
МОСТОВОЙ :да кто ты такой ? Ты жизнь отдавал футболу ?
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Кеша
Мостовой уже не знает откуда новость наковырять . Чтобы не забывали о нем . Пиняев
хорош , но не было бы Пиняева был бы другой .
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Этот Райола хочет денег
Чемпион Мира и Европы сказал, на минуточку! Архив с интервью с Зиданом смотрю просто. Ну и стандартный кал-стайл от Мостового
+1
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+1
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Anthony Hlyanov
проиграли, засрал, выиграли и тоже засрал. Ну никак не угодить этому человеку. Лишь бы засрать
+6
0
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инок
Пиняев на сегодняшний день - главный талант российского футбола, очень хочется, чтобы у него всё получилось.
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Шухрат Казыев
Здесь правильно сказал.
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Korney
после матча против Ирана сказал, что наши выиграют у Ирака и все скажут, что все хорошо. Я ошибся только в один мяч: говорил 3:0 будет, а сыграли 2:0.

Я разбираюсь в футболе,не то что бы ноунеймы
+2
-1
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Пирс Морган
Мостовой: "Если бы сборная не забила больше соперника, она бы не выиграла"
+7
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