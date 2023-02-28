Аморим об «Арсенале»: «Они лидеры АПЛ, которая и есть Суперлига, по сути. Но разве «Спортинг» не может их обыграть?»

Теги высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Арсенал Рубен Аморим Футбол

Рубен Аморим поделился ожиданиями от противостояния с «Арсеналом» в Лиге Европы.

«Арсенал» – это другой мир. Они идут на первом месте в АПЛ, которая, по сути, является той самой Суперлигой, о которой так много говорят.

Но разве этот матч невозможно выиграть? Я так не думаю и хочу, чтобы мои игроки в это поверили. Это требует большой удачи, но поскольку нам так не везло в этом сезоне, возможно, в этих играх удача будет на нашей стороне. Но сейчас мы сосредоточены на победе над «Портимоненсе», – сказал тренер «Спортинга».

«Спортинг» примет «Арсенал» в 1/8 финала Лиги Европы 9 марта. Ответный матч пройдет 16 марта.

7 комментариев

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Quintin07
Ответ ConorNite
Мне кажется, этот матч станет гораздо более сложным для Арсенала, чем кто-либо может представить. Легкой прогулкой это не будет. Пушкари сейчас не в форме, и даже гостевая победа над Лестером с минимальным счетом мало на что повлияла. Любой клуб сейчас может их обыграть. Наступил ожидаемый спад, но Артета доведет дело до Чемпионства, если только Ман Сити снова не активизируется в полной мере
ты матч с Летером видел? Или только счет? По игре Лестер ничего не создал за 90 минут, ни одного момента.
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Доминатор3000
Обыграть Арсенал можете.
Пройти Арсенал,врядли.
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Спортивный костюм
Арсеналу будет не тежело обыграть Спортинг это точно☝️
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ConorNite
Мне кажется, этот матч станет гораздо более сложным для Арсенала, чем кто-либо может представить. Легкой прогулкой это не будет. Пушкари сейчас не в форме, и даже гостевая победа над Лестером с минимальным счетом мало на что повлияла. Любой клуб сейчас может их обыграть. Наступил ожидаемый спад, но Артета доведет дело до Чемпионства, если только Ман Сити снова не активизируется в полной мере
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-2
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Wekil Halylow
Мне кажется Арсеналу слит этот турнир и все силу на АПЛ
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emptinesspetr
Может, конечно. Арсенал на спаде и лидерство очень шатко.
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Direct free kick
Хорошего человека Рубеном не назовут
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