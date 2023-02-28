Аморим об «Арсенале»: «Они лидеры АПЛ, которая и есть Суперлига, по сути. Но разве «Спортинг» не может их обыграть?»
Рубен Аморим поделился ожиданиями от противостояния с «Арсеналом» в Лиге Европы.
«Арсенал» – это другой мир. Они идут на первом месте в АПЛ, которая, по сути, является той самой Суперлигой, о которой так много говорят.
Но разве этот матч невозможно выиграть? Я так не думаю и хочу, чтобы мои игроки в это поверили. Это требует большой удачи, но поскольку нам так не везло в этом сезоне, возможно, в этих играх удача будет на нашей стороне. Но сейчас мы сосредоточены на победе над «Портимоненсе», – сказал тренер «Спортинга».
«Спортинг» примет «Арсенал» в 1/8 финала Лиги Европы 9 марта. Ответный матч пройдет 16 марта.
Пройти Арсенал,врядли.