«Арсенал» объявит о продлении контракта с Сака до 2028 года в ближайшее время

Букайо Сака вскоре подпишет новый контракт с «Арсеналом».

Ранее стало известно, что 21-летний полузащитник близок к продлению соглашения с лондонским клубом.

По данным Фабрицио Романо, новый контракт будет действовать до июня 2028 года. Объявление « » ожидается в ближайшее время.

В текущем сезоне АПЛ Сака провел 35 матчей, отличившись 13 голами и 11 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.