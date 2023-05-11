«Арсенал» объявит о продлении контракта с Сака до 2028 года в ближайшее время
Букайо Сака вскоре подпишет новый контракт с «Арсеналом».
Ранее стало известно, что 21-летний полузащитник близок к продлению соглашения с лондонским клубом.
По данным Фабрицио Романо, новый контракт будет действовать до июня 2028 года. Объявление «Арсенала» ожидается в ближайшее время.
В текущем сезоне АПЛ Сака провел 35 матчей, отличившись 13 голами и 11 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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