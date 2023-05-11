«Арсенал» объявит о продлении контракта с Сака до 2028 года в ближайшее время

Теги премьер-лига Англия Арсенал Букайо Сака Футбол

Букайо Сака вскоре подпишет новый контракт с «Арсеналом».

Ранее стало известно, что 21-летний полузащитник близок к продлению соглашения с лондонским клубом.

По данным Фабрицио Романо, новый контракт будет действовать до июня 2028 года. Объявление «Арсенала» ожидается в ближайшее время.

В текущем сезоне АПЛ Сака провел 35 матчей, отличившись 13 голами и 11 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий