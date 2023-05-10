«Арсенал» и Сака близки к продлению контракта. Действующее соглашение истекает в 2024-м

Букайо Сака продлит контракт с «Арсеналом».

Лондонский клуб надеется объявить о заключении нового соглашения с 21-летним вингером перед завершением сезона АПЛ. Стороны ведут переговоры с прошлого года.

По информации PA, клуб и игрок уже практически достигли договоренности о подписании нового контракта. Действующее соглашение истекает в 2024 году.

Считается, что рекламные материалы, которые будут опубликованы вместе с объявлением о продлении контракта, уже готовы, и до завершения сделки остается проработать более мелкие детали.

В текущем сезоне АПЛ Сака провел 35 матчей, отличившись 13 голами и 11 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.