«Арсенал» и Сака близки к продлению контракта. Действующее соглашение истекает в 2024-м

Теги премьер-лига Англия Арсенал Букайо Сака Футбол

Букайо Сака продлит контракт с «Арсеналом».

Лондонский клуб надеется объявить о заключении нового соглашения с 21-летним вингером перед завершением сезона АПЛ. Стороны ведут переговоры с прошлого года.

По информации PA, клуб и игрок уже практически достигли договоренности о подписании нового контракта. Действующее соглашение истекает в 2024 году. 

Считается, что рекламные материалы, которые будут опубликованы вместе с объявлением о продлении контракта, уже готовы, и до завершения сделки остается проработать более мелкие детали.

В текущем сезоне АПЛ Сака провел 35 матчей, отличившись 13 голами и 11 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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8 комментариев

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Андрей Хенто
Арсенал здорово работает с продлением своего актива. Мартинелли уже продлили, Рамсдэйла вроде тоже или вот-вот, Сака продлят. Молодцы, надеюсь, что этот сезон не временная вспышка от Арсенала, а возвращение клуба в пантеон топ-клубов.
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Тимур Гарипов
если правда, то отличная новость
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Теннисный абсолют
для Арсенала важный игрок
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Umid Rahimov
Сака один из лучших полузащитников в мире, не думая нужно продливать его, он сердце Арсенала!
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HI MARS
Жирнющий контракт выбьет себе
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kustarnik555@gmail.com
Ответ HI MARS
Жирнющий контракт выбьет себе
пишут что 300
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Godare88
Ответ Андрей Хенто
Арсенал здорово работает с продлением своего актива. Мартинелли уже продлили, Рамсдэйла вроде тоже или вот-вот, Сака продлят. Молодцы, надеюсь, что этот сезон не временная вспышка от Арсенала, а возвращение клуба в пантеон топ-клубов.
еще и Салиба продляют.
пару топовых футболистов бы взять и можно смело с самыми грандами биться.
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