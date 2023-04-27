«Арсенал» был безнадежен. Они играли как стая испуганных кроликов. Дело в менталитете». Морган об 1:4 от «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Томас Парти Александр Зинченко Габриэл Жезус Мануэль Аканджи Букайо Сака Габриэл Мартинелли Пирс Морган Футбол

Пирс Морган высказался о поражении «Арсенала» от «Манчестер Сити».

Лондонская команда проиграла матч 33-го тура АПЛ со счетом 1:4. 

«Мы потеряли преимущество в два мяча над «Ливерпулем», мы потеряли преимущество в два мяча над «Вест Хэмом», изо всех сил пытались сравнять счет с «Саутгемптоном», а теперь были полностью уничтожены «Ман Сити».

Это четыре последние игры. Это непросто сказать, но... Мы слились. 

Я действительно думаю, что все дело в менталитете. У нас есть способности, у нас есть талант, у нас есть игроки, юношеский задор и энергия. У нас есть все это. Я не думаю, что при персональном сравнении кто-то считал, что игроки «Ман Сити» намного сильнее игроков «Арсенала». Честно говоря, в этом матче каждый игрок «Сити» играл неизмеримо лучше, чем футболисты «Арсенала».

Лучшим примером было то, что Аканджи полностью нейтрализовал Сака. Сака не нанес ни одного удара за всю игру, а он один из лучших игроков Европы. Мартинелли не бил по воротам, как и Габриэл Жезус. Никто из них этого не сделал. Парти не провел хорошей игры, оборона была ужасной, Зинченко не провел хорошей игры. Я мог бы продолжать. Вся команда, откровенно говоря, была безнадежна, и я действительно думаю, что дело в менталитете.

Я смотрю на команду «Сити», и даже в туннеле они напоминают мне команду Венгера, завоевавшую титул в сезоне-1997/98, команду 2002 года, «Непобедимых».

Пол Скоулз однажды сказал, что в туннеле «Арсенала» он привык видеть кучу чемпионов, уставившихся на него. Прошлой ночью «Арсенал» выглядел как испуганные кролики в туннеле, они оглянулись и увидели группу чемпионов, уставившихся на них.

Они играли как стая испуганных кроликов. Они играли с командой, которая не только является действующим чемпионом, но и верит, что она заслуживает стать чемпионом вновь и собирается им стать», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала». 

«Позорная капитуляция «Арсенала». Просто отдали все – мяч, матч и АПЛ». Морган об 1:4 от «Сити»

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12 комментариев

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dimamak10
Ответ Ansu Fati
В Англии столько спортивных журналистов, а постят только упоротого Моргана. Кому вообще на Спортс интересно мнение этого маразматика?🤔
Если бы не интервью в конце прошлого года , то и спортс бы его не постил
+4
0
+4
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Ansu Fati
В Англии столько спортивных журналистов, а постят только упоротого Моргана. Кому вообще на Спортс интересно мнение этого маразматика?🤔
+4
-2
+2
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Виталий Ан
Артета выгнал всех с характером которых тяжело справляться. Это позволило ему легко справляться с составом. Но он не учел что и другим с такими игроками легче справляться. Очень красивый конечно футбол поставлен, но по мимо красоты определенно нужен характер и неуступчивые лидеры. Многие матчи выгрызают именно такие игроки. Более того если в этом сезоне Арсенал и был претендентом в АПЛ, то в еврокубках без этого вообще не светит ничего. Считаю что Пеп именно это проделывает в этом сезоне. С приходом Холанда все прибавили в плане характера. Стоунз, Де Брейне, Сильва, Аке, Аканджи, Грилиш и сам Холанд. Это стала более боевая команда, но атакующий потенциал ( который очень помогал в чемпионате) стал менее агрессивный. Зато именно такая команда и должна хорошо выступать в еврокубках.
+2
0
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Юрий Кечко
Ответ Ansu Fati
В Англии столько спортивных журналистов, а постят только упоротого Моргана. Кому вообще на Спортс интересно мнение этого маразматика?🤔
Пользователю: Пирс Морган
+2
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Критик плохой игроков
они просто испугались арсенал просто боятся
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AminO2
"Кролики – это не только ценный мех, но и 3-4 пропущенных гола от Холанда и де Брюйне".
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benjamin92
Арсеналу с такими болельщиками и хейтеров не надо
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Галым Нуркеев
Пирс Морган: единственное что не хватало Арсеналу-это Роналду в атаке, вот так они бы точно выиграли
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xa-xa
Месяц назад я предположил , что чемпионом станет МС.. Отрыв был около девяти очей...
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Доминатор3000
Ответ Виталий Ан
Артета выгнал всех с характером которых тяжело справляться. Это позволило ему легко справляться с составом. Но он не учел что и другим с такими игроками легче справляться. Очень красивый конечно футбол поставлен, но по мимо красоты определенно нужен характер и неуступчивые лидеры. Многие матчи выгрызают именно такие игроки. Более того если в этом сезоне Арсенал и был претендентом в АПЛ, то в еврокубках без этого вообще не светит ничего. Считаю что Пеп именно это проделывает в этом сезоне. С приходом Холанда все прибавили в плане характера. Стоунз, Де Брейне, Сильва, Аке, Аканджи, Грилиш и сам Холанд. Это стала более боевая команда, но атакующий потенциал ( который очень помогал в чемпионате) стал менее агрессивный. Зато именно такая команда и должна хорошо выступать в еврокубках.
Озил,Обамеяенг,Лаказетт,Пепе.
Это люди с характером?
Нет.
Арсенал и с ними громили….
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vladism
Ответ Виталий Ан
Артета выгнал всех с характером которых тяжело справляться. Это позволило ему легко справляться с составом. Но он не учел что и другим с такими игроками легче справляться. Очень красивый конечно футбол поставлен, но по мимо красоты определенно нужен характер и неуступчивые лидеры. Многие матчи выгрызают именно такие игроки. Более того если в этом сезоне Арсенал и был претендентом в АПЛ, то в еврокубках без этого вообще не светит ничего. Считаю что Пеп именно это проделывает в этом сезоне. С приходом Холанда все прибавили в плане характера. Стоунз, Де Брейне, Сильва, Аке, Аканджи, Грилиш и сам Холанд. Это стала более боевая команда, но атакующий потенциал ( который очень помогал в чемпионате) стал менее агрессивный. Зато именно такая команда и должна хорошо выступать в еврокубках.
Это точно. Команда без кохонес, только появляются трудности, которые нужно перетерпеть и перебороть - сразу рассыпаются
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