«Арсенал» был безнадежен. Они играли как стая испуганных кроликов. Дело в менталитете». Морган об 1:4 от «Ман Сити»

Пирс Морган высказался о поражении «Арсенала» от «Манчестер Сити».

Лондонская команда проиграла матч 33-го тура АПЛ со счетом 1:4.

«Мы потеряли преимущество в два мяча над «Ливерпулем», мы потеряли преимущество в два мяча над «Вест Хэмом», изо всех сил пытались сравнять счет с «Саутгемптоном», а теперь были полностью уничтожены « ».

Это четыре последние игры. Это непросто сказать, но... Мы слились.

Я действительно думаю, что все дело в менталитете. У нас есть способности, у нас есть талант, у нас есть игроки, юношеский задор и энергия. У нас есть все это. Я не думаю, что при персональном сравнении кто-то считал, что игроки «Ман Сити» намного сильнее игроков «Арсенала». Честно говоря, в этом матче каждый игрок «Сити» играл неизмеримо лучше, чем футболисты «Арсенала».

Лучшим примером было то, что полностью нейтрализовал Сака. не нанес ни одного удара за всю игру, а он один из лучших игроков Европы. Мартинелли не бил по воротам, как и . Никто из них этого не сделал. Парти не провел хорошей игры, оборона была ужасной, не провел хорошей игры. Я мог бы продолжать. Вся команда, откровенно говоря, была безнадежна, и я действительно думаю, что дело в менталитете.

Я смотрю на команду «Сити», и даже в туннеле они напоминают мне команду Венгера, завоевавшую титул в сезоне-1997/98, команду 2002 года, «Непобедимых».

Пол Скоулз однажды сказал, что в туннеле «Арсенала» он привык видеть кучу чемпионов, уставившихся на него. Прошлой ночью «Арсенал» выглядел как испуганные кролики в туннеле, они оглянулись и увидели группу чемпионов, уставившихся на них.

Они играли как стая испуганных кроликов. Они играли с командой, которая не только является действующим чемпионом, но и верит, что она заслуживает стать чемпионом вновь и собирается им стать», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала».

«Позорная капитуляция «Арсенала». Просто отдали все – мяч, матч и АПЛ». Морган об 1:4 от «Сити»

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