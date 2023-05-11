Онана – первый вратарь «Интера» с 7 сухими матчами за одну ЛЧ. Его подписали бесплатно
Андре Онана установил рекорд «Интера» в Лиге чемпионов.
27-летний футболист не пропустил в игре с «Миланом» (2:0) в полуфинале Лиги чемпионов.
Это его седьмой сухой матч в текущем розыгрыше турнира. Всего он сыграл 11 раз.
Ни одному голкиперу «Интера» не удавалось за одну Лигу чемпионов провести 7 игр без пропущенных голов.
Онана был подписан летом в качестве свободного агента. Интерес к нему проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Со статистикой выступлений вратаря можно ознакомиться здесь.
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