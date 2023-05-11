Онана – первый вратарь «Интера» с 7 сухими матчами за одну ЛЧ. Его подписали бесплатно

Теги Интер Милан Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА рекорды Андре Онана Футбол

Андре Онана установил рекорд «Интера» в Лиге чемпионов.

27-летний футболист не пропустил в игре с «Миланом» (2:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

Это его седьмой сухой матч в текущем розыгрыше турнира. Всего он сыграл 11 раз.

Ни одному голкиперу «Интера» не удавалось за одну Лигу чемпионов провести 7 игр без пропущенных голов.

Онана был подписан летом в качестве свободного агента. Интерес к нему проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Со статистикой выступлений вратаря можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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<~Inter~>
У него сегодня и работы толком не было
+10
-3
+7
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Burel
Ответ <~Inter~>
У него сегодня и работы толком не было
зато с Порту было предостаточно
+5
-2
+3
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Sarumian
Дорого !
0
0
0
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Joey Ramone
Играет прекрасно, как раз для продажи. Надеюсь за него можно будет выручить неплохие деньги.
+2
-2
0
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Антуан Гризманн
Ответ Burel
зато с Порту было предостаточно
Да буквально последние 3 минуты второго матча, не густо для двух матчей
0
0
0
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