Онана – первый вратарь «Интера» с 7 сухими матчами за одну ЛЧ. Его подписали бесплатно

Андре Онана установил рекорд «Интера» в Лиге чемпионов.

27-летний футболист не пропустил в игре с « » (2:0) в полуфинале чемпионов.

Это его седьмой сухой матч в текущем розыгрыше турнира. Всего он сыграл 11 раз.

Ни одному голкиперу « » не удавалось за одну Лигу чемпионов провести 7 игр без пропущенных голов.

был подписан летом в качестве свободного агента. Интерес к нему проявляют «Челси» и « ».

Со статистикой выступлений вратаря можно ознакомиться здесь.