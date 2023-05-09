«Интер» потребует за Онана минимум 50 млн евро. Вратарь нравится «МЮ» и «Челси»

«Интер» не продаст вратаря Андре Онана дешевле, чем за 50 млн евро.

По сведениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио, голкипер нравится « » и « », и в миланском клубе об этом знают. Конкретных переговоров пока нет, вряд ли какое-либо предложение поступит в ближайшие недели.

« » потребует минимум 50 млн евро за футболиста, подписанного минувшим летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне голкипер провел 22 игры в Серии А и пропустил 19 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.