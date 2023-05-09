«Интер» потребует за Онана минимум 50 млн евро. Вратарь нравится «МЮ» и «Челси»

Теги Интер Манчестер Юнайтед Челси серия А Италия возможные трансферы Андре Онана Футбол

«Интер» не продаст вратаря Андре Онана дешевле, чем за 50 млн евро.

По сведениям инсайдера Джанлуки Ди Марцио, голкипер нравится «Челси» и «Манчестер Юнайтед», и в миланском клубе об этом знают. Конкретных переговоров пока нет, вряд ли какое-либо предложение поступит в ближайшие недели.

«Интер» потребует минимум 50 млн евро за футболиста, подписанного минувшим летом в качестве свободного агента.

В текущем сезоне голкипер провел 22 игры в Серии А и пропустил 19 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий

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Сергей Орлов
Вообще не понятен интерес. Очень средний вратарь.
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+30
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Yan4ester
Кепа, Менди .. зачем Онана?
Когда можно вингера купить ещё одного)))
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Vlados 86
Онана доукомплектует 3-ий состав в Челси.
+6
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deadjoker
Тен хаг продолжает собирать аякс :)
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Артем Родин
Ответ Сергей Орлов
Вообще не понятен интерес. Очень средний вратарь.
Он на хорошем уровне так то
+5
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Максим Семин
Ответ Vlados 86
Онана доукомплектует 3-ий состав в Челси.
Можно будет играть турниры самим с собой. Так сказать, заниматься Мендизмом.. или Кепизмом... или как там называется
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Павел Варламов
Ответ Сергей Орлов
Вообще не понятен интерес. Очень средний вратарь.
Значит в этом сезоне вы не смотрели матчи в которых он реально тащил
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Rocco777
Ответ Артем Родин
Он на хорошем уровне так то
я думаю вратарь Милана лучше
+3
-1
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iwannahaveanick
Ответ Yan4ester
Кепа, Менди .. зачем Онана? Когда можно вингера купить ещё одного)))
Новая схема 4-4-3-2
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Артем Родин
Ответ Yan4ester
Кепа, Менди .. зачем Онана? Когда можно вингера купить ещё одного)))
Денег девать некуда
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Sergeev55
А как же Менди? Я уж не говорю про Кепу, от которого избавляются уже года 4...
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Руслан Зимаков
Юнайтед уже как последние лет пять разными вратарями интересуется, но всё равно каждый сезон основным, остаётся де хеа
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Eziiko
Средний вратарь
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Yan4ester
Ответ Артем Родин
Денег девать некуда
тогда нужно не меняться, а брать ещё одного вратаря
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DolJun
онана не лучше кепы, но это вполне будет в духе челси: прошляпить бесплатно, а потом брать за деньги, как обамеянга
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Rustam Petrov
Да он половины не стоит.
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The Best
У нас есть Кепа который в принципе неплох,но даже если брать замену то Онана не лучший вариант.Да и для МЮ это не варик
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Andrey Andreev
за 50 лямов надо отдавать и не думать, в любом итальянском середняке потом можно взять вратаря не хуже миллионов за 20. Вон Ди Грегорио,, если не ошибаюсь, Интеру и принадлежит и в Монце в аренде играет
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Joey Ramone
Ногами он играет лучше всех в мире, но 50 - это слишком. Надеюсь у Интера получится это провернуть и выхватить Викарио.
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Максим Семин
Во-первых, это будет символично. Во-вторых, очевидно, что проблема Челси именно во вратарях (наверное, для Боули очевидно).
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BZB
А почему бы у таких покупателей не потребовать?
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pztpzhmx66
Челси хочет еще одну команду собрать
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Андрюха с района
Можно было спокойно и 100 млн запрашивать) Особенно у лондонского шапито)
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Георгий Михеев
Ну не знаю, за 50 лимонов он средний вратарь. Может потащить мертвяк, а может привезти плюху -))
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Demyan Grachev
как же подорожал Дзюба!!!
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