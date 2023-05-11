Габриэл Мартинелли: «Всегда равнялся на Роналду. Мне нравился стиль Криштиану, я рос, глядя на его игру»

Габриэл Мартинелли назвал Криштиану Роналду своим примером для подражания.

О Роналду

«Он всегда был тем, на кого я равнялся. Я рос, глядя на его игру, мне нравился его стиль».

О переезде в Англию

«Думаю, мне было лет 13 или 14, когда я впервые приехал в Манчестер. Я точно не помню, но я был очень молод, никто меня не знал. Для меня это был новый опыт пребывания вдали от дома.

Сначала мне это не понравилось. Мне хотелось быть дома, но мы с папой ходили [на просмотры], и мне было немного страшно. Другая страна, другой язык, на котором я не говорил, мне было очень тяжело.

Возможно, это помогло мне. Но я точно знаю, что в глубине души я чувствовал, что готов играть за «Арсенал». Я был еще молод, я не умел говорить на этом языке, но это не имеет значения, потому что в глубине души я чувствовал, что готов к этому. Я хорошо начал, и это помогло мне обрести уверенность», – сказал вингер « ».