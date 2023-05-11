Габриэл Мартинелли: «Всегда равнялся на Роналду. Мне нравился стиль Криштиану, я рос, глядя на его игру»

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Англия Арсенал высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Габриэл Мартинелли Футбол

Габриэл Мартинелли назвал Криштиану Роналду своим примером для подражания.

О Роналду

«Он всегда был тем, на кого я равнялся. Я рос, глядя на его игру, мне нравился его стиль».

О переезде в Англию

«Думаю, мне было лет 13 или 14, когда я впервые приехал в Манчестер. Я точно не помню, но я был очень молод, никто меня не знал. Для меня это был новый опыт пребывания вдали от дома.

Сначала мне это не понравилось. Мне хотелось быть дома, но мы с папой ходили [на просмотры], и мне было немного страшно. Другая страна, другой язык, на котором я не говорил, мне было очень тяжело.

Возможно, это помогло мне. Но я точно знаю, что в глубине души я чувствовал, что готов играть за «Арсенал». Я был еще молод, я не умел говорить на этом языке, но это не имеет значения, потому что в глубине души я чувствовал, что готов к этому. Я хорошо начал, и это помогло мне обрести уверенность», – сказал вингер «Арсенала».

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8 комментариев

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Андрей Хенто
Отличный пример для подражания, до прошлого лета Роналду был эталоном профессионального спортсмена.
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Eziiko
Да да хейтеры очередной португалец выбрал Роналду,а не Месси:)
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Фруктовый роналду
Ты выбрал правильного футболиста на кого надо ровняться.Идеальные движения красивые голы и вообще выглядит как аполон икона спорта.Одним словом как же велик криштиану
+4
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The Best
Ну всё,теперь по мнению фанатов Месси этот молодой парнишка Мартинелли ничего не шарит в футболе)
+3
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Alex Rhea
Ответ Eziiko
Да да хейтеры очередной португалец выбрал Роналду,а не Месси:)
все молодые Роналду выбирают, Месси только деды выбирают вроде Линекера и Капелло
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damondiamond
надо было ещё его фотку с Погба приложить
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Ренат Бахтеев
Ответ Фруктовый роналду
Ты выбрал правильного футболиста на кого надо ровняться.Идеальные движения красивые голы и вообще выглядит как аполон икона спорта.Одним словом как же велик криштиану
Спортсмен от бога, а вот как человек не очень.
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Ренат Бахтеев
Ответ Alex Rhea
все молодые Роналду выбирают, Месси только деды выбирают вроде Линекера и Капелло
С годами люди становятся умнее и мудрее.
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