Макелеле о Месси и Роналду: «Критика игроков такого калибра – это позор»

Клод Макелеле поддержал Лионеля Месси на фоне критики в его адрес.

«Мне больно видеть, как критикуют игроков такого калибра. Это происходило с в « », это случилось с , это позор.

Это делается для того, чтобы такие игроки поняли, что больше не стоит выступать в чемпионате [Франции]. Обидно терять таких игроков, которые доставляют удовольствие, они нам нужны», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.