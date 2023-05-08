Макелеле о Месси и Роналду: «Критика игроков такого калибра – это позор»
Клод Макелеле поддержал Лионеля Месси на фоне критики в его адрес.
«Мне больно видеть, как критикуют игроков такого калибра. Это происходило с Роналду в «Манчестер Юнайтед», это случилось с Месси, это позор.
Это делается для того, чтобы такие игроки поняли, что больше не стоит выступать в чемпионате [Франции]. Обидно терять таких игроков, которые доставляют удовольствие, они нам нужны», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.
А это так то Реал, где играют одни чемпионы всего и вся, а тут какой-то сраный ПСЖ с какими-то претензиями к человеку с 7 ЗМ, который на пенсии приехал и на лайте голевухи раздает.
И у него отличная статистмка на уровне топ нападающих. В 35 лет так то.
А Мбаппе 24. Что-то нп вижу, как от него чего-то ждут, хотя чувака подписали за 180 млн и зп выписали, как у Леброна Джеймса.
Там так то Реал играет, Бавария, а это монстры опытнейшие в футболе. Там играют бизоны и борятся за один конкретный титул. Он всего один.
Наверное думаете, потому что денег дофига вбухали???? Так посмотрите на МЮ или МС. Много они ЛЧ взяли за последние 10 лет?! И посмотрите сколько они тратят.
Даже моя любимая Барса в последние годы в ЛЧ - это сплошной позор.
А ведь есть еще Ливерпуль с Клоппом, которому постоянно не хватает немного или Ювентус, которому вечно не везет.
Так почему ПСЖ должен выиграть????
Почему виноват Месси, что они не выиграли Баварию? Хотя я не увидел допустим от легенды ПСЖ Мбаппе хет трика или дубля, да я вообще от него голов не видел, но видел привоз от Верратти, который никогда не виноват.
И вообще это идолопоклонничество имеет довольно мерзкий запах
К вам приехал Месси, который сделал 15+15 в чемпе. Просто кайфуйте, смотрите на него в живую и наслаждайтесь игрой, но нет же.....надо начать исполнять какую-то дичь.
Я болельщиков вообще не понял и не пойму.
Как говорил кто-то из футбольных корифеев, ни один футболист не может быть выше клуба.
Думаю там футболисты умные чем народ французский или фанаты.
Обычно говорят футболисты не умные а с Францией всё наоборот.