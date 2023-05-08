Макелеле о Месси и Роналду: «Критика игроков такого калибра – это позор»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Клод Макелеле премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Клод Макелеле поддержал Лионеля Месси на фоне критики в его адрес.

«Мне больно видеть, как критикуют игроков такого калибра. Это происходило с Роналду в «Манчестер Юнайтед», это случилось с Месси, это позор.

Это делается для того, чтобы такие игроки поняли, что больше не стоит выступать в чемпионате [Франции]. Обидно терять таких игроков, которые доставляют удовольствие, они нам нужны», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.

Материалы по теме

60 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<CRISTIANO>
На секундочку напомню, что в Реале на банке сидит игрок с фамилией Азар, который 5-ый год рубит охреневшие деньги и просто сидит. Вы хоть одну акцию от болельщиков видели???
А это так то Реал, где играют одни чемпионы всего и вся, а тут какой-то сраный ПСЖ с какими-то претензиями к человеку с 7 ЗМ, который на пенсии приехал и на лайте голевухи раздает.
+106
-22
+84
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shoma Iziev
Ответ <CRISTIANO>
На секундочку напомню, что в Реале на банке сидит игрок с фамилией Азар, который 5-ый год рубит охреневшие деньги и просто сидит. Вы хоть одну акцию от болельщиков видели??? А это так то Реал, где играют одни чемпионы всего и вся, а тут какой-то сраный ПСЖ с какими-то претензиями к человеку с 7 ЗМ, который на пенсии приехал и на лайте голевухи раздает.
Отлично сказано
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ <CRISTIANO>
На секундочку напомню, что в Реале на банке сидит игрок с фамилией Азар, который 5-ый год рубит охреневшие деньги и просто сидит. Вы хоть одну акцию от болельщиков видели??? А это так то Реал, где играют одни чемпионы всего и вся, а тут какой-то сраный ПСЖ с какими-то претензиями к человеку с 7 ЗМ, который на пенсии приехал и на лайте голевухи раздает.
Даже наоборот, бургерзар уже стал мемом, причём шутят как-то беззлобно, словно смирившись с ситуацией. А тут чел на закате карьеры в полноги держит сумму результативных действий на уровне с заряженным Холанном из лучшего клуба мира #прямосейчас (по игре так точно)🙃
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<CRISTIANO>
Ответ Arthurino
Азар в Реале уже 4 года и его освистывают каждый раз, когда он выходит на замену, да и за это время абсолютно все успели привыкнуть к нему. Реал до прихода Азара все еще был топ-клубом, который брал ЛЧ, никто не строил ожиданий, что придет Азар и возьмет ЛЧ или продвинет клуб на следующий спортивный или маркетинговый уровень. Поэтому сравнения с критикой Месси и Роналду неуместны, персофаны этих двоих сами строят сверх ожидания по поводу своих кумиров, а потом сами очень смешно оправдывают их, как это происходит сейчас с Лео. «Какая ЛЧ? Об ЛЧ и речи не шло. Месси пришел потренироваться и радовать фанатов, все должны быть благодарны ему»
Месси пришел, потому что не продлил контракт с Барсой. О чем речь вообще? Не было трансфера по ЛЧ или каких-то амбиций. Его подписали, как свободного агента.
И у него отличная статистмка на уровне топ нападающих. В 35 лет так то.
А Мбаппе 24. Что-то нп вижу, как от него чего-то ждут, хотя чувака подписали за 180 млн и зп выписали, как у Леброна Джеймса.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джамал Арипов
Ответ Vovker
Да как он посмел поставить Роналду в один ряд с Месси!!?! Есть только одно святейшее божество - это преподобный Лионель Месси, самый лучший Лионель Месси в мире!!!!1! Он что, еретик??? Может, его заминусить всей паствой Святого Лионеля, как это обычно происходит на этом ресурсе??? На колени, неуч Макелеле, извиняйся за свой просчет перед экспертами из комментов спортс.ру!!!!!1!1!
Да прорвало тебя , теперь так просто не успакоить .
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<CRISTIANO>
И еще нюанс.....мне кто-нибудь обьяснит почему вообще пошли разговоры, что ПСЖ должен ЛЧ взять????
Там так то Реал играет, Бавария, а это монстры опытнейшие в футболе. Там играют бизоны и борятся за один конкретный титул. Он всего один.
Наверное думаете, потому что денег дофига вбухали???? Так посмотрите на МЮ или МС. Много они ЛЧ взяли за последние 10 лет?! И посмотрите сколько они тратят.
Даже моя любимая Барса в последние годы в ЛЧ - это сплошной позор.
А ведь есть еще Ливерпуль с Клоппом, которому постоянно не хватает немного или Ювентус, которому вечно не везет.
Так почему ПСЖ должен выиграть????
Почему виноват Месси, что они не выиграли Баварию? Хотя я не увидел допустим от легенды ПСЖ Мбаппе хет трика или дубля, да я вообще от него голов не видел, но видел привоз от Верратти, который никогда не виноват.
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<CRISTIANO>
Вся критика Лео - это то, что он безудержно рвал пердаки годами всем кому мог.
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ Black Phoenix
Вот не надо здесь. Роналду критикуют за дело, за токсичность и раздутое эго, какие-то личные триггеры на фоне помешательства на рекордах. И Криш достаточно наговнял под конец карьеры, начиная как раз в позднем МЮ. С Месси: он стал чемпионом мира, выбив французов в финале. Ну как бы логично, что во Франции его хейтят за это.
Когда футболиста критикуют за нефутбольные вещи и его поведение - это нельзя назвать объективной критикой. Это хейт, основанный на субъективном восприятии
+13
-8
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ Isshin88
А почему их нельзя критиковать?
Тоже не понял!
И вообще это идолопоклонничество имеет довольно мерзкий запах
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<CRISTIANO>
Так ладно бы ПСЖ был топом типа Баварии, Реала, Барсы или Ювентуса. Так это клуб, который годами платит огромные деньги, чтобы только считаться элитой. Один раз до финала ЛЧ дошли и в принципе на данный момент это можно было бы считать нормальным достижением.
К вам приехал Месси, который сделал 15+15 в чемпе. Просто кайфуйте, смотрите на него в живую и наслаждайтесь игрой, но нет же.....надо начать исполнять какую-то дичь.
Я болельщиков вообще не понял и не пойму.
+16
-13
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Добрый
Ответ Экспертное мнение
Есть калибр Месси, где-то рядом Пеле. Вершина футбола. Потом есть калибр Суареса и Марадоны, которые любой ценой тащили свои сборные в плей-офф ЧМ, руками, зубами. А что за калибр у Роналду? 0+0 в плей-офф ЧМ? Симуляции 20 сезонов подряд? Обвинение всех партнеров вокруг? Приписывание всех заслуг себе одному? Как можно это упоминать в одной строке с Месси, это уже само по себе полное непонимание футбола.
Вот Макелеле про таких как ты и сказал) Напиши ему в директ.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарасюк
Ответ Isshin88
А почему их нельзя критиковать?
Макелеле как-будто не знает, что футбол - это коммандная игра. Эти награды личностей противоречят принципу игры, где все работают на победу. Без четко построенного колектива нельзя не то что ЛЧ взять, а даже Чемпионат Саудовской Аравии
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джамал Арипов
Ответ Пенс
Комментарий удален модератором
В смысле я сижу в псж где играет Месси а ты что тут забыл или в верблюд лиге нечего писать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Best game on Earth
Почему позор? Неприкасаемых не должно быть, тем более с игроков такого калибра и спрос больше.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Kolevatykh
Ответ Black Phoenix
Вот не надо здесь. Роналду критикуют за дело, за токсичность и раздутое эго, какие-то личные триггеры на фоне помешательства на рекордах. И Криш достаточно наговнял под конец карьеры, начиная как раз в позднем МЮ. С Месси: он стал чемпионом мира, выбив французов в финале. Ну как бы логично, что во Франции его хейтят за это.
Только вот смотришь на сообщения критикующих, и понимаешь, что это пишут люди с нездоровой психикой. Это даже не критика, а осуждение, издевательства, оскорбления. Такое не напишет сформировавшаяся личность. Вот именно критика обоих вполне по делу была (демарш, резонансное интервью, несогласованная поездка), хотя это все равно их личное дело, которое даже косвенно едва ли касается кого-то здесь. Люди высказывают свое отношение к ситуации, но ещё и на личности по пути отыгрываются, хотя сами те ещё мерзкие ублюдки.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Andreev
Все просто: показывай самоотдачу, и тебя никогда не будут критиковать. Гном же никаких чудес в итоге не показал, а приехал в ПСЖ сугубо за длинным рублём (что, в общем, было ожидаемо с его стороны).
Как говорил кто-то из футбольных корифеев, ни один футболист не может быть выше клуба.
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Ответ <CRISTIANO>
Стремно,это то что у тебя никнейм - это название оружия, которое убивает людей.
Каких людей?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федя Букин
Ответ <CRISTIANO>
На секундочку напомню, что в Реале на банке сидит игрок с фамилией Азар, который 5-ый год рубит охреневшие деньги и просто сидит. Вы хоть одну акцию от болельщиков видели??? А это так то Реал, где играют одни чемпионы всего и вся, а тут какой-то сраный ПСЖ с какими-то претензиями к человеку с 7 ЗМ, который на пенсии приехал и на лайте голевухи раздает.
Тогда ладно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хавбек+
чем они они лучше актеров, клоунов? подписались развлекать народ развлекайте, а то ходят грустные, жалуются, будто квантовые задачи не удается решить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурад Гамзаев
Ответ Domian
Нет два короля) Один и у него трон после ЧМ.
Полемика ни о чем. Я признаю величие обоих. Обесценивать достижения любого из них = топить только за свое и за своих, не признавая окружающего мира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Ответ Джамал Арипов
В смысле я сижу в псж где играет Месси а ты что тут забыл или в верблюд лиге нечего писать.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурад Гамзаев
Целую твои мысли, Макелеле. Эти двое хакнули игру, и держат её уже 15 лет в своих 4 ногах. Критика неуместна, два короля коротые на многие десятилетия набили рекордов, которых не было ни у кого в прошлые 100 лет, и пройдет много лет, пока кто либо сможет повторить такое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Люди даже Бога и Иисуса критикуют. Если у меня есть аргументы критиковать каких то футболистов, что за позор я должен испытывать? Он серьёзно ведь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноттингемский Лес
пускай все критики добьются хотя бы 1% от успеха Лео и Криша. Ну а всё-таки , они же лучшие , соответственно и требования такие же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
А это уже говорит не 1,2,3 футболист Француз.
Думаю там футболисты умные чем народ французский или фанаты.
Обычно говорят футболисты не умные а с Францией всё наоборот.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий