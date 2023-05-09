Хау о Роналду и Неймаре в «Ньюкасле»: «Мы и близко не в состоянии подписывать лучших в мире»

Эдди Хау опроверг информацию о возможном подписании Криштиану Роналду или Неймара.

«Мы и близко не в состоянии подписывать таких игроков. Они лучшие в мире. Сейчас мы не можем позволить себе такие расходы на трансферы и зарплаты, так что нужно искать и развивать молодых игроков.

Спекуляции на этот счет были с первого дня после смены собственников. Естественно было предположить, что главные звезды будут переходить в «Ньюкасл». Но мы пошли другим путем. Мы и финансово не можем себе позволить такие сделки, и хотим подписывать подходящих игроков и людей.

Эти двое – потрясающие футболисты. Нас связывают с различными именами.

Я знаю, в каком направлении хочу вести команду и что мы можем и не можем делать на рынке», – заявил главный тренер « ».

Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен с доходом 136 млн долларов в год. Месси – 2-й, Мбаппе – 3-й

Неймар в курсе, что «ПСЖ» хочет его продать, и сам намерен уйти. Он интересен «Челси», «МЮ» и «Ньюкаслу»