Хау о Роналду и Неймаре в «Ньюкасле»: «Мы и близко не в состоянии подписывать лучших в мире»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эдди Хау Футбол

Эдди Хау опроверг информацию о возможном подписании Криштиану Роналду или Неймара.

«Мы и близко не в состоянии подписывать таких игроков. Они лучшие в мире. Сейчас мы не можем позволить себе такие расходы на трансферы и зарплаты, так что нужно искать и развивать молодых игроков.

Спекуляции на этот счет были с первого дня после смены собственников. Естественно было предположить, что главные звезды будут переходить в «Ньюкасл». Но мы пошли другим путем. Мы и финансово не можем себе позволить такие сделки, и хотим подписывать подходящих игроков и людей.

Эти двое – потрясающие футболисты. Нас связывают с различными именами.

Я знаю, в каком направлении хочу вести команду и что мы можем и не можем делать на рынке», – заявил главный тренер «Ньюкасла».

Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен с доходом 136 млн долларов в год. Месси – 2-й, Мбаппе – 3-й

Неймар в курсе, что «ПСЖ» хочет его продать, и сам намерен уйти. Он интересен «Челси», «МЮ» и «Ньюкаслу»

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22 комментария

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Муканов Арманбек
Ответ Artem Piatkov
При всём уважении, но Роналду с Неймаром даже не лучшие во Франции и Аравии Хотя португалец всё же успел сколотить шикарную карьеру и выиграть ЗМ, чего так и не удалось бразильцу при всех понтах
Ней до травмы был лучшим во Франции
+11
-2
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Artem Piatkov
При всём уважении, но Роналду с Неймаром даже не лучшие во Франции и Аравии

Хотя португалец всё же успел сколотить шикарную карьеру и выиграть ЗМ, чего так и не удалось бразильцу при всех понтах
+17
-11
+6
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Mur89
При всем уважении в Роналду и Неймару, нынешний Александр Исак сильнее обоих и вообще очень хорошую работу проделывает Хау, практически все трансферы крайне удачные
+6
-1
+5
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jonnysilverhand01
Ньюкасл по развитию, очень напоминает Челси в первые годы под руководством Абрамовича
+9
-6
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Джони Две Куртки
Ответ jonnysilverhand01
Ньюкасл по развитию, очень напоминает Челси в первые годы под руководством Абрамовича
что то я не припомню чтобы Ньюкасл так закупался в первые годы как Челси при Романе. Челси пачками покупал всё что блистело.
+3
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Roni7730
Ответ Игорь Климов
Португалец7 даже в топ-50 лучших игроков не входит.
Да ты прав сейчас но то что ты ярый Хейтер Легенду Футбола это говорит о том что он достаточно вам в своё время больно сделал
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Kel.Tu
культурно открестился
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arspurs9
Ответ Artem Piatkov
При всём уважении, но Роналду с Неймаром даже не лучшие во Франции и Аравии Хотя португалец всё же успел сколотить шикарную карьеру и выиграть ЗМ, чего так и не удалось бразильцу при всех понтах
Ну до травмы в начале сезона Неймар во Франции был
+1
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Roni7730
Ответ Игорь Климов
Кому больно сделал?! Ха-ха)
Да ты в жизни чем занимаешься? Гордишься своим комментарием против Роналду и похвалом Месси?! Если честно мне тебя жаль !
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sintenced
Про лучших в мире-то понятно. Но что про Роналду с Неймаром?
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Игорь Климов
Португалец7 даже в топ-50 лучших игроков не входит.
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Roni7730
Роналду Легенда но он к сожалению закончился как топ Футболист 🥺🥺🥺
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Алексей Тарасюк
Но Ньюкаслу летом надо нормально закупиться
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Muhammad Juraev
А при чём тут лучшие в мире?
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Remedy
Ответ Гадо Атырау
Криштиану точно уже не лучший в мире
Да ладно!
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thtscrz
Ответ Муканов Арманбек
Ней до травмы был лучшим во Франции
До какой из?)
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