Модрич про Бускетса: «Один из лучших полузащитников, против которых я играл. Это было очень приятно»

Лука Модрич отреагировал на новость об уходе Серджи Бускетса из «Барселоны».

Сегодня стало известно, что 34-летний полузащитник покинет каталонский клуб по окончании сезона.

«Один из лучших полузащитников, против которых я когда-либо играл. Это было очень приятно», – написал полузащитник « ».

Бускетс уходит из «Барселоны». Вот галерея его великого пути