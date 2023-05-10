Модрич про Бускетса: «Один из лучших полузащитников, против которых я играл. Это было очень приятно»
Лука Модрич отреагировал на новость об уходе Серджи Бускетса из «Барселоны».
Сегодня стало известно, что 34-летний полузащитник покинет каталонский клуб по окончании сезона.
«Один из лучших полузащитников, против которых я когда-либо играл. Это было очень приятно», – написал полузащитник «Реала».
Бускетс уходит из «Барселоны». Вот галерея его великого пути
У Реала - Модрич, Кроос, Каземиро
У Барсы - Хави, Иньеста, Бускетс
Тогда это было дико и раздражающе, но через 10+ лет стало веселым напоминанием о тех сражениях)