Модрич про Бускетса: «Один из лучших полузащитников, против которых я играл. Это было очень приятно»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Серджи Бускетс Футбол

Лука Модрич отреагировал на новость об уходе Серджи Бускетса из «Барселоны».

Сегодня стало известно, что 34-летний полузащитник покинет каталонский клуб по окончании сезона. 

«Один из лучших полузащитников, против которых я когда-либо играл. Это было очень приятно», – написал полузащитник «Реала». 

Бускетс уходит из «Барселоны». Вот галерея его великого пути

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21 комментарий

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Андрей Хенто
Модрич красавец, как всегда корректен и уважительно относится к своему визави. Признания от своего извечного соперника говорит о многом.
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Artem Piatkov
Ну что сказать, у Барсы и Реала свои легенды:

У Реала - Модрич, Кроос, Каземиро
У Барсы - Хави, Иньеста, Бускетс
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JENNINGS
Модрич - футболист, у которого абсолютно нет хейтеров, и сейчас он снова показывает свою корректность и отдаёт уважение легенде клуба, против которого он играл бесчисленное множество раз! Жаль, что эта эпоха медленно, но верно подходит к концу
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blaugrano
Что один, что другой - среди величайших виртуозов своего поколения. Хоть и не уровня Сити и АПЛ (Мерсон не может ошибаться).
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Псевдоадекват
Маэстро об гении, это дорогого стоит, оба одни из лучших полузащитников в истории
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alberto-m
Ответ serhio_ramos_
Бускетс один из лучших симулянтов в истории.
Написал один из самых мерзких футболистов в истории
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NartApsua
Браво!
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AnMe
Легенда о Легенде ❤️
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sheri_24
Маэстро о Маэстро
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Arkadios Avgitidis
Ответ Андрей Хенто
Модрич красавец, как всегда корректен и уважительно относится к своему визави. Признания от своего извечного соперника говорит о многом.
кто-что,но стоит признать, что Модрич ,помимо того, что является одним из лучших футболистов в истории футбола, но и как скромный ,уравновешенный,без понтов..одним словом, - джентльмен!
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Dario Alexys
Спасибо ему за легендарное подсматривание после "фола"
Тогда это было дико и раздражающе, но через 10+ лет стало веселым напоминанием о тех сражениях)
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Maksat Hasanow
Ответ JENNINGS
Модрич - футболист, у которого абсолютно нет хейтеров, и сейчас он снова показывает свою корректность и отдаёт уважение легенде клуба, против которого он играл бесчисленное множество раз! Жаль, что эта эпоха медленно, но верно подходит к концу
Может негде нету в Испании, в Хорватии, в Англии но, на спортсе найдется на любого. не понимаю как? Как вообще можно хейтит Модрича
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Андер Эррера
Ответ Maksat Hasanow
Может негде нету в Испании, в Хорватии, в Англии но, на спортсе найдется на любого. не понимаю как? Как вообще можно хейтит Модрича
как раз таки в Хорватии имеется. Его часто критикуют за то что отказался дать показания коррупционном деле
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Maksat Hasanow
Ответ blaugrano
Что один, что другой - среди величайших виртуозов своего поколения. Хоть и не уровня Сити и АПЛ (Мерсон не может ошибаться).
Да тут вообще без вопросов он не ошибётся. Интересно а что он скажет если Сити проиграет во втором матче
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Maksat Hasanow
Ответ Роман
Было время. Три опорников Бускетс-Хави-Месси, против Модрича-Кросса-Каземиро.
Ошибочка не Месси а Иньеста. И опорники из них только Бускетс и Казе
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