Карло Анчелотти: «Реал» провел совершенный матч – иначе 4:0 на «Камп Ноу» не выиграть. Мы отпраздновали в раздевалке»
Карло Анчелотти объяснил, за счет чего «Реал» разгромил «Барселону» (4:0) на «Камп Ноу»
«Мы провели совершенный матч – иначе нельзя было бы победить 4:0 на этом стадионе.
В начале первого тайма у нас были проблемы, но первый гол изменил динамику матча.
В такой игре важны характер и опыт. В составе нужно добиться сочетания энергичности, которой обладают Родриго, Вальверде, Камавинга, с опытом, который есть у Винисиуса, Модрича, Крооса. Они провели выдающийся матч.
Камавинга еще юн, он сейчас в хорошей форме и проявляет себя на любой позиции: как опорный полузащитник, как фланговый защитник. Он привыкает к новым функциям. Он хорошо провел эту дуэль.
В феврале я шутил, что мы выйдем в финал. Мы сохранили тот же подход, который был в матче Ла Лиги, но я изменил интерпретацию позиции Родриго. Небольшие детали оказывают решающее влияние на матчи.
Мы отпраздновали в раздевалке, потому что преодолели важную преграду на пути к финалу», – сказал главный тренер «Реала».
Но отдельно отметил бы Тибо, сделал важнейший сэйв, после которого Мадрид провел отличную контратаку и забил гол в раздевалку, полностью перехватив после этого инициативу в свои руки.
Барса при 0:1 - всё пропало, нам не отыграться.
Реал при 0:2 - есть ещё пара минут дополнительного времени, мы успеем забить три.