Карло Анчелотти: «Реал» провел совершенный матч – иначе 4:0 на «Камп Ноу» не выиграть. Мы отпраздновали в раздевалке»

Карло Анчелотти объяснил, за счет чего «Реал» разгромил «Барселону» (4:0) на «Камп Ноу»

«Мы провели совершенный матч – иначе нельзя было бы победить 4:0 на этом стадионе.

В начале первого тайма у нас были проблемы, но первый гол изменил динамику матча.

В такой игре важны характер и опыт. В составе нужно добиться сочетания энергичности, которой обладают Родриго, , Камавинга, с опытом, который есть у , , . Они провели выдающийся матч.

еще юн, он сейчас в хорошей форме и проявляет себя на любой позиции: как опорный полузащитник, как фланговый защитник. Он привыкает к новым функциям. Он хорошо провел эту дуэль.

В феврале я шутил, что мы выйдем в финал. Мы сохранили тот же подход, который был в матче Ла Лиги, но я изменил интерпретацию позиции Родриго. Небольшие детали оказывают решающее влияние на матчи.

Мы отпраздновали в раздевалке, потому что преодолели важную преграду на пути к финалу», – сказал главный тренер «Реала».