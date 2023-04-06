Карло Анчелотти: «Реал» провел совершенный матч – иначе 4:0 на «Камп Ноу» не выиграть. Мы отпраздновали в раздевалке»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Лука Модрич Камп Ноу Тони Кроос Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Родриго Гоэс Эдуардо Камавинга Футбол

Карло Анчелотти объяснил, за счет чего «Реал» разгромил «Барселону» (4:0) на «Камп Ноу»

«Мы провели совершенный матч – иначе нельзя было бы победить 4:0 на этом стадионе.

В начале первого тайма у нас были проблемы, но первый гол изменил динамику матча.

В такой игре важны характер и опыт. В составе нужно добиться сочетания энергичности, которой обладают Родриго, Вальверде, Камавинга, с опытом, который есть у Винисиуса, Модрича, Крооса. Они провели выдающийся матч.

Камавинга еще юн, он сейчас в хорошей форме и проявляет себя на любой позиции: как опорный полузащитник, как фланговый защитник. Он привыкает к новым функциям. Он хорошо провел эту дуэль.

В феврале я шутил, что мы выйдем в финал. Мы сохранили тот же подход, который был в матче Ла Лиги, но я изменил интерпретацию позиции Родриго. Небольшие детали оказывают решающее влияние на матчи.

Мы отпраздновали в раздевалке, потому что преодолели важную преграду на пути к финалу», – сказал главный тренер «Реала».

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20 комментариев

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soulsick
Ответ Tristan...
Какая чушь. Как бэ в Примере недавно в Класико Барса уступая 0-1 вырвала победу в конце матча.
Это у тебя чушь. 1-1 было уже по итогам первого тайма. Это во-первых. А во-вторых, если бы не микро-офсайд, тот матч тоже мог завершиться победой Реала, который, к слову, не успел восстановиться после сложного матча против Ливерпуля.
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Butrymovich Mikalai
нет сомнений в судействе ? удивительно!!!!
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Tristan...
Ответ koshaus
В чём разница между Барсой и Реалом? Барса при 0:1 - всё пропало, нам не отыграться. Реал при 0:2 - есть ещё пара минут дополнительного времени, мы успеем забить три.
Какая чушь. Как бэ в Примере недавно в Класико Барса уступая 0-1 вырвала победу в конце матча.
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-2
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Yubaba
Чави в подмётки Анчелотти не годится. Переиграл и уничтожил
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VuNePonimaete
Сборная Бразилии: так нам тебя ждать или нет?
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Андрей Хенто
Вся команда сегодня молодцы, шикарный матч.
Но отдельно отметил бы Тибо, сделал важнейший сэйв, после которого Мадрид провел отличную контратаку и забил гол в раздевалку, полностью перехватив после этого инициативу в свои руки.
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Verhovn
Карло - профессор. К сожалению Гави не готов ещё к таким встречам. Мадрид с победой.
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Вячеслав Пустохин
Ответ Вячеслав Пустохин
Анчелотти сегодня тактически полностью переиграл Хави
Тот факт, что Карло нереально крут у меня уже давно особого удивления не вызывает. А вот отсутствие действий во втором тайме от Хави это, мягко говоря, сильно поражает.
+1
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+1
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Parce
Ответ koshaus
В чём разница между Барсой и Реалом? Барса при 0:1 - всё пропало, нам не отыграться. Реал при 0:2 - есть ещё пара минут дополнительного времени, мы успеем забить три.
Грустно, но это так
+3
0
+3
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Nizam ali
Карол есть Кароль
+2
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+2
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koshaus
В чём разница между Барсой и Реалом?
Барса при 0:1 - всё пропало, нам не отыграться.
Реал при 0:2 - есть ещё пара минут дополнительного времени, мы успеем забить три.
+23
-2
+21
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siragh@yandex.ru
Странно,что он не отметил Бензема (хет-трик ,кстати)
+2
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Пако
Ещё раз спасибо Папе Карло!
+4
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Игорь Новиков
Мастер-класс от Карло. Классический кубковый матч Реала.
+3
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белошип
Дежурная победа на тренировочном унитазе)
+3
0
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rachidibrahimov
Второй тайм не игра а песня.
+4
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Asad Usmanhodjaev
Как всегда Физ форма Реала в середине весны на топ уровне, с одной стороны радует, но вот поздней зимой всегда сложно
+4
0
+4
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Granero-24
Не увольняйте Анчелотти !!! Летом усильте состав! Хала Мадрид! Хала Карло!
+24
-1
+23
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Роман
Анчелотти преподал урок сегодня физруку.
+30
-7
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Вячеслав Пустохин
Анчелотти сегодня тактически полностью переиграл Хави
+33
0
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