Де Брюйне получил 10 из 10 от Goal за матч с «Арсеналом», Холанд – 8. У 7 игроков «канониров» и Артеты – 3 из 10

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Издание Goal выставило оценки игрокам «Манчестер Сити» и «Арсенала» за матч в АПЛ.

В 33-м туре АПЛ «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» обыграл «Арсенал» со счетом 4:1.

Лучшую оценку за матч получил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне – 10 баллов из 10. 9 баллов получил Мануэль Аканджи, по 8 баллов – Джон Стоунз, Эрлинг Холанд и Джек Грилиш. По 7 баллов получили Кайл Уокер, Рубен Диаш, Родри и Бернарду Силва. По 6 баллов у Эдерсона, Илкая Гюндогана и вышедших на замену Рияда Мареза и Хулиана Альвареса.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получил от сайта 9 баллов.

Лучшую оценку среди игроков «Арсенала» получил вратарь Аарон Рэмсдейл – 8 баллов из 10. По 6 баллов поставили Бену Уайту, Леандро Троссарду и Рису Нелсону, по 5 баллов у Жоржиньо, Эмила Смита-Роу и Эдварда Нкетии. У Габриэла Магальяэса и Гранита Джаки по 4 балла.

3 балла получили 7 игроков «Арсенала»: Роб Холдинг, Александр Зинченко, Томас Парти, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Габриэл Жезус и Габриэл Мартинелли. Главный тренер команды Микель Артета также получил 3 балла из 10.

Я был готов к поражению «Арсенала», но так проиграть «Сити» – ужас

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16 комментариев

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Абдул Абакаев
Ответ Отец Абду
Лучший дуэт в АПЛ:)
Де хеа с Магой с тобой поспорят
+25
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Отец Абду
Лучший дуэт в АПЛ:)
+5
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Король Лев
Де Бог.
+3
-1
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Станислав Л
хейтеры Месси про него не вспоминают в контексте ЗМ, но это он лучший игрок МанСити прямо сейчас, а не Холанд
+2
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Экспертное мнение
Ответ Станислав Л
хейтеры Месси про него не вспоминают в контексте ЗМ, но это он лучший игрок МанСити прямо сейчас, а не Холанд
Скорее всего, Де Брюйне и Холанд отберут голоса друг у друга и на первом месте окажется Месси)))
+1
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Абдул Абакаев
лидер и мозг горожан
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igls54
КДБ разобрал Арсенал на запчасти
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Artem Ka
Что должен сделать тренер для 10 баллов? Вчера просто Арсенал был разобран на каждом участке поля
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Gornostaev
Рамсдейл в последних трёх матчах безальтернативно лучший игрок Арсенала, несмотря на пропущенные голы. Парень прогрессирует фантастически и это безумно радует. Но это слишком экстремальный способ апгрейдить кипера :)...
В остальном... КДБ и норвежский любитель молока хороши, это не новость :). Посмотрим, ещё не прозвучал финальный свисток последнего матча сезона...
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Кино Музыка
Идеально сыграл, фактически сделал игру.
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Destro7451
Ответ Абдул Абакаев
Де хеа с Магой с тобой поспорят
охранник колбасы и холодильник топ пара
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Akmor
Ответ Artem Ka
Что должен сделать тренер для 10 баллов? Вчера просто Арсенал был разобран на каждом участке поля
Видимо или не приходить на мат или самому сделать пас или забить. По другому тренеру 10 из 10 не выбитьи. Такие вот строгие критерии
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