Де Брюйне получил 10 из 10 от Goal за матч с «Арсеналом», Холанд – 8. У 7 игроков «канониров» и Артеты – 3 из 10

Издание Goal выставило оценки игрокам «Манчестер Сити» и «Арсенала» за матч в АПЛ.

В 33-м туре «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» обыграл «Арсенал» со счетом 4:1.

Лучшую оценку за матч получил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де – 10 баллов из 10. 9 баллов получил Мануэль Аканджи, по 8 баллов – Джон Стоунз, и . По 7 баллов получили , Рубен Диаш, Родри и Бернарду Силва. По 6 баллов у Эдерсона, Илкая Гюндогана и вышедших на замену Рияда Мареза и Хулиана Альвареса.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получил от сайта 9 баллов.

Лучшую оценку среди игроков «Арсенала» получил вратарь Аарон Рэмсдейл – 8 баллов из 10. По 6 баллов поставили Бену Уайту, Леандро Троссарду и Рису Нелсону, по 5 баллов у Жоржиньо, Эмила Смита-Роу и Эдварда Нкетии. У Габриэла Магальяэса и Гранита Джаки по 4 балла.

3 балла получили 7 игроков «Арсенала»: Роб Холдинг, Александр Зинченко, Томас Парти, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Габриэл Жезус и Габриэл Мартинелли. Главный тренер команды Микель Артета также получил 3 балла из 10.

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