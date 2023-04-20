Алвес снова попросил о предварительном освобождении. Защита Дани настаивает, что секс с жертвой был по обоюдному согласию

Дани Алвес попросил освободить его из тюрьмы, куда он попал из-за дела об изнасиловании.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Сегодня утром юристы Алвеса вновь попросили судью о временном освобождении клиента. Адвокаты аргументируют необходимость предварительного освобождения тем, что секс с потерпевшей якобы был по обоюдному согласию.

В качестве доказательств юристы предоставили экспертное заключение по снимкам, снятым камерами наблюдения в ночном клубе. По мнению защиты, снимки подтверждают, что подсудимый и потерпевшая флиртовали до секса, танцевали и пили вместе, а девушка добровольно вошла в туалет после того, как это сделал Алвес. Кроме того, адвокаты попытались заверить суд, что Дани не покинет Испанию.

21 февраля суд Барселоны уже отклонил прошение об освобождении Алвеса, основанное на тех же доводах.

Алвес допускает, что обвиняющая его девушка обиделась, поскольку он не был «внимательным и нежным» после секса. Дани повторил, что все было по обоюдному согласию

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