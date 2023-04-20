Алвес снова попросил о предварительном освобождении. Защита Дани настаивает, что секс с жертвой был по обоюдному согласию

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия девушки и спорт Футбол

Дани Алвес попросил освободить его из тюрьмы, куда он попал из-за дела об изнасиловании.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе Барселоны. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Сегодня утром юристы Алвеса вновь попросили судью о временном освобождении клиента. Адвокаты аргументируют необходимость предварительного освобождения тем, что секс с потерпевшей якобы был по обоюдному согласию.

В качестве доказательств юристы предоставили экспертное заключение по снимкам, снятым камерами наблюдения в ночном клубе. По мнению защиты, снимки подтверждают, что подсудимый и потерпевшая флиртовали до секса, танцевали и пили вместе, а девушка добровольно вошла в туалет после того, как это сделал Алвес. Кроме того, адвокаты попытались заверить суд, что Дани не покинет Испанию.

21 февраля суд Барселоны уже отклонил прошение об освобождении Алвеса, основанное на тех же доводах.

Алвес допускает, что обвиняющая его девушка обиделась, поскольку он не был «внимательным и нежным» после секса. Дани повторил, что все было по обоюдному согласию

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17 комментариев

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Геннадий Тимченко
почему же, как мимимум первые две недели после ареста Алвес был не в курсе, что секс был и был, к тому же, по обоюдному согласию ❓🤔
+24
-4
+20
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Flavius
Ответ Геннадий Тимченко
почему же, как мимимум первые две недели после ареста Алвес был не в курсе, что секс был и был, к тому же, по обоюдному согласию ❓🤔
Потому что тогда от него ещё не ушла жена
+17
-1
+16
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Мадрид наказывает!
До чего тупой насильник)))
Сидеть!
+16
-10
+6
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Flavius
Непонятно на каком основании они вообще его удерживают

Должно же как-то ограничиваться время предварительного заключения до суда. 4 месяца уже.
+3
-1
+2
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Liquidozz
"... что секс с жертвой был по обоюдному согласию"
Тут противоречие, если с "жертвой", то по "обоюдному" быть уже никак не может.
+2
0
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ConorNite
"Распространите ложь. Повторяйте ее из раза в раз и люди начнут воспринимать это как истину"
@
+4
-4
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Ғолиб Хошимов
Он что без адвоката? Лучше звони солю Гудману!😂
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Вроде бы только бизнес в тюрьме организовал. :)
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OldRedWhite
Не знаю , не знаю …
Из того , что мне попадалось в интернете предельно ясно , что девушка на днях собиралась принять монашеский постриг,
а за Алвесом пошла , решив , что он направился в молитвенную комнату !
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antoshka-2
в смысле не покинет Испанию? вроде дело в МЕКСИКЕ было
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sheri_24
«В качестве доказательств юристы предоставили экспертное заключение по снимкам, снятым камерами наблюдения в ночном клубе. По мнению защиты, снимки подтверждают, что подсудимый и потерпевшая флиртовали до секса, танцевали и пили вместе, а девушка добровольно вошла в туалет после того, как это сделал Алвес.»

Вошла в туалет после Алвеса! После, Карл!
Зачем? Автограф попросить?

Вдруг и вы все клевещете на него, не зная всей правды?
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OldRedWhite
Ответ Геннадий Тимченко
почему же, как мимимум первые две недели после ареста Алвес был не в курсе, что секс был и был, к тому же, по обоюдному согласию ❓🤔
Это правда Ваши реальные имя и фамилия ?
Или троллинг ?
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Александр Степанов
Ответ Flavius
Непонятно на каком основании они вообще его удерживают Должно же как-то ограничиваться время предварительного заключения до суда. 4 месяца уже.
Алвес слишком много раз лгал ( что называется сам напросился ) , такое Фемида не прощает, вот и сидит за неуважение к суду .
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