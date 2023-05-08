Фабио Капелло: «Месси был сильнейшим несколько лет, но Мбаппе сейчас лучше, пусть даже у него нет магии Лео»

Теги ПСЖ Лионель Месси Фабио Капелло лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Фабио Капелло убежден, что Лионель Месси сейчас уступает Килиану Мбаппе.

«Месси на протяжении многих лет показывал свой уровень, он великолепен. Он был сильнейшим футболистом на протяжении нескольких лет.

Но на данный момент Мбаппе лучше. Он сильный, быстрый, забивает голы, пусть даже в его игре нет той магии, что есть у Месси», – сказал бывший главный тренер «Реала».

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90 комментариев

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Футбол_это_жизнь
Если сравнивать Месси и Мбаппе то только в их праймовый период. И сразу станет ясно, что Мбаппе и Холланд даже рядом не стоят с Месси 10-14 года.
В вообще Месси как футболист более совершенный чем Мбаппе и Холланд вместе взятые. Эти двое это атлетизм, мощь и игра в продавливание своих зон. Месси это не только про голы. Лучший дриблинг, лучшее виденье поля, пасы, штрафные, голы. Месси умеет все на поле.
А сравнивать 35 летнего футбольного ветерана с 24 летним лбом смысла нет!
+74
-18
+56
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JENNINGS
Прямо сейчас Мбаппе один из лучших футболистов мира, это факт.
Другой вопрос, когда появится ещё такой футболист именно с магией Месси - большой вопрос.
При всём уважении, между аргентинцем и всем остальными футболистами, в т.ч. и нынешними в соответствующем возрасте - большая пропасть
+36
-5
+31
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TravenS
Ответ Эрнандес Эрнандес
Винисиуса специально не отметил? 😁
А это-то чудо тут причём?
+26
-6
+20
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DolJun
месси конечно лучший игрок своего поколения, но поколение прошло - мбаппе и холанд уже тут, чтобы потягаться за звание лучшего в своем поколении
+24
-12
+12
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Che Borz
Месси лучший игрок своего поколения, какие несколько лет?
+15
-4
+11
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AnMe
Ответ Футбол_это_жизнь
Если сравнивать Месси и Мбаппе то только в их праймовый период. И сразу станет ясно, что Мбаппе и Холланд даже рядом не стоят с Месси 10-14 года. В вообще Месси как футболист более совершенный чем Мбаппе и Холланд вместе взятые. Эти двое это атлетизм, мощь и игра в продавливание своих зон. Месси это не только про голы. Лучший дриблинг, лучшее виденье поля, пасы, штрафные, голы. Месси умеет все на поле. А сравнивать 35 летнего футбольного ветерана с 24 летним лбом смысла нет!
я бы не ограничил пик годами 10-14. Как по мне, в 19 году то, что он вытворял - лучше, чем рекорды за календарный год и сезон. Жаль, чуть не хватило лч взять. Учитывая, что в 35 уступает только выносливостью и скоростью ему 24-летнему.
+11
-2
+9
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DolJun
Ответ Эрнандес Эрнандес
Винисиуса специально не отметил? 😁
а что с ним?
+8
-1
+7
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Domian
Ответ Эрнандес Эрнандес
Чудо которое забивает в каждом матче, в том числе и в ЛЧ) И кстати, Винисиус в данный момент победитель: Лиги Чемпионов Чемпионата Испании Суперкубка Европы Клубного Чемпионата Мира Кубка Испании Конечно же не причем 😁
О, интересное зрелище)
Гадюки друг друга начали жалить)
+9
-2
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Футбол_это_жизнь
Ответ AnMe
я бы не ограничил пик годами 10-14. Как по мне, в 19 году то, что он вытворял - лучше, чем рекорды за календарный год и сезон. Жаль, чуть не хватило лч взять. Учитывая, что в 35 уступает только выносливостью и скоростью ему 24-летнему.
Ну тогда посмотрим как Мбаппе будет играть в 35.
Каждый год появляется кто-то сильнее Месси, но в долгую никто даже и близко не подобрался.
+7
-2
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zzzeeerrrooo
Ответ SCHOKKKK
Комментарий удален модератором
До сих пор не отошёл 😂😂😂
+6
-1
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rigobersong
Месси лучший игрок в истории футбола, а не своего поколения:) Несколько лет у Фабио, это 17?:)
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-4
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Moe Joe
Месси в прайме на несколько голов выше Мбаппе.
дриблинг, видинье поля, голые передачи, голы.
По индивидуальным наградам Месси в возрасте получил уже 3М и ЗБ
+7
-3
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Che Borz
несколько лет? 😂
+9
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rigobersong
Ответ migele12
Мбаппе молодой, вот весь его плюс.
До того как стал смотреть игры ПСЖ, то есть до прихода Месси, считал реально Мбаппе каким-то невероятным футболистом, но смотря Лигу 1 в достаточном количестве последние года 2, не сказал бы что он прям чем-то зацепил, да тот же Неймар в Барселоне играл гораздо сильнее, умнее и взрослее. Если игра не идет, Мбаппе теряется, редко может взять игру и в одиночку перевернуть в больших матчах результат, где надо перетерпеть и дожать соперника. Молодой? Ну ему в этом году уже 25 будет, Месси в 22 ЗМ брал, а в 25 забивал 93 гола за год. Играя во Франции, Мбаппе даже золотую бутсу ни разу не осилил взять:) Пока что ожидания от Мбаппе мне кажется не оправдались, он безусловно прекрасный игрок, но реально меня лично немного разочаровал, ожидал от него большего:))
+9
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TravenS
Ответ Эрнандес Эрнандес
Чудо которое забивает в каждом матче, в том числе и в ЛЧ) И кстати, Винисиус в данный момент победитель: Лиги Чемпионов Чемпионата Испании Суперкубка Европы Клубного Чемпионата Мира Кубка Испании Конечно же не причем 😁
Да тот же Бензема имеет более лучшую статистику...
+6
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leon01
Ну да , несколько лет….а точнее 17 так лет и магию не купишь. Посмотрим лет через 5 скорость начнёт проседать( а может и раньше) и что останется?? Он с трудом становится лучшим бомбардиром в не самом сильном чемпе и то больше половины голов с пасов того у которого магия таки есть!!
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OKayDoodle
Не понимаю, как можно сравнивать мбаппе с Месси и Роналду? Человек в золотом возрасте, но не забивает выходы один на один стабильно, и это в матчах лиги 1.
Он очень крут, не спорю, но не на их уровне. Они разрывали Ла лигу. Даже Холланд, возможно, ближе к ним, но ещё рано судить.
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migele12
Мбаппе молодой, вот весь его плюс.
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MonkeyMeister
Два качества, которые у Мбаппе лучше: это скорость и сила. Все остальное даже не близко. О чем речь?
+4
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TravenS
Ответ Эрнандес Эрнандес
Так Бензема сейчас лучший футболист мира - обладатель ЗМ 😁
Лучший по итогам прошлого сезона, сейчас лучший явно другой футболист
+4
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JENNINGS
Ответ Пенс
какой магией? Магия Рональдиньо была куда круче. С Роналдо та же история. Нашли мне мага.
Роналдиньо - великий игрок, один из лучших в своём поколении, с этим никто не спорит, но, к сожалению, сверкал он меньше Лео. Как фанат «Реала» признаю: Месси, начиная практически со своего дебюта, показывал внеземной футбол и статистически, и визуально в целом
+6
-3
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Футбол_это_жизнь
Ответ Эрнандес Эрнандес
Чудо которое забивает в каждом матче, в том числе и в ЛЧ) И кстати, Винисиус в данный момент победитель: Лиги Чемпионов Чемпионата Испании Суперкубка Европы Клубного Чемпионата Мира Кубка Испании Конечно же не причем 😁
Тогда Педро получается вообще первый номинант на Золотой мяч своего времени
ЧМ
ЧЕ
3 ЛЧ
3 Кубка Испании
4 Суперкубка
5 чемпионств Испании
Чемпион Англии (Челси)
Кубок Англии
ЛЕ
+3
0
+3
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Caterina
Ответ Бухгалтер2021
Комментарий удален модератором
Бухгалтерам этого не понять.
+4
-1
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vova123456
Ответ Пенс
какой магией? Магия Рональдиньо была куда круче. С Роналдо та же история. Нашли мне мага.
Ну да, ты же лучше понимаешь в футболе чем Капелло и сотни тренеров/игроков ему подобные... клоун.
+8
-5
+3
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Галым Нуркеев
Мбаппе возьмёт ЗМ ,но только не в ПСЖ
+3
-1
+2
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