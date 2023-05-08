Фабио Капелло: «Месси был сильнейшим несколько лет, но Мбаппе сейчас лучше, пусть даже у него нет магии Лео»
Фабио Капелло убежден, что Лионель Месси сейчас уступает Килиану Мбаппе.
«Месси на протяжении многих лет показывал свой уровень, он великолепен. Он был сильнейшим футболистом на протяжении нескольких лет.
Но на данный момент Мбаппе лучше. Он сильный, быстрый, забивает голы, пусть даже в его игре нет той магии, что есть у Месси», – сказал бывший главный тренер «Реала».
В вообще Месси как футболист более совершенный чем Мбаппе и Холланд вместе взятые. Эти двое это атлетизм, мощь и игра в продавливание своих зон. Месси это не только про голы. Лучший дриблинг, лучшее виденье поля, пасы, штрафные, голы. Месси умеет все на поле.
А сравнивать 35 летнего футбольного ветерана с 24 летним лбом смысла нет!
Другой вопрос, когда появится ещё такой футболист именно с магией Месси - большой вопрос.
При всём уважении, между аргентинцем и всем остальными футболистами, в т.ч. и нынешними в соответствующем возрасте - большая пропасть
Гадюки друг друга начали жалить)
Каждый год появляется кто-то сильнее Месси, но в долгую никто даже и близко не подобрался.
дриблинг, видинье поля, голые передачи, голы.
По индивидуальным наградам Месси в возрасте получил уже 3М и ЗБ
Он очень крут, не спорю, но не на их уровне. Они разрывали Ла лигу. Даже Холланд, возможно, ближе к ним, но ещё рано судить.
ЧМ
ЧЕ
3 ЛЧ
3 Кубка Испании
4 Суперкубка
5 чемпионств Испании
Чемпион Англии (Челси)
Кубок Англии
ЛЕ