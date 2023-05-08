Фабио Капелло: «Месси был сильнейшим несколько лет, но Мбаппе сейчас лучше, пусть даже у него нет магии Лео»

Фабио Капелло убежден, что Лионель Месси сейчас уступает Килиану Мбаппе.

« на протяжении многих лет показывал свой уровень, он великолепен. Он был сильнейшим футболистом на протяжении нескольких лет.

Но на данный момент лучше. Он сильный, быстрый, забивает голы, пусть даже в его игре нет той магии, что есть у Месси», – сказал бывший главный тренер «Реала».