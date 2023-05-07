Мбаппе забил 5-й гол в 4 последних матчах и делит с Ляказеттом лидерство в гонке бомбардиров Лиги 1. У Килиана 47 мячей в сезоне за клуб и сборную
Килиан Мбаппе сравнялся с Александром Ляказеттом в гонке бомбардиров Лиги 1.
В матче 34-го тура Лиги 1 против «Труа» форвард «ПСЖ» забил гол на 8-й минуте матча. Это 24-й гол Мбаппе в текущем сезоне Лиги 1.
Ранее нападающий «Лиона» Александр Ляказетт оформил покер в матче с «Монпелье» (5:4). В этом сезоне Лиги 1 на его счету также 24 забитых гола.
Всего в сезоне-2022/23 Мбаппе забил 47 голов за «ПСЖ» и сборную Франции. В последних 4 матчах он забил 5 голов.
Подробная статистика Килиана Мбаппе доступна здесь.
И второе, ты не ответил и на этот комментарий где я просил доказать что ты не б#####.
1. Да я говорил что контракт он подписал не с тренером а с руководством ПСЖ.
2. Новость и пост был про тренировки ПСЖ которые якобы назначен и Месси ушёл без разрешения Галтье. И я сказал что это фейк и Галтье это подтвердит. Что Месси ушел в СА без разрешения Галтье где он назначил тренировки. А тренировку то не назначили. И Галтье об этом не сказал и об этом его не спросили. Но на следующий день подтвердили мои слова тем , что не было никаких тренировок до отъезда Месси. Получается по факту новость фейк. И ты проиграл спор. Да это не сказал Галтье, но это разве меняет суть спора про новость про тренировки??