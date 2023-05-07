Мбаппе забил 5-й гол в 4 последних матчах и делит с Ляказеттом лидерство в гонке бомбардиров Лиги 1. У Килиана 47 мячей в сезоне за клуб и сборную

Килиан Мбаппе сравнялся с Александром Ляказеттом в гонке бомбардиров Лиги 1.

В матче 34-го тура Лиги 1 против « » форвард «ПСЖ» забил гол на 8-й минуте матча. Это 24-й гол Мбаппе в текущем сезоне Лиги 1.

Ранее нападающий « » оформил покер в матче с « » (5:4). В этом сезоне Лиги 1 на его счету также 24 забитых гола.

Всего в сезоне-2022/23 Мбаппе забил 47 голов за « » и сборную Франции. В последних 4 матчах он забил 5 голов.

Подробная статистика Килиана Мбаппе доступна здесь.