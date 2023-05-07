Мбаппе забил 5-й гол в 4 последних матчах и делит с Ляказеттом лидерство в гонке бомбардиров Лиги 1. У Килиана 47 мячей в сезоне за клуб и сборную

Теги Лион ПСЖ Труа Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Монпелье Александр Ляказетт Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе сравнялся с Александром Ляказеттом в гонке бомбардиров Лиги 1.

В матче 34-го тура Лиги 1 против «Труа» форвард «ПСЖ» забил гол на 8-й минуте матча. Это 24-й гол Мбаппе в текущем сезоне Лиги 1.

Ранее нападающий «Лиона» Александр Ляказетт оформил покер в матче с «Монпелье» (5:4). В этом сезоне Лиги 1 на его счету также 24 забитых гола.

Всего в сезоне-2022/23 Мбаппе забил 47 голов за «ПСЖ» и сборную Франции. В последних 4 матчах он забил 5 голов.

Подробная статистика Килиана Мбаппе доступна здесь.

27 комментариев

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Los Galácticos
Старичок Ляказетт который играет в куда более скромном составе но идет нога в ногу по голам с Мбаппе как бы намекает на уровень чемпионата и его главной звезды.
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Фёдор Кузнецов
Нам же тут рассказывали что Мбаппе ни разу не забьёт без пасов Месси и вообще у ПСЖ не будет шансов
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-18
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che kaif
Ответ Los Galácticos
Старичок Ляказетт который играет в куда более скромном составе но идет нога в ногу по голам с Мбаппе как бы намекает на уровень чемпионата и его главной звезды.
Как бы в Лионе Ляказет главный тащер и на него играют всей командой. А в ПСЖ забивать все хотят. Мбаппе в Лионе забивал бы не меньше а скорее всего больше
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прощай Роналду
Ответ Фёдор Кузнецов
Нам же тут рассказывали что Мбаппе ни разу не забьёт без пасов Месси и вообще у ПСЖ не будет шансов
Сам себе рассказывал, чтобы потом себе же доказать и плюсики собирать? Как будто до Месси он только с трансами да в туалете голы забивал
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Александр Богданов
Ответ Tristan...
О чём говорил уровень Серии А, когда при живом Роналду лучшим бомбардиром становился 36 летний Куальярелла?
о том что это случайность и процесс адаптации Роналду к новой лиге и клубу, тем более он в итоге свое первое место взял
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Greatest Of All Time
Ответ Фёдор Кузнецов
Комментарий удален модератором
А ты сначала тут напомни тему. Что бы все понял и с прикреплённом постом где это спор обсуждался. Именно тот спор о чем был речь , спор ведь о том, что тренировки были назначены до вылета Месси в СА, пост был именно об этом. А оказался что это не так , его назначили после того как Месси улетел в СА. Получается новость фейковый так как его доказали, что не было никаких тренировок. По этому спор проиграл ты но не удалил аккаунт почему???
И второе, ты не ответил и на этот комментарий где я просил доказать что ты не б#####.
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Greatest Of All Time
Ответ Фёдор Кузнецов
1 ты сказал что Галтье выйдет и скажет что это фейк на следующий день, он этого не сделал, спор проиграл ты 2 не вижу смысла отвечать человеку который проиграл спор на удаление аккаунта
1. Но ведь доказали что новость был фейковым, сказал это Галтье или нет. Это подтвердили другие, если спросить Галтье и он тоже подтвердил бы. Но его об этом никто не спросил. Был ли назначен тренировка до вылета Месси в СА или всетаки после. По сути спор был про тренировки был до или после. А по фактам , тренировку назначили после вылета Месси в СА. А ты спорил что это новость не фейк и подтверджал что тренировка назначен до вылета Месси в СА и то что это не фейк. И кто тут проиграл спор???
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Tristan...
Ответ Los Galácticos
Старичок Ляказетт который играет в куда более скромном составе но идет нога в ногу по голам с Мбаппе как бы намекает на уровень чемпионата и его главной звезды.
О чём говорил уровень Серии А, когда при живом Роналду лучшим бомбардиром становился 36 летний Куальярелла?
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граф Якунин
Ответ che kaif
Как бы в Лионе Ляказет главный тащер и на него играют всей командой. А в ПСЖ забивать все хотят. Мбаппе в Лионе забивал бы не меньше а скорее всего больше
А сколько бы он забивал в труа или бастии? В бастии на него еще бы почти вся Корсика молилась, не то чтоб вся команда играла
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Фёдор Кузнецов
Ответ Greatest Of All Time
Фёдор, ты же не бал####. Покажи хоть 1 такой комментарий где говорится что Мбапе ни разу не забьёт без пасов Месси. Ждём комментарий. Узнаем б###### ты или нет.
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Greatest Of All Time
Ответ Фёдор Кузнецов
Нет, всё началось с того что я написал что на отъезд на другую часть света игрок должен просить разрешения у тренера, ты начал писать что это не тренер заключал контракт и Галтье уже завтра скажет что этого не было,про поставленную или нет тренировку речи не было, была о том что игрок без спроса тренера уехал на другую часть света
🤣🤦🏻‍♂️
1. Да я говорил что контракт он подписал не с тренером а с руководством ПСЖ.
2. Новость и пост был про тренировки ПСЖ которые якобы назначен и Месси ушёл без разрешения Галтье. И я сказал что это фейк и Галтье это подтвердит. Что Месси ушел в СА без разрешения Галтье где он назначил тренировки. А тренировку то не назначили. И Галтье об этом не сказал и об этом его не спросили. Но на следующий день подтвердили мои слова тем , что не было никаких тренировок до отъезда Месси. Получается по факту новость фейк. И ты проиграл спор. Да это не сказал Галтье, но это разве меняет суть спора про новость про тренировки??
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прощай Роналду
Ответ Эрнандес Эрнандес
Мбаппе плевать есть Месси или нету , он будет забивать всегда.. а без Месси еще больше. ПСЖ без Месси бы добилась больше успехов, чем с ним… да и Мбаппе начал забивать меньше при аргентинце.
Он его на поле держит что ли, чтобы тот не забивал или что? Или отправляя его вырезающей передачей 1на1 в след кричит кто забьёт тот #уй?
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прощай Роналду
Ответ Эрнандес Эрнандес
Со 100% уверенностью говорю, что будь Месси на поле, то кулесы бы доказывали, что этот гол был забит благодаря именно гнома)
Любой гол забивают благодаря тем кто учавствовал в процессе всей атаки, победит победитель, для тебя это видимо открытие века)
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sayemlo
Ответ Роберт Валанцаска
Ну так а ты не в курсе, что Мбаппе забил, так как набрался опыта в играх с величайшим?
ты смешной) мбапее до прихода меси имел ещё более внушительную статистику)
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