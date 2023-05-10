Экс-гендиректор «Зенита»: «Выигрывать РПЛ, имея более качественный состав и безразмерный мешок для премиальных, можно и 10 раз. В условиях изоляции это непоказательно»
Илья Черкасов высказался о пятом чемпионстве «Зенита» подряд.
– У меня примерно такая же реакция на победу «Зенита», как у всех. Я считаю, что достижения в футболе на длинном периоде – это всегда функции бюджетов, хотим мы этого или нет. Практически любой чемпионат это подтверждает.
АПЛ в каком-то случае может выиграть и «Блэкберн». Но во всех остальных выигрывает или «Манчестер Юнайтед», или «Манчестер Сити», или «Челси» – клубы, превосходящие другие по бюджету. Или взять Испанию. Там два с половиной, половина – это «Атлетико», клуба, которые по бюджету несопоставимы ни с кем. Они какой-то чемпионат могут отдать четвертой или пятой команде, но целом чудес не бывает.
– Работает закон больших чисел?
– Типа того. В данном случае – закон больших денежных сумм. Наш чемпионат не является в этом смысле исключением. А бразильский уклон у «Зенита» или какой-то другой, не так важно. Завтра они купят суринамцев в команду, будет это некий «Аякс», допустим.
– Комментатор Владимир Перетурин в свое время призывал завозить в страну «отцов из Суринама» – это было в те времена, когда Руд Гуллит хорошо играл.
– Да-да-да, вот оно самое. При этом надо отметить, что Гуллит, Зеедорф – игроки школы «Аякса», но искали их в других местах.
– В «Зенит» как-то привезли много аргентинцев – с ними не удалось ударно провести даже сезон.
– Вот как раз здесь начинается работа тренерского штаба. Насколько она квалифицированная, насколько тренерам удается находить общий язык с игроками – от этого все зависит. Тут честь и хвала Сергею Семаку, который держит эту команду в узде, находит мотивацию для игроков и возможность их как-то организовывать.
Это непросто, требует определенной квалификации и опыта. Он, безусловно, все это набрал за годы карьеры. Но, пока мы не вернемся в еврокубки, невозможно проверить, насколько все это хорошо работает. Последний опыт выступлений «Зенита» в еврокубках был довольно печальный, даже при Семаке.
Выигрывать чемпионат, имея более качественный состав, более длинную скамейку и безразмерный мешок для выдачи премиальных, можно и пять, шесть, десять раз. Почему нет? В условиях изоляции это все не очень показательно, – сказал бывший генеральный директор «Зенита».
Но за промежуточные 1/8 в ЕК чашек не дают - подобные "достижения" помнит только статистика, пока евро-кэфы РФ не начинают проседать, а когда всё в порядке особо никто не вспоминает, что эти евро-кэфы Зенит в те времена добывал.
Поэтому национальный Чемпионат "был, есть и будет" в приоритете, а ЕК - приятный бонус, о чем Семак постоянно прозрачно намекал, а в последнее время стал говорить открытым текстом.
Причем ЕК 90х, 00х и 20x - это принципиально разные по сложности и капиталоёмкости турниры. С каждым новым десятилетием европейский футбол всё более коммерциализируется и сейчас там вращаются такие деньги, на фоне которых даже бюджет Зенита не дотягивает до середняков.
После этого читать стало неинтересно. Гуллит ни одного матча не сыграл за Аякс, и в академии Аякса он тоже не был...
Нужно лет 5 одинаковых бюджетов, и то найдете отговорки почему все равно не честно станет по итогу.
И вот беда, за указанные 4-6 млн соперники привозят отборные дрова, от которых болельщики плюются, а совсем не лучших игроков чемпионата.
Кроме Спартака, те лузеры. Так исторически сложилось.. :DD
Шютка.
Топил за Спартак, когда они в еврокубках играли при Романцеве. Бились на равных с лучшими командами Европы. Ширко, Титов, Цымбаларь, Робсон и т.д.
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Это настолько очевидно, что говорить об этом глупо...
Это закон природы, первые сто футболистов мира сосредоточены в восьми клубах, а если посмотрите их скамейку, там и следующие сто сидят.
Малком из той самой второй сотни, а у нас он лучший.
А почему? Бюджет Зенита где-то 200млн, а Реала 700, а первая десятка начинается с 400 млн.
О чём тут говорить? Играть своими, как Галицкий? Так наши свои у Галицкого и играют, Петров и Ионов....
Я не против, я не против чтобы сегодня легионеры у нас на работу не принимались, только они же и в Волге Тольятти, и в Акроне...Премьер лигу вы отследите, а как низы? Натурализуют и не узнаешь, где наши , а где ваши.
Сразу после собрания акционеров состоялось заседание совета директоров клуба, на котором было объявлено об отставке генерального директора команды Ильи Черкасова, занимавшего этот пост на протяжении трех лет. Фурсенко пояснил, что в целом прежнее руководство «Зенита» его вполне устраивало, однако стиль работы Черкасова не подошел «Газпрому» — главному акционеру «Зенита». «Это также, как в футбольной команде — бывает, что игрок хороший, но не вписывается в стиль игры команды. Поэтому с ним и приходится расставаться, хотя мы от души поблагодарили Илью Сергеевича за проделанную им работу», — сказал Фурсенко.