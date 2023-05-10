Экс-гендиректор «Зенита»: «Выигрывать РПЛ, имея более качественный состав и безразмерный мешок для премиальных, можно и 10 раз. В условиях изоляции это непоказательно»

Илья Черкасов высказался о пятом чемпионстве «Зенита» подряд.

– У меня примерно такая же реакция на победу «Зенита», как у всех. Я считаю, что достижения в футболе на длинном периоде – это всегда функции бюджетов, хотим мы этого или нет. Практически любой чемпионат это подтверждает.

АПЛ в каком-то случае может выиграть и «Блэкберн». Но во всех остальных выигрывает или «Манчестер Юнайтед», или «Манчестер Сити», или «Челси» – клубы, превосходящие другие по бюджету. Или взять Испанию. Там два с половиной, половина – это «Атлетико», клуба, которые по бюджету несопоставимы ни с кем. Они какой-то чемпионат могут отдать четвертой или пятой команде, но целом чудес не бывает.

– Работает закон больших чисел?

– Типа того. В данном случае – закон больших денежных сумм. Наш чемпионат не является в этом смысле исключением. А бразильский уклон у «Зенита» или какой-то другой, не так важно. Завтра они купят суринамцев в команду, будет это некий «Аякс», допустим.

– Комментатор Владимир Перетурин в свое время призывал завозить в страну «отцов из Суринама» – это было в те времена, когда Руд Гуллит хорошо играл.

– Да-да-да, вот оно самое. При этом надо отметить, что Гуллит, Зеедорф – игроки школы «Аякса», но искали их в других местах.

– В «Зенит» как-то привезли много аргентинцев – с ними не удалось ударно провести даже сезон.

– Вот как раз здесь начинается работа тренерского штаба. Насколько она квалифицированная, насколько тренерам удается находить общий язык с игроками – от этого все зависит. Тут честь и хвала Сергею Семаку, который держит эту команду в узде, находит мотивацию для игроков и возможность их как-то организовывать.

Это непросто, требует определенной квалификации и опыта. Он, безусловно, все это набрал за годы карьеры. Но, пока мы не вернемся в еврокубки, невозможно проверить, насколько все это хорошо работает. Последний опыт выступлений «Зенита» в еврокубках был довольно печальный, даже при Семаке.

Выигрывать чемпионат, имея более качественный состав, более длинную скамейку и безразмерный мешок для выдачи премиальных, можно и пять, шесть, десять раз. Почему нет? В условиях изоляции это все не очень показательно, – сказал бывший генеральный директор « ».