Экс-гендиректор «Зенита»: «Выигрывать РПЛ, имея более качественный состав и безразмерный мешок для премиальных, можно и 10 раз. В условиях изоляции это непоказательно»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Илья Черкасов Футбол

Илья Черкасов высказался о пятом чемпионстве «Зенита» подряд.

– У меня примерно такая же реакция на победу «Зенита», как у всех. Я считаю, что достижения в футболе на длинном периоде – это всегда функции бюджетов, хотим мы этого или нет. Практически любой чемпионат это подтверждает.

АПЛ в каком-то случае может выиграть и «Блэкберн». Но во всех остальных выигрывает или «Манчестер Юнайтед», или «Манчестер Сити», или «Челси» – клубы, превосходящие другие по бюджету. Или взять Испанию. Там два с половиной, половина – это «Атлетико», клуба, которые по бюджету несопоставимы ни с кем. Они какой-то чемпионат могут отдать четвертой или пятой команде, но целом чудес не бывает.

– Работает закон больших чисел?

– Типа того. В данном случае – закон больших денежных сумм. Наш чемпионат не является в этом смысле исключением. А бразильский уклон у «Зенита» или какой-то другой, не так важно. Завтра они купят суринамцев в команду, будет это некий «Аякс», допустим.

– Комментатор Владимир Перетурин в свое время призывал завозить в страну «отцов из Суринама» – это было в те времена, когда Руд Гуллит хорошо играл.

– Да-да-да, вот оно самое. При этом надо отметить, что Гуллит, Зеедорф – игроки школы «Аякса», но искали их в других местах.

– В «Зенит» как-то привезли много аргентинцев – с ними не удалось ударно провести даже сезон.

– Вот как раз здесь начинается работа тренерского штаба. Насколько она квалифицированная, насколько тренерам удается находить общий язык с игроками – от этого все зависит. Тут честь и хвала Сергею Семаку, который держит эту команду в узде, находит мотивацию для игроков и возможность их как-то организовывать.

Это непросто, требует определенной квалификации и опыта. Он, безусловно, все это набрал за годы карьеры. Но, пока мы не вернемся в еврокубки, невозможно проверить, насколько все это хорошо работает. Последний опыт выступлений «Зенита» в еврокубках был довольно печальный, даже при Семаке.

Выигрывать чемпионат, имея более качественный состав, более длинную скамейку и безразмерный мешок для выдачи премиальных, можно и пять, шесть, десять раз. Почему нет? В условиях изоляции это все не очень показательно, – сказал бывший генеральный директор «Зенита».

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39 комментариев

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Злодей Спб
Чемпионат - это чемпионат, Еврокубки - это еврокубки. Совершенно два разных первенства. Без успехов в первом - не может быть участия во втором. Обратной силы утверждение не имеет - Зенит при руководстве Спалетти и Боаша неплохо выступал в еврокубках (о чем старательно умалчивают критики Зенита), попутно терпел поражение во внутреннем Чемпионате.

Но за промежуточные 1/8 в ЕК чашек не дают - подобные "достижения" помнит только статистика, пока евро-кэфы РФ не начинают проседать, а когда всё в порядке особо никто не вспоминает, что эти евро-кэфы Зенит в те времена добывал.

Поэтому национальный Чемпионат "был, есть и будет" в приоритете, а ЕК - приятный бонус, о чем Семак постоянно прозрачно намекал, а в последнее время стал говорить открытым текстом.

Причем ЕК 90х, 00х и 20x - это принципиально разные по сложности и капиталоёмкости турниры. С каждым новым десятилетием европейский футбол всё более коммерциализируется и сейчас там вращаются такие деньги, на фоне которых даже бюджет Зенита не дотягивает до середняков.
+25
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Давид Agabekyan
Ответ Алексей Сигаев
Если бы не условия изоляции, в еврокубках подстерегали коварные Мальме и Брюгге
А Сент галенны и браги
+12
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Тасманиец
"При этом надо отметить, что Гуллит, Зеедорф – игроки школы «Аякса», но искали их в других местах"

После этого читать стало неинтересно. Гуллит ни одного матча не сыграл за Аякс, и в академии Аякса он тоже не был...
+8
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Обидно, что отстранили от кормушки?
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schwein
Я понять не могу. Когда говорят (условно), что у Зенита бюджет в 2 раза больше, чем у ближайших конкурентов, и это разумная причина для 5ти летней гегемонии, то почему от Зенита требуют чего то в еврокубках, где его бюджет в 3 раза меньше, чем у тех же Челси и Ювентуса, которые попались в группу в последний раз?
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Zenith forever
Вечных чемпионов не бывает и когда-то другой клуб сменит на вершине Зенит. Я имею ввиду не успех в одном чемпионате, а в нескольких подряд. Но что точно, этим клубом точно не будет Спартак. Ему бы хоть в призерах побывать стабильно, а то и этого не могут, одна болтовня про будущие успехи, которая уже настолько приелась, что даже не смешит, как раньше.
+5
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Виктор
Ответ waleri
А он и не подвергает его сомнению во внутреннем пользовании. Справедливо говоря, что критерием реальной оценки являются Еврокубки.
Критерием реальной оценки тренера является победа его команды в чемпионате.
+4
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Мартинелли
Ответ schwein
Я понять не могу. Когда говорят (условно), что у Зенита бюджет в 2 раза больше, чем у ближайших конкурентов, и это разумная причина для 5ти летней гегемонии, то почему от Зенита требуют чего то в еврокубках, где его бюджет в 3 раза меньше, чем у тех же Челси и Ювентуса, которые попались в группу в последний раз?
А бюджет Брюгге, Бенфики какой?
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schwein
Ответ Алексей Сигаев
Если бы не условия изоляции, в еврокубках подстерегали коварные Мальме и Брюгге
Запомните дети, разгром дома и ничья на выезде это теперь позор. Вот
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Остап Бендер Сгибальщик
ну что могу сказать?а ничего...очередной вброс человека которого выгнали из Зенита
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schwein
Ответ Ростов-на-Дону
Хоть раз бы, просто ради любопытства, провести честный чемпионат с равными возможностями всех клубов воровства из кормушки!
Вам один чемпионат ничем не поможет, за год команду не собрать.
Нужно лет 5 одинаковых бюджетов, и то найдете отговорки почему все равно не честно станет по итогу.
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Доктор Верховцев
Ох уж эти «безразмерные мешки для премиальных»! Ощущение, что дай Торпедо по пять миллионов на нос, они всех разгромят.
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Сергей Жарковский
Обида очередного экс , был при клубе, всё было хорошо! Теперь игроки не те, играют не так.
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Zenith forever
Ответ А.Э.РАСИМ
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Что за истерика? Все не отойдешь от очередного поражения Спартака от Зенита? Вроде давно пора привыкнуть.
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schwein
Ответ Алексей Сигаев
"Теперь" это не позор. "Теперь" это великие достижения великого тренера Семака. И немножко - купленных на народные деньги в три раза дороже рыночной цены негров.
Ну допустим вы правы и их реальная стоимость в 3 раза меньше, то есть 4-6 млн евро.
И вот беда, за указанные 4-6 млн соперники привозят отборные дрова, от которых болельщики плюются, а совсем не лучших игроков чемпионата.
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Злодей Спб
Надо всех уволенных из Зенита и обиженных на клуб опросить, будет много "еды" для троллей :)
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костянчик1918
Ответ Алексей Сигаев
Если бы не условия изоляции, в еврокубках подстерегали коварные Мальме и Брюгге
Напомни как спартак выступал в ЛЧ)
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костянчик1918
Ответ Давид Agabekyan
А Сент галенны и браги
Это же другое )))
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Виктор
Ответ А.Э.РАСИМ
Спартак не Зенита проигрывает, малыш, а политической ситуации. Когда вы поймете, что страна смеется над ТАКИМ чемпионатом? То, что выводят на авансцену лизунов-ветеранов, которые рассуждают тут настолько все честно.... Вы действительно, думаете, что народ верит? Вы наивный человек? Сейчас чемпионата России нет. Не может быть чемпионата с заранее объявленным чемпионом. Это фикция. А что вы будете делать, когда закончится бесплатная помада, мэм?
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KOTOV71
Ответ Zenith forever
Вечных чемпионов не бывает и когда-то другой клуб сменит на вершине Зенит. Я имею ввиду не успех в одном чемпионате, а в нескольких подряд. Но что точно, этим клубом точно не будет Спартак. Ему бы хоть в призерах побывать стабильно, а то и этого не могут, одна болтовня про будущие успехи, которая уже настолько приелась, что даже не смешит, как раньше.
Какие " ..про будущее успехи "?! Они только о " прошлом" говорят!
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Sarumian
Зенит в РПЛ это как команда "мечты" в футбольном менеджере на самом лёгком уровне. Скупил всех лучших и удивляешься, что у тебя никто выиграть не может.
Кроме Спартака, те лузеры. Так исторически сложилось.. :DD
Шютка.
Топил за Спартак, когда они в еврокубках играли при Романцеве. Бились на равных с лучшими командами Европы. Ширко, Титов, Цымбаларь, Робсон и т.д.
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waleri
Ответ RSI
Всё так. Что не отменяет тренерского таланта Семака.
А он и не подвергает его сомнению во внутреннем пользовании. Справедливо говоря, что критерием реальной оценки являются Еврокубки.
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Nick Crosier
У Зенита как известно победы и трофеи не считаются.
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AIBOLIT66
остальных выигрывает или «Манчестер Юнайтед», или «Манчестер Сити», или «Челси» – клубы, превосходящие другие по бюджету. Или взять Испанию. Там два с половиной, половина – это «Атлетико», клуба, которые по бюджету несопоставимы ни с кем. Они какой-то чемпионат могут отд=
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Это настолько очевидно, что говорить об этом глупо...
Это закон природы, первые сто футболистов мира сосредоточены в восьми клубах, а если посмотрите их скамейку, там и следующие сто сидят.
Малком из той самой второй сотни, а у нас он лучший.
А почему? Бюджет Зенита где-то 200млн, а Реала 700, а первая десятка начинается с 400 млн.
О чём тут говорить? Играть своими, как Галицкий? Так наши свои у Галицкого и играют, Петров и Ионов....
Я не против, я не против чтобы сегодня легионеры у нас на работу не принимались, только они же и в Волге Тольятти, и в Акроне...Премьер лигу вы отследите, а как низы? Натурализуют и не узнаешь, где наши , а где ваши.
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Остап Бендер Сгибальщик
Вчера в офисе компании «Лентрансгаз» состоялось ежегодное заседание собрания акционеров «Зенита», в ходе которого вновь утвердили пост президента ФК «Зенит», который был упразднен после ухода из клуба Виталия Мутко. Новым президентом «Зенита» стал Сергей Фурсенко, совмещающий теперь эту должность с должностью председателя совета директоров клуба. «Таким образом, мы вернулись к временам, когда у руля клуба был Виталий Мутко. К тому же это значительно расширит мои полномочия, поскольку нам предстоит вывести „Зенит“ на совершенно иной уровень», — прокомментировал для «СЭ» это событие Фурсенко.

Сразу после собрания акционеров состоялось заседание совета директоров клуба, на котором было объявлено об отставке генерального директора команды Ильи Черкасова, занимавшего этот пост на протяжении трех лет. Фурсенко пояснил, что в целом прежнее руководство «Зенита» его вполне устраивало, однако стиль работы Черкасова не подошел «Газпрому» — главному акционеру «Зенита». «Это также, как в футбольной команде — бывает, что игрок хороший, но не вписывается в стиль игры команды. Поэтому с ним и приходится расставаться, хотя мы от души поблагодарили Илью Сергеевича за проделанную им работу», — сказал Фурсенко.
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