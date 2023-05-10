Ольга Смородская: «Я люблю Семака и Карпина, а Галактионова – не очень»

Теги Локомотив Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Валерий Карпин Ольга Смородская Михаил Галактионов Футбол

Ольга Смородская призналась, что не любит нынешнего тренера «Локомотива».

«Я люблю и Семака, и Карпина – вот их двоих. А вот Галактионова не очень», – сказала бывший президент «Локомотива».

Под руководством Михаила Галактионова «Локомотив» в весенней части сезона-2022/23 сумел подняться с 14-го места на 9-е в турнирной таблице Мир РПЛ.

Сергей Семак в 5-й раз подряд стал чемпионом с «Зенитом». Ростов Валерия Карпина занимает 3-е место.

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34 комментария

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Vadim Kovalev
Ответ dimamak10
Интересно как она оценивает тренера. Внешне или по результатам
у кого в атаке по шире, а в защите поуже, тот и в фаворе
+48
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+45
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Екн Лор
Журналисту надо было ответить: Ольга Юрьевна, мы о футболе, а вы о чём?
+46
-7
+39
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dimamak10
Интересно как она оценивает тренера. Внешне или по результатам
+19
-3
+16
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slow focus
как же она ненавидит любого, кто хоть какую-то пользу локо приносит
+16
-1
+15
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Timur_A
Услышав это, Галактионов три ночи прорыдал, а Карпин и Семак решили выяснить кому достанется баба Оля при помощи дуэли.
+10
-2
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dudufufu
МЖМ
+7
-2
+5
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Алексеич (Ростов-Дон)
За Галактионовым очень интересно будет наблюдать в следующем сезоне.
+7
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xomamb
я помню, что в бытность ее президентом Локо она имела привычку заходить после выигранных матчей в раздевалку и целовать авторов голов
и как-то результативность упала на дно
поэтому на месте Михалыча я бы выдохнул, а вот Семаку и кучерявой няшке следовало бы напрячься
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ezheloko
Я люблю конечно всех, но Валеру больше всех!
+6
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Viktoria Petrovskaya
Ответ dimamak10
Интересно как она оценивает тренера. Внешне или по результатам
Угадай по турнирной таблице
+3
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Булат87
Галактионов этого не переживёт
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nightstorm@mail.ru
Ответ Любовь Мелехова
Мдя. Любовь - это страшная сила.(с)
Говоря словами одного исполнителя, "**ка любовь", простите за каламбур)
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Balt
Ну так кто бы не возглавлял Локомотив, да ещё и результат даёт, ей он будет нелюбим. Так и при ней в качестве директора было. ))
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Алексей Александрович
Кому интересно кого она любит а кого нет?????? Зачем здесь публикуют фантазии старой женщиныыыыы зачем спортс ты простишь эту дичь
+1
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Сергей Сунчилиев
Для чего вообще эта информация здесь нужна. Не любишь ну и катись. Мне как то ни жарко, ни холодно от этого. Интересно, а тебя есть за что любить?
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Rhett Butler
Не люблю Смородскую больше, чем она не любит Галактионова!
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Grin of Ant
Она употребляет.
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interested
Мужа своего люби и не заглядывайся на чужих мужей!
0
0
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Любовь Мелехова
Мдя. Любовь - это страшная сила.(с)
0
0
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Mixet.spb
Натроих)
0
0
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viktorpavlov70
Как же сказочно повезло Михаилу Михайловичу. И как-то не совсем свезло Валерию Георгиевичу и Сергею Богдановичу.
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Дмитрий Башлыков
Галактионов, наверное, перекрестился три раза - "Слава Богу".
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добрый грек
Есть подозрение, что болельщикам Локомотива глубоко фиолетово.
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Hvaldimir
А я девушек люблю я их вместе соберу
Вдоль по линии прибоя за собою уведу
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