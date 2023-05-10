Ольга Смородская: «Я люблю Семака и Карпина, а Галактионова – не очень»

Ольга Смородская призналась, что не любит нынешнего тренера «Локомотива».

«Я люблю и Семака, и Карпина – вот их двоих. А вот Галактионова не очень», – сказала бывший президент «Локомотива».

Под руководством « » в весенней части сезона-2022/23 сумел подняться с 14-го места на 9-е в турнирной таблице Мир .

в 5-й раз подряд стал чемпионом с « ». Ростов Валерия Карпина занимает 3-е место.