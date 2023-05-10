Ольга Смородская: «Я люблю Семака и Карпина, а Галактионова – не очень»
Ольга Смородская призналась, что не любит нынешнего тренера «Локомотива».
«Я люблю и Семака, и Карпина – вот их двоих. А вот Галактионова не очень», – сказала бывший президент «Локомотива».
Под руководством Михаила Галактионова «Локомотив» в весенней части сезона-2022/23 сумел подняться с 14-го места на 9-е в турнирной таблице Мир РПЛ.
Сергей Семак в 5-й раз подряд стал чемпионом с «Зенитом». Ростов Валерия Карпина занимает 3-е место.
и как-то результативность упала на дно
поэтому на месте Михалыча я бы выдохнул, а вот Семаку и кучерявой няшке следовало бы напрячься
Вдоль по линии прибоя за собою уведу