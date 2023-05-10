Андрей Канчельскис: «Если Семаку придет предложение из Европы, надо бежать туда – мы сейчас в болоте. Но я говорю про топ-лиги, не про Польшу или Венгрию – надо уважать себя»

Андрей Канчельскис считает, что Сергей Семак мог бы тренировать в Европе.

«О работе за границей будем говорить, когда у него будет предложение из Европы. Дай бог, Сергей Богданович будет там работать. Если придет оттуда предложение, то надо все бросать и бежать тренировать. Если ты хочешь прогрессировать и увидеть что-то новое, увидеть более интересный и качественный футбол, то надо ехать за границу.

Мы все прекрасно понимаем, что сейчас находимся в большом болоте. Поэтому любое предложение надо рассматривать и бежать как тренерам, так и игрокам. Но я говорю про топ-чемпионаты Европы, а не про Польшу или Венгрию. Франция, Бельгия, Германия – на лиги этих стран надо ориентироваться. Вы еще скажите, что можно ехать тренировать в Люксембург или Кипр. Конечно, нет, надо уважать себя. Нужно смотреть на топ-7 лиг Европы.

Востребованы ли наши тренеры за границей? Раньше к нашим специалистам было больше интереса. Сейчас мир поменялся в другую сторону, не такой большой интерес к нашим тренерам. Теперь редкость, когда российские специалисты уезжают работать за границу», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

За 5 лет во главе « » Семак завоевал 9 трофеев – под его руководством клуб 5 раз выиграл Мир , трижды завоевал Суперкубок России и стал обладателем Кубка России в сезоне-2019/20.

Семак – главная суперзвезда «Зенита». Обесценивать его работу – ошибка

Представьте, что вы – Сергей Семак