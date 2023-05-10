Андрей Канчельскис: «Если Семаку придет предложение из Европы, надо бежать туда – мы сейчас в болоте. Но я говорю про топ-лиги, не про Польшу или Венгрию – надо уважать себя»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает, что Сергей Семак мог бы тренировать в Европе.

«О работе Семака за границей будем говорить, когда у него будет предложение из Европы. Дай бог, Сергей Богданович будет там работать. Если придет оттуда предложение, то надо все бросать и бежать тренировать. Если ты хочешь прогрессировать и увидеть что-то новое, увидеть более интересный и качественный футбол, то надо ехать за границу.

Мы все прекрасно понимаем, что сейчас находимся в большом болоте. Поэтому любое предложение надо рассматривать и бежать как тренерам, так и игрокам. Но я говорю про топ-чемпионаты Европы, а не про Польшу или Венгрию. Франция, Бельгия, Германия – на лиги этих стран надо ориентироваться. Вы еще скажите, что можно ехать тренировать в Люксембург или Кипр. Конечно, нет, надо уважать себя. Нужно смотреть на топ-7 лиг Европы.

Востребованы ли наши тренеры за границей? Раньше к нашим специалистам было больше интереса. Сейчас мир поменялся в другую сторону, не такой большой интерес к нашим тренерам. Теперь редкость, когда российские специалисты уезжают работать за границу», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

За 5 лет во главе «Зенита» Семак завоевал 9 трофеев – под его руководством клуб 5 раз выиграл Мир РПЛ, трижды завоевал Суперкубок России и стал обладателем Кубка России в сезоне-2019/20.

Семак – главная суперзвезда «Зенита». Обесценивать его работу – ошибка

Представьте, что вы – Сергей Семак

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58 комментариев

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Edwin_Hubble
Откуда у этих упырей столько высокомерия? 🤦🏻 Семак что, гений тренерского цеха, которого не достойны венгры или поляки?
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Streetbor
Ответ Василий Иванов
Стаса хорошо так подтроллил
Стас со своим клубом играет в лиге Европы и вполне нормально смотрелся. Пока Канчельскис языком чешет.
+52
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Юрий Верхотуров
Максимум условная црвена звезда, либо Бешикташ
+39
-4
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Maksat Hasanow
Он намекает что Саламыч не уважает себя?
+20
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+20
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Беременный малыш
Вот как уважает себя Канчельскис, потренировав в свое время команды из Латвии и Узбекистана🤣🤣🤣
+15
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+15
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Peter Parker
Ответ Юрий Верхотуров
Максимум условная црвена звезда, либо Бешикташ
Идти в Турцию это слишком сложный вызов. Дело даже не в уровне, а в отношении фанатов. Слишком уж огнеопасная игра, которая не стоит затраченных нервов.
+16
-1
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Никому_никабельный
Ответ Edwin_Hubble
Откуда у этих упырей столько высокомерия? 🤦🏻 Семак что, гений тренерского цеха, которого не достойны венгры или поляки?
Предлагаю обратить внимание на автора сего монолога. И всё станет понятно
+12
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Василий Иванов
Стаса хорошо так подтроллил
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Саша Пушкин
Ответ Maksat Hasanow
Он намекает что Саламыч не уважает себя?
Так прямо же сказал.
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Усы Шлюбы
Чем плоха Польша или Венгрия?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Василий Иванов
Стаса хорошо так подтроллил
Нормально так затроллил с полными штанами зависти и злобы. Саламыч там уже все Карпаты под себя подмял и про ЕК не забывает🤓
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Олег Акимов
Надо уважать не только себя, но и чемпионаты Польши и Венгрии.
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Александр Колодин
Ответ Беременный малыш
Вот как уважает себя Канчельскис, потренировав в свое время команды из Латвии и Узбекистана🤣🤣🤣
Так он же явно уступает как тренер Семаку. Кого еще ему тренировать, как не узбеков?
+5
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H23
Ответ А.Э.РАСИМ
Канчельскис кажется свихнулся. Жаль. Бог помощь, Андрей.
Он был таким ВСЕГДА.
Поэтому сожалеть бесполезно.
И такому чмудаку даже бог не поможет.
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versus_
Надо понимать, что Канчельскис отказывается о предложений из Польши и Венгрии (причем от команд, ведущих борьбу за чемпионство), т.к. уважает себя. Но на деле не понимает, что такими заявлениям закапывает себя, выставляет клоуном.
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градус ненависти
Ответ Усы Шлюбы
Чем плоха Польша или Венгрия?
футболом?
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Crenk
Чтобы в топ лигу позвали нужно выйти хотя бы в полуфинал Еврокубка
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Abriel
Дюша, а давай ты сам, а?
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nmnackjbxkasbk
Ответ Александр Колодин
В Европе дефицит футбольных тренеров?
одни лысые шарлатаны остались.
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Юрий Кечко
У Канчельскиса просто триггер на «Стасов»
Даже Саламыча по касательной решил оскорбить
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Slavnov
кому оно нужно,в топ 5 лиг
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Quiet Dad
Ещё 4 чемпионства и можно ехать.
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FCCZ
Никуда. Никто никуда не позовет. Там всё знают про реальный расклад в газовой рпл.
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Balt
Кто ж его в Польшу в принципе позовёт? Странно что даже в качестве примера привёл. Там-то своих чмырят за игру в российских клубах. А в Бундеслиге, Серии А (уж тем более), Ла Лиге и АПЛ (туда тоже как в Польшу путь закрыт для россиян) своих тренеров хватает. Лига 1 вообще деградирует скорее чем процветает и там только одна зацепка - это Монако. Туда теоретически и практически могут позвать ибо и владельцы сами знаете кто.
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Александр Колодин
В Европе дефицит футбольных тренеров?
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