«Дальше Семаку и «Зениту» развиваться и двигаться некуда. Нужен новый стимул». Семшов о тренере

Игорь Семшов считает, что Сергей Семак достиг потолка развития в «Зените».

«Не стал бы отделять команду от тренерского штаба и главного тренера. Поэтому, с одной стороны, чемпионство «Зенита» в этом сезоне – общая заслуга. С другой стороны, у Сергея Богдановича был всегда хороший подбор футболистов. И другого результата от него никто не ждал – и от команды в целом.

Надо признать, что сейчас на длинную дистанцию с «Зенитом» никто не может конкурировать, только если в отдельной игре. Если такая тенденция с усилениями у петербургского клуба продлится, то еще минимум года три «Зенит» будет на вершине. Это 100%, никто с ним не сможет конкурировать.

Когда таких результатов команда добивается, то любой тренер вписывает свое имя в историю клуба навечно. Семак здесь не исключение. Потому что он добивается наивысшего результата именно в своей стране.

Нужно понимать, что «Зенит» хочет добиваться успехов еще на международной арене. Учитывая, какая трансферная политика у клуба и финансовая составляющая сейчас, это сделать невозможно. Поэтому все ждут тот момент, когда «Зенит» будет конкурентоспособен.

В чем феномен Семака? Чтобы ответить на этот вопрос, надо находиться в клубе. Думаю, что Семак просто сумел вписать всех лидеров в свою схему игры, и они все выходят на футбольное поле.

Также у Сергея Богдановича есть личные качества, которые ему помогли, – это спокойствие, уверенность, хладнокровие и то, что он гнет свою линию на тренерском поприще. Но надо понимать, что с такими футболистами это делать чуть легче, с одной стороны. С другой стороны, с такими звездами по нашим меркам надо находить общий язык, поэтому нельзя говорить, что Семаку легко. Золотая середина должна быть, и он старается ее искать.

Дальше Семаку и «Зениту» развиваться и двигаться уже некуда. Есть еще Суперкубок и Кубок России, только если к этому стремиться, хотя в свое время петербуржцы выигрывали и эти трофеи.

Такие реалии, надо искать для себя новый стимул, без него никуда. Если футболисты хотят снова стать чемпионами, то главному тренеру проще. У игроков должна быть своя цель», – сказал бывший полузащитник « ».