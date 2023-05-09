«Дальше Семаку и «Зениту» развиваться и двигаться некуда. Нужен новый стимул». Семшов о тренере

Теги Зенит Сергей Семак Игорь Семшов премьер-лига Россия Футбол

Игорь Семшов считает, что Сергей Семак достиг потолка развития в «Зените».

«Не стал бы отделять команду от тренерского штаба и главного тренера. Поэтому, с одной стороны, чемпионство «Зенита» в этом сезоне – общая заслуга. С другой стороны, у Сергея Богдановича был всегда хороший подбор футболистов. И другого результата от него никто не ждал – и от команды в целом.

Надо признать, что сейчас на длинную дистанцию с «Зенитом» никто не может конкурировать, только если в отдельной игре. Если такая тенденция с усилениями у петербургского клуба продлится, то еще минимум года три «Зенит» будет на вершине. Это 100%, никто с ним не сможет конкурировать.

Когда таких результатов команда добивается, то любой тренер вписывает свое имя в историю клуба навечно. Семак здесь не исключение. Потому что он добивается наивысшего результата именно в своей стране.

Нужно понимать, что «Зенит» хочет добиваться успехов еще на международной арене. Учитывая, какая трансферная политика у клуба и финансовая составляющая сейчас, это сделать невозможно. Поэтому все ждут тот момент, когда «Зенит» будет конкурентоспособен.

В чем феномен Семака? Чтобы ответить на этот вопрос, надо находиться в клубе. Думаю, что Семак просто сумел вписать всех лидеров в свою схему игры, и они все выходят на футбольное поле.

Также у Сергея Богдановича есть личные качества, которые ему помогли, – это спокойствие, уверенность, хладнокровие и то, что он гнет свою линию на тренерском поприще. Но надо понимать, что с такими футболистами это делать чуть легче, с одной стороны. С другой стороны, с такими звездами по нашим меркам надо находить общий язык, поэтому нельзя говорить, что Семаку легко. Золотая середина должна быть, и он старается ее искать.

Дальше Семаку и «Зениту» развиваться и двигаться уже некуда. Есть еще Суперкубок и Кубок России, только если к этому стремиться, хотя в свое время петербуржцы выигрывали и эти трофеи.

Такие реалии, надо искать для себя новый стимул, без него никуда. Если футболисты хотят снова стать чемпионами, то главному тренеру проще. У игроков должна быть своя цель», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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15 комментариев

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Камбоджа Иванов
Сейчас нужно будет строить новый Зенит, ибо многие паспортисты возрастные, часть бразильцев уедет. Вот тебе и новое движение. Такую чушь выдал.
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pavasaris
«Зенит» хочет добиваться успехов еще на международной арене. Учитывая, какая трансферная политика у клуба и финансово-составляющая сейчас, это сделать невозможно. Поэтому все ждут тот момент, когда «Зенит» будет конкурентоспособен.
______
Я один тут ничего не понял?
+3
0
+3
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Nick Crosier
Новый поход.Теперь за 3й звездой. Если попадут в Ек,то выступить там хорошо. Добавлять больше своих воспитанников в состав. Взять несколько сезонов все трофеи внутри страны. Выкинуть Спартак в первый дивизион. Целей много можно придумать.
+1
0
+1
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Abriel
Ответ Вратарь Бага
С таким состав и школьный физрук будет чемпионом)
манчини и луческу ниасилили
+3
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иван кочубей
советы с видом гуру
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Антибаскет Поповича
"В Урал пусть идёт за стимулами" - сказал бы Семшову в ответ Царь Мостовой.
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Abriel
ye игорян, то голова
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Сергей Пашков
Летом наверняка некоторые леги уедут, с парой-тройкой паспортистов распрощаются, вот тебе новый вызов. К тому же, учитывая как в клубе отметили уже пятое подряд чемпионство, от побед точно никто не устал
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Fatty Toni
Семшов (между строк): Дайте. Порулить. Зенитом!
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Павел Колесников
У Спартака длинеее серия была - вот и цель для Зенита
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Alyur
После этого мне стало жалко МС, ПСЖ, Реал, Баварию, Барселону... Им уже вообще некуда стремиться.
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ЛексЛютый
Ответ Вратарь Бага
С таким состав и школьный физрук будет чемпионом)
-А вы правда эксперт?
-правда
-а скажите что-нибудь на футбольноэкспертном!?
-да за такие бабки я бы каждый удар в девятку клал!
-спасибо.
+1
-1
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